Sì, è successo davvero. Dopo settimane in bilico e in attesa di un accordo che salvasse le operazioni della piattaforma video in un mercato importante come quello statunitense, alla fine Trump ha tenuto fede all'ordine esecutivo e da domani non sarà più possibile scaricare TikTok e WeChat dagli app store US.

Ma nel mondo dei social questa settimana non è successo solo questo. Come ogni sabato, abbiamo raccolto per te le principali notizie e novità del settore, per un recap da veri Specialist.

Universo Facebook

Facebook ha lanciato Business Suite. Si tratta di una nuova dashboard per aiutare le aziende a gestire la loro attività su Facebook e Instagram sia da desktop che da mobile.

Attualmente, Business Suite include strumenti come quelli dedicati alla pubblicazione, alla messaggistica, agli insight e le funzionalità pubblicitarie, migliorando l'esperienza di gestione di un'azienda attraverso le applicazioni del social.

Per iniziare a usare Business Suite, che sarà rilasciato gradualmente da settembre bisogna collegare prima gli account Facebook e Instagram, se non lo sono già. Una volta fatto ciò, sarà possibile sfruttare le caratteristiche principali del prodotto per:

visualizzare gli aggiornamenti e tutti gli avvisi critici, i messaggi, i commenti e le altre attività di Facebook e Instagram che richiedono attenzione all'interno della schermata iniziale di Business Suite, consentendo così di stabilire facilmente le priorità e gestire l'attività aziendale durante l'intera giornata.

Programmare la pubblicazione nel feed in modo incrociato tra Facebook e Instagram.

Visualizzare gli insight sulla reach, l'engagement e la performance dei post su Facebook e Instagram.

Prendere in considerazione la possibilità di sponsorizzare un post per far sì che più persone lo vedano e si impegnino con quei contenuti.

Per accedere a Business Suite, basta accedere all'account Facebook associato all'azienda. Poi, se ne hai diritto, sarai automaticamente reindirizzato a Business Suite quando visiterai business.facebook.com su desktop.

Chi sta già utilizzando l'applicazione Pages Manager su cellulare, vedrà automaticamente l'opzione per accedere a Business Suite. L'opzione non è attualmente destinata a coloro che utilizzano Ads Manager per la pubblicità.

Facebook Creator Studio ha anche aggiunto la funzione 'Crea post di test'. Secondo quanto raccontato con uno screenshot da Matt Navarra su Twitter, sarà possibile provare fino a 4 variazioni di post, che vengono mostrate ad una piccola % del proprio pubblico.

New! Facebook Creator Studio adds ‘Create Posts Tests’ feature - Test upto 4 post variations which get shown to a small % of your audience - Set duration of test + what decides winning post - Only the winning post gets published to the rest of your audience h/t @josh_withey pic.twitter.com/Q69ytUquWo — Matt Navarra (@MattNavarra) September 15, 2020

Dal punto di vista delle funzionalità, Facebook introduce anche Watch su Messenger. La nuova funzione 'Watch Together' permette di guardare i video di Facebook con amici e familiari e vedere le loro reazioni in tempo reale attraverso le video chiamate di Messenger e le Messenger Rooms.

Intanto Facebook ha anche annunciato nuove regole per i gruppi. Dopo vari report su come questi spazi facilitano la diffusione della disinformazione e dei discorsi di odio, il social rimuoverà i gruppi nei quali si incita la violenza e ridurrà l'esposizione di quelli che condividono ripetutamente contenuti classificati come fake.

La misura arriva anche in seguito all'ultimo boicottaggio da parte di alcune celebrità di fama mondiale come Kim Kardashian e Leonardo Di Caprio.

Novità su Instagram

Instagram aggiunge le didascalie automatiche per i video di IGTV. La funzione si colloca nell'ambito di un più ampio sforzo per migliorare le sue opzioni per i caption, basato sull’AI e per ora disponibile in 16 lingue.

