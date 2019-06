NASA

Cyberattacco alla rete del Jet Propulsion Laboratory della NASA con un mini computer da 35 dollari, il Raspberry Pi. L'hacker è riuscito a rubare circa 500 megabyte di dati, inclusi due file della missione Mars Science Laboratory, che gestisce il rover Curiosity su Marte. L'episodio risale al 2018 ed è stato scoperto solo dopo alcuni mesi.

Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee, l’inventore del del World Wide Web, sarà tra i protagonisti dell'edizione 2019 di Campus Party come keynote speaker il 25 luglio. La terza edizione di Campus Party (dal 24 al 27 Luglio negli spazi di Fiera Milano Rho) punta a celebrare le grandi conquiste dell’essere umano. Nel 2019, infatti, si celebrano i 30 anni del World Wide Web, nato nel 1989.

FedEx

FedEx ha citato in giudizio il governo americano per Huawei. Il colosso delle spedizioni ha chiesto al governo Usa di allentare i requisiti che le impongono di controllare tutti i suoi pacchi per evitare che non contengano oggetti e componenti vietati indirizzati a Huawei. Un compito che è legalmente e logisticamente impossibile: "FedEx è una società di trasporti", non la polizia, ha spiegato FedEx nella documentazione depositata in tribunale.

Apple

A poche settimane dall’annuncio, avvenuto sul palco della Worldwide Developers Conference 2019, è arrivata la prima beta pubblica della piattaforma macOS 10.15 Catalina. Può essere scaricata fin da subito da chi lo desidera sui computer della linea Mac compatibili, iscrivendosi al Beta Software Program di Apple. La versione finale debutterà nel corso dell’autunno.

Huawei

La divisione di ricerca di Huawei negli Stati Uniti, conosciuta come Futurewei Technologies, si sta separando dal gruppo di Shenzen. Presto, le operazioni della prima saranno totalmente indipendenti dalla casa madre, per volontà di conservare il business negli USA dopo la decisione del governo di Washington di inserire Huawei nella black list federale.

Gli appuntamenti di oggi

DIGITAL DEATH - Connexia e Bva Doxa ospitano il decimo appuntamento di Wake up innovators, ciclo di incontri mensili dedicato a cultura digitale, scienza, innovazione, comunicazione disruptive. In Via Bartolomeo Panizza 7a Milano oggi si parla di Digital Death, campo di ricerca interdisciplinare che studia le diverse modalità con le quali le tecnologie digitali in uso stanno modificando il nostro rapporto con la morte, il lutto, l'immortalità e la memoria.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

