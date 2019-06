Parliamo degli avatar di Facebook, che provano in qualche modo a coinvolgere il pubblico più giovane, considerando la fuga dal social degli ultimi tempi. Avete presenti i Bitmoji di Snapchat? Ecco, per rendere l'idea.

Da Instagram, ci stavano lavorando già da un po' di tempo, ed ora la piattaforma sta ufficialmente lanciando i suoi nuovi adesivi musicali con l'opzione dei testi, che mostrano cioè i testi delle canzoni sullo schermo, consentendo agli utenti di cantare insieme.

I testi appariranno accanto al video e si potrà girare un video mentre si canta, aggiungendo un elemento creativo extra alle proprie storie su Instagram.

L'opzione riuscirà ad aiutare Instagram a tenere a bada la crescente competizione di TikTok?

Il down di WhatsApp

Avete notato anomalie in questi giorni? No problem, la disfunzione è avvenuta a livello europeo.

Non ci sono motivazioni certe sul perché e il come possa essere avvenuto tutto ciò. Il nostro consiglio da Ninja per questi casi è: non fatevi prendere dal panico perché, come voi, tutti gli altri social media manager d'Europa non potranno pubblicare i contenuti.

Arriva Global Coin

L'attesa sembra accorciarsi: la criptovaluta di Facebook, la Global Coin, dovrebbe essere presentata al pubblico, in anteprima, nel mese di giugno. A dirlo, The Information.

Cosa servirà? La strategia è orientata ai commercianti che dovrebbero utilizzare la criptovaluta per le transazioni effettuate tramite i social network, tramite la creazione di pseudo-bancomat.