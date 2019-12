Di’ addio a calzini e brutti maglioni natalizi! La Gift Card Ninja Academy è il regalo perfetto per i tuoi cari, per i tuoi dipendenti, per i tuoi collaboratori o perchè no, anche per i tuoi clienti.

Anche il 2019 ci riserva la solita la corsa ai regali dell'ultimo minuto

Tra le tante proposte, il rischio di essere banali è alto, ma basta non fermarsi alla prima vetrina o al primo risultato online

---

Per tutti quelli che “quest’anno non farò il regalo a nessuno” e poi si sono ritrovati nel panico più totale per non aver pensato alle persone più vicine. Per i ritardatari, quelli che “ma tanto c’è tempo, poi ci penso”. Per chi voleva approfittare del Black Friday ma alla fine, come sempre, ha rimandato tutto al 24 dicembre.

Ecco una mini guida last minute di oggetti originali, proposte esclusive per stupire i propri cari con un dono speciale a meno di 100 euro. Ampio spazio alle limited edition, alla sostenibilità e ai packaging di design, realizzati per quello che è da sempre il periodo più magico dell’anno.

Il tappetino Desk Mat in gomma riciclata

Partiamo dagli oggetti per dare personalità a scrivanie e uffici. Il tappetino Desk Mat Royal, per esempio, è una soluzione elegante per organizzare la scrivania e creare una superficie consistente su cui navigare e lavorare in tutta spensieratezza. Realizzato in gomma riciclata, gli accenti d'angolo in ottone aggiungono un po' di bagliore e rendono più morbida e delineata la postazione di lavoro.

L’oggetto è firmato dal marchio di design contemporaneo Slash Objects che utilizza particelle riciclate per creare una gomma ad alta resistenza, materiale mai usato prima nel contesto del design di articoli per la casa.

La cancelleria Seletti firmata Toiletpaper

I nuovi notebook e astucci Seletti si fondono, ancora una volta, all’immaginario folle e onirico di Toiletpaper. Continua a colpire il duo Cattelan-Ferrari nel creare oggetti visionari dall’animo pop.

Per Natale l'esperimento si concentra sulla cancelleria.

La sintesi: grafiche oniriche e surreali scelte per Toiletpaper decorano notebook, astucci e piccole pochette per trasformare ogni meeting in un brainstorming per le idee più innovative.

Le calze per i fan dei Beatles

Regala un viaggio a Pepperland con la scatola Happy Socks dei Beatles, la collezione esclusiva con le grafiche ispirate alla storica band inglese. Realizzate in cotone pettinato, i calzini sono ornati dalle illustrazioni di Yellow Submarine e confezionati come dei dischi EP.

Il travel kit per gli appassionati della natura

PARCO1923, il brand di fragranze ispirate ai profumi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, presenta il nuovo esclusivo set da viaggio in vero cuoio, realizzato dalle sapienti mani di artigiani abruzzesi. Il set contiene tutto il necessario per vivere ogni viaggio, avventura o weekend di relax, avendo sempre con sé i profumi dei boschi.

La sveglia digitale da viaggio Lexon

Lexon ha creato questo orologio pratico e leggero, perfetto da trasportare in viaggio in quanto è abbastanza compatto da adattarsi alle valigie più piccole, così come a qualsiasi comodino.

Per attivare la sveglia devi assicurarti che "ON" sia ben visibile in alto e quando suona la sveglia, capovolgere l'orologio su "OFF".

L’oggetto ideale per chi nel nuovo anno intende ripartire (in tempo) con il piede giusto. Basta brancolare nel buio per cercare di trovare il pulsante di spegnimento, basta ruotare la sveglia.

La Boule illustrata L'Occitane

Disponibile in 3 versioni, la boule alla mandorla da appendere all’albero è in grado di dare un tocco di creatività al Natale.

Un’illustratrice di Taiwan ha disegnato la nuova collezione Natale 2019 L'Occitane. Con poche pennellate è riuscita a far diventare tutto magico e colorato.

Un disegno che osserva il mondo con uno sguardo onirico. L’artista è stata capace di catturare la bellezza della natura.