Automatic captions, rolling out on IGTV today. Just go to settings and turn on video captions. We want to make it easier for everyone to use Instagram and this is something many of you have asked for. pic.twitter.com/5Q5ZOJsPT3 — Vishal Shah (@vishalshahis) September 15, 2020

In arrivo anche una funzione per le FAQ su Instagram. La piattaforma sarebbe a lavoro su una feature di domande frequenti per gli account Business che consentirebbe una risposta più immediata ai quesiti dei follower.

#Instagram is working on a Frequently Asked Questions feature for Business accounts 👀 pic.twitter.com/pGkUDczMIH — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 15, 2020

Nuove opzioni su WhatsApp

L’app di messaggistica istantanea sta testando una funzione per permettere agli utenti di impostare diversi background per le diverse chat.

Mondo TikTok

Prima di passare alla news più succosa della settimana social, un breve reminder sui dati utili. TikTok infatti questa settimana ha dichiarato per la prima volta il numero di utenti mensili in Europa: 100 milioni.

E finalmente eccoci. Trump cancella WeChat e TikTok dagli app Store americani. Dal 20 settembre, infatti, sarà impossibile scaricarle su smartphone le due app o i loro aggiornamenti. Ma la mossa del presidente potrebbe danneggiare anche le aziende USA, in primis Apple e Google.

Dopo molte minacce, alla fine la decisione si è concretizzata, "per salvaguardare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti", si legge in una nota ufficiale del Dipartimento del Commercio USA. Secondo il governo i divieti "proteggono gli utenti negli Stati Uniti eliminando l'accesso a queste applicazioni e riducendo notevolmente la loro funzionalità".

Intanto il Governo è anche in attesa di prendere una decisione sull'offerta proposta di ByteDance e Oracle per le attività statunitensi di TikTok, che nel fratttempo commenta in una nota: “Siamo in disaccordo con la decisione del Dipartimento del Commercio, e siamo delusi dal blocco dei nuovi download da domenica e sul divieto di uso dell'app TikTok dal 12 novembre".

Pianeta Twitter

Twitter ha diffuso 'Holiday Hub'. Si tratta di un mini-sito con lo scopo di aiutare i marketer a prepararsi per la stagione delle vacanze invernali, con consigli e strumenti per mappare le loro campagne.

Twitter testa anche gli audio clip nei messaggi diretti. Dopo aver rilasciato una funzione per aggiungere clip audio nei tweet nel mese di giugno, il social sta ora testando i DM audio con alcuni utenti in Brasile.

Galassia YouTube

YouTube offre nuovi strumenti pubblicitari. Con l'aumento del tempo di visione dei contenuti della piattaforma sugli schermi delle home TV, il gigante del web ha aggiunto alcuni nuovi tool per aiutare gli inserzionisti a raggiungere segmenti di pubblico più specifici.

YouTube lancia 'Shorts' in India. La piattaforma video ha annunciato il prossimo lancio della funzione in stile TikTok. Si tratta per ora solo di una versione beta.

This week in India we’re launching an early beta of YouTube Shorts, a new way to discover, watch and create short, vertical videos on the YouTube app. Even if you don't live in India, you can still upload your short videos today. Learn more → https://t.co/6VySxIwMB9 pic.twitter.com/M0jXHoJkki — YouTube Creators (@YouTubeCreators) September 14, 2020

Intanto la piattaforma video pianifica anche il lancio delle conversioni Engaged-View per la fine dell'anno. Misureranno quando qualcuno guarda almeno 10 secondi di un annuncio skippable e si converte, entro un numero di giorni prestabilito.

In breve dai social

Il primo video musicale girato su Snap Spectacles. Il clip è stato realizzato per accompagnare il singolo di Bosco "4 luglio" ed è tutto basato sugli effetti di realtà aumentata di Snapchat.

I nuovi trend su Pinterest. Il social ha rilasciato alcuni dati sulle principali tendenze in quest’ultimo trimestre del 2020. I pinner continuano a riflettere soprattutto su crescita personale e benessere mentale, con significativi picchi sui temi legati alla "positività" (+64%).