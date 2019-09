Mentre il consumo di TikTok continua a crescere, con oltre 500 milioni di utenti attivi, LinkedIn pubblica una guida sulle ads e Instagram espande la fase di test per eliminare la visualizzazione dei like dai post, non senza turbamento da parte degli instagrammer, Facebook, Twitter, Pinterest e Snapchat rilasciano nuove feature. Te ne parliamo nella nostra Week in Social.

Ha mai desiderato trasferire i tuoi pensieri su Facebook, senza il bisogno di digitare parole sullo schermo. E se ti dicessimo che quel momento è vicino?



Pare che Facebook abbia acquisito una startup chiamata CTRL-Labs, e che stia lavorando a un software che consentirebbe alle persone di controllare un avatar digitale, usando la forza del pensiero. Spaventato? Eccitato?

Ma la vera domanda è: affideresti i tuoi pensieri a Facebook?

Chiudiamo la sezione ricordandoti che in Australia Facebook ha già iniziato la fase di test di rimozione dei like dai post, proprio come sta accadendo su Instagram. Chissà se questa modifica sarà definititva e se porterà più conseguenze negative che positive.

Hai mai utilizzato le liste di Twitter? Nei prossimi giorni, su iOS, arriverà la possibilità di salvare fino a cinque liste tematiche e accedervi molto più facilmente, tramite scorrimento.

La notizia è stata accolta tra applausi e critiche da chi, per esempio, ancora reclama l’edit button o altre funzionalità più utili. Ecco come hanno reagito gli utenti di Twitter:

On our list? Make lists even better for you! ✅

Now on iOS, you can pin up to five lists, rearrange them, and swipe to access from home. pic.twitter.com/gNdfNE1DCl

— Twitter (@Twitter) September 23, 2019