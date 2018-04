Netflix lancia Mobile Preview (e le altre novità che non vi avevamo detto)

Share on Google plus

30 secondi sullo smartphone della serie tv che aspettavi, di quella che non hai mai visto, che ti ha incuriosito o che semplicemente ti è passata sotto il naso: novità da Netflix, la società di streaming tv più famosa del mondo ( 125 milioni di abbonamenti, visibile in tutto il mondo tranne la Cina), che ha lanciato le Mobile Preview. “In un formato verticale, le anteprime sono mostrate come una presentazione, quindi se vedi qualcosa che ti piace, puoi toccare, vedere o aggiungere alla tua lista” ha detto Cameron Johnson, Director of Product Innovation della società. In Italia ancora non è chiaro quando arriverà la nuova funzione, ma potrebbe non passare molto tempo: ieri il Financial Times ha fatto i conti in tasca alla società di streaming tv, che conta di aumentare gli investimenti su produzioni nei mercati in Europa, Italia inclusa, per 1 miliardo di dollari quest’anno (più del doppio rispetto al 2017).

Uno dei modi migliori per sapere se ti piacerà una nuova serie o un film è guardare un trailer veloce. Oggi siamo lieti di presentare le anteprime per dispositivi mobili (che verranno lanciate oggi su iOS e prossimamente su Android) sull’esperienza Mobile. Le anteprime per dispositivi mobili sono un modo divertente, semplice e facile per conoscere tutti i nuovi contenuti su Netflix e trovare qualcosa di bello da guardare ancora più velocemente (Cameron Johnson, Director of Product Innovation Netflix)

Baby e le streghe di Luna Nera

Mobile Preview a parte, Netflix ha in programma non poche novità per gli amanti delle serie tv, ma non solo. In lavorazione c’è Baby, storia di adolescenti, ispirata alle cronache dello scandalo delle baby-squillo (nel cast Benedetta Porcaroli, Alice Pagani e Riccardo Mandolini, accanto a Isabella Ferrari e Claudia Pandolfi). In rampa di lancio il 4 maggio Rimetti a Noi i Nostri Debiti, la prima produzione italiana originale Netflix. Claudio Santamaria e Marco Giallini sono i protagonisti di una storia di debiti. In arrivo anche Luna Nera, serie originale che racconta la storia un gruppo di donne accusate di stregoneria nell’Italia del XVII secolo (produce Fandango).

Il pubblico vuole che Netflix sia incluso in tutti gli altri pacchetti di intrattenimento e così sono nati accordi in molti paesi, come quello con Sky in Italia (Reed Hastings, CEO Netflix)

La Casa di Carta 3, Stranger Things 3 e Tredici 2

In programma nel 2019 anche il terzo capitolo de La Casa di carta. Dopo il successo mondiale delle prime due parti, il Professore svilupperà nuovi progetti criminali che verranno svelati il prossimo anno (ahimè dobbiamo aspettare). Ci saranno due new entry nel cast della terza stagione della serie Stranger Things: Jake Busey e Cary Elwes. È stata rinnovata poi per una seconda stagione anche la serie Tredici, che racconta la storia di un adolescente che riceve una serie di audiocassette che rivelano il mistero del suicidio di una compagna di classe.