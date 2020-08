Week in Social: da Zuckerberg davanti al Congresso a Microsoft che vuole acquisire TikTok U.S.

Il miglior percorso professionale per diventare Social Media Manager. Scopri il Master Online in Social Media Marketing di Ninja Academy : 6 Corsi completi su Strategy, Advertising, Facebook, Instagram, Linkedin e YouTube con materiali pratici e operativi, case study dei migliori esperti e un mentor dedicato.

Chi è già in ferie alzi la mano! Sì, quest’anno le abbiamo attese tutti con ansia, ma per chi è ancora attivo e nel pieno di piani editoriali e annunci estivi, c’è immancabile come sempre il nostro appuntamento con le news dal mondo dei social.

Partiamo subito con il recap!

Universo Facebook

Il CEO di Facebook ha testimoniato (di nuovo) davanti al Congresso degli Stati Uniti. Stavolta però lo ha fatto in compagnia di quelli di Apple, Amazon e Google, per una indagine della commissione antitrust.

“È estremamente raro che uno dei CEO dei giganti della tecnologia testimoni davanti al Congresso, per non parlare del fatto che in questo caso sono stati convocati tutti e quattro insieme”.

Zuckerberg ha difeso le acquisizioni di Facebook affermando che WhatsApp e Instagram non sarebbero sopravvissute se non fossero state acquisite. Zuckerberg ha inoltre definito il successo di Facebook come cruciale per mantenere gli Stati Uniti competitivi con la Cina. Intanto però emergono documenti nuovi e critici su ciò che accade ai tempi dell’acquisizione di Instagram.

Nel frattempo, comunque Facebook registra 100 milioni di utenti in più nel secondo trimestre. Nonostante l’impatto della pandemia, la società ha riportato una crescita del fatturato dell'11%, mostrando un costante aumento di iscritti e ricavi.

Facebook ha anche lanciato una serie di interessanti e nuove sessioni gratuite con il programma di formazione aziendale "Summer of Support" per capire come utilizzare al meglio Messenger, i gruppi di Facebook e altro ancora.

Instagram, infine, lavora a un nuovo modo per scegliere quali stories guardare. Mentre si guarda una story dovrebbe bastare tirare in giù lo schermo per visualizzare in sovraimpressione i contenuti precedenti e successivi a cui accedere.

#Instagram is working on a new way to choose which stories to watch 👀 pic.twitter.com/DvCIbwRsn9 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 27, 2020

Mondo Twitter

Retweet e citazioni dei tweet in counter separati. È l’ultima novità che potrebbe presto arrivare su Twitter, che punta così a rendere più accurata la visualizzazione delle interazioni con i post.

Twitter is working on a separate Quote Tweets count display, making it easier to see the ratio pic.twitter.com/2jAStADNBZ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 28, 2020

Il boicottaggio dei social intanto si è esteso anche a Twitter. Diverse celebrità del Regno Unito hanno partecipato a un'astensione di 48 ore dalla piattaforma dopo che questa non è riuscita ad affrontare adeguatamente i recenti commenti antisemiti.

Pianeta LinkedIn

LinkedIn aggiorna il suo processo di job matching. La piattaforma utilizzerà ora un nuovo modello di AI in grado di apprendere le competenze ricercate dai reclutatori sulla base dei candidati selezionati in passato.

LinkedIn ha pubblicato anche una nuova guida per il recovery post-Covid. Per aiutare le aziende nella ripresa, il social prende in esame cinque aree chiave: dal brand building al media planning.

In breve

WeChat lascia l’India. La super-app cinese ha ufficialmente interrotto le operazioni nel Paese dopo essere stata bandita per i timori del governo sulla privacy.

Snapchat ha pubblicato un nuovo studio che mostra come le aziende possano allineare i loro sforzi di creazione di contenuti con questi cambiamenti.

Microsoft è in trattative per acquistare TikTok negli Stati Uniti. La proprietà della piattaforma da parte della cinese ByteDance ha suscitato preoccupazioni nel governo Trump, che potrebbe anche vietare l'app.

Per il momento sta valutando altre opzioni.