Il Set Melodist di Aesop contro i cattivi odori

Profuma gli spazi interni con un aroma rigenerante combattendo i cattivi odori con questo kit per la casa e il bagno. Il regalo ideale per chi ama respirare a pieni polmoni.

Con le famose gocce Post-Poo (sì, quelle post pupù) del marchio, insieme al loro spray Olous Aromatique per ambienti e al sapone detergente, il set "The Melodist" di Aesop mira ad attenuare i profumi indesiderati delle persone nei luoghi.

Il kit rende omaggio all'incantevole Muse della musica, Euterpe, e rappresenta il regalo casa ideale per coloro che amano respirare un aroma dolce nell'atmosfera circostante. Questo particolare set è racchiuso in una custodia riutilizzabile con un'illustrazione della musa dell'artista Giovanni Garcia-Fenech.

Pulizia d’avanguardia con Foreo Luna

Per i tuoi cari che intendono prendersi cura della pelle e del corpo con un pizzico di innovazione, c’è Luna Fofo: la prima spazzola al mondo di pulizia personalizzata 2-in-1.

Il gift set, all’insegna dello sport, si completa con una pratica borraccia e il detergente microfoam da 20 ml. Una combinazione super smart perfetta per la borsa della palestra, il dispositivo Luna, inoltre, è in grado di memorizzare le abitudini skincare e di personalizzare la propria routine di cura della pelle.

Della stessa linea anche Luna Go for Men per pulire e rinfrescare la pelle ovunque. Una soluzione maschile on the go che offre un trattamento pre rasatura in qualsiasi momento e senza compromessi.

Il Bosco Segreto di Deborah Milano

Deborah Milano presenta la nuova creazione make-up kit firmata dalla designer Raffaella Mangiarotti. Il Bosco Segreto è disponibile in tre differenti versioni per realizzare make-up look diversi. Una proposta indirizzata alle donne più dinamiche che non vogliono mai rinunciare ad un trucco impeccabile.

Ombretti dai diversi finish, gloss e polveri viso contenuti in un oggetto di design pensato per custodire piccoli oggetti (come lettere e bigliettini) di vita quotidiana tra le chiome degli alberi.

Il Natale al sapore di Engine

Con la sua immagine fuori dagli schemi che celebra il mondo dei motori e i miti cult anni ’80, Engine unisce tradizione artigianale a un’immagine dirompente e originale. Un gin cold compound italiano, prodotto con ingredienti 100% biologici da mastri distillatori in piccoli lotti di produzione e imbottigliato a mano in un laboratorio in Alta Langa, al confine tra la provincia di Cuneo e Savona.

Un’idea originale dal design pack inaspettato, il kit Oil Inclusive Engine con bottiglia, ice bucket e bicchieri dall’estetica riders, è il regalo perfetto per sorprendere gli appassionati di gin.

La cassa passiva sostenibile di Vaia

Tra le proposte italiane più interessanti c’è Vaia, la start-up che ridona vita alla foresta abbattuta delle Dolomiti.

Il progetto portato avanti da tre giovani imprenditori under 30, prende il nome dalla più grande catastrofe forestale italiana degli ultimi 50 anni causata dalla forte perturbazione lo scorso 26-30 ottobre 2018 nel Triveneto.

“Volevamo cercare di trovare una soluzione concreta alla problematica di tutti questi alberi abbattuti e ormai inutilizzabili per le grandi strutture. Da qui l'idea di utilizzare quel legno, considerato ormai inutilizzabile, per creare un oggetto di design che potesse anche lanciare un appello forte e allo stesso tempo sostenere la ripresa del territorio” - spiega Federico Stefani, founder di Vaia.

La cassa passiva Vaia realizzata con un legno caduto durante la tempesta rappresenta il simbolo di come un semplice oggetto possa propagare un messaggio forte e farlo arrivare ovunque in modo sostenibile attraverso il design.

Un concept innovativo che intende amplificare ulteriormente il grido di aiuto della natura e mantenere alta l'attenzione sul cambiamento climatico.

Di legno massello, ogni pezzo realizzato è unico, intagliato da un albero certificato, una caratteristica che gli conferisce una qualità artigianale superiore.