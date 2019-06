Samsung

Samsung svelerà il suo prossimo smartphone top di gamma il 7 agosto. Lo scrive il sito CNET, secondo cui il Galaxy Note 10 sarà presentato a New York, in un evento che si terrà nello stesso luogo in cui l'anno scorso è stato annunciato il Note 9, e cioè il Barclays Center a Brooklyn.

Google

Generali Italia ha siglato con Google un accordo basato sul cloud per trasformare, innovare e personalizzare prodotti e servizi rivolti a clienti retail di Generali in Italia e corporate a livello globale.

Instagram

Instagram ha annunciato che aggiornerà le proprie funzioni di sicurezza in modo da rendere i profili più sicuri in caso di furto delle credenziali. L’iniziativa permetterà all’utente di rientrare in possesso del proprio profilo più facilmente. In particolare, le nuove funzioni (per ora in via sperimentale) riguardano il la funzione “bisogno di ulteriore aiuto”, che comparirà dopo ripetuti tentativi di accedere al profilo.

Keesy

In un mese e mezzo oltre 440 mila euro raccolti sulla piattaforma MamaCrowd, superando il 100% dell'obiettivo minimo di 150 mila euro, messo a segno già nelle prime 72 ore. Sono questi i primi risultati della campagna di crowdfunding lanciata il 30 aprile da Keesy, startup italiana che punta a cambiare radicalmente la gestione dell'ospitalità extra alberghiera con un servizio di self check-in e check-out automatizzato e che proseguirà fino al prossimo 2 luglio.

Mukako

Il tavolo MUtable di Mukako è il Best New Brand su Tmall Global di Alibaba nell'anno fiscale 2018-2019. Da settembre, quando la startup italiana ha aperto il suo shop online sulla piattaforma cross border di Alibaba, a oggiMukakoha venduto in Cina oltre 6 mila tavoli e 12 mila accessori, realizzando un fatturato di 1,5 milioni di euro, che ha fatto diventare la Cina è il primo mercato di MUtable.

Gli appuntamenti di oggi

WEB MARKETING FESTIVAL - In programma fino al 22 giugno al Palacongressi di Rimini il Web Marketing Festival, evento dedicato all’innovazione digitale e sociale. Tra le novità una Sala Video Strategy realizzata da Infinity e Mediaset, oltre al fatto che Movieplayer sarà uno dei media partner ufficiali. In cartellone un'agenda con oltre 70 eventi di formazione, business e networking, arte, cultura, show e intrattenimento. Attesi sul Mainstage oltre 40 talk e show e ospiti del calibro di Mimmo Lucano, Federica Angeli (La Repubblica), Alessandro Benetton (21invest), Daniele Pucci (IIT), Chiara Cocchiara (EUMETSAT), Pietro Milillo (NASA) e Roberto Zanda. Di seguito i dettagli e altri eventi della settimana.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

Facebook e la sua Libra: il parere di 3 esperti italiani di blockchain

Cosa implica l’arrivo della nuova valuta virtuale? Quali sono le prospettive per il mondo delle criptovalute? Il parere di Raffaele Mauro (Endeavor Italy), Fabio Pezzotti (Iconium), Andrea Ferrero (Young Platform)

Ecco i primi vincitori dei Cannes Lions 2019

Anche quest'anno al festival della creatività vincono i temi più importanti

Il Congresso Americano vuole fermare la moneta di Facebook per indagare sulle possibili ricadute

Non è chiaro se e quando si verificherà questo incontro

Facebook annuncia Libra e sale il valore di Bitcoin: cosa accadrà ora alle altre criptovalute?

Alcuni pensano che l'iniziativa di Facebook aumenti la consapevolezza di un concetto che è ancora confuso per molte persone in tutto il mondo, senza diluire seriamente gli elementi che rendono le criptovalute interessanti per i loro utenti

8 cose che dovresti sapere su Libra, la nuova moneta in arrivo da Facebook

Si tratta anche di un vero e proprio test su quanto Facebook possa contare sulla fiducia dei suoi iscritti

“La natura è la massima esperienza sensoriale”, come si progetta il design per gli hardware di Google

L'idea di utilizzare l’intuito tanto quanto i dati ci ha portato a pensare alle differenze tra "Design Thinking" e "Design Feeling"