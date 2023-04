Esperienze immersive e mostre in location uniche al Fuorisalone. Ancora una volta, Milano torna al centro del design e dell’innovazione con Milano Design Week 2023.

Fino a domenica 23 aprile, designer, architetti, aziende, università condivideranno la loro visione e le loro soluzioni per leggere il presente e plasmare il futuro. Ecco alcuni dei luoghi chiave di questo Fuorisalone 2023.

Alcova 2023

Il design contemporaneo va in scena negli spazi dell'ex Macello. Giunta alla sua quinta edizione, Alcova 2023 è una mostra stimolante che “abbraccia” talenti e progetti presentando più di 70 creazioni innovative.

I visitatori potranno sperimentare un viaggio straordinario nell'artigianato contemporaneo, attraverso la ricerca di materiali sostenibili ed esplorazioni di design sensoriale.

📍Spazi Ex Macelli - Viale Molise, 62

Armani/Casa a Palazzo

Continua il dialogo di Giorgio Armani con la città di Milano. Il fondatore della casa di moda apre per la prima volta al pubblico, in occasione del Salone del Mobile, le porte di Palazzo Orsini per presentare le novità della collezione Armani/Casa.

Durante la Milano Design Week si potrà dunque esplorare la sede storica dell’azienda e ammirare i prodotti della prima linea outdoor del marchio nel giardino nascosto del palazzo e alcuni dei mobili più belli della nuova collezione nelle lussuose stanze affrescate al primo piano.

📍Palazzo Orsini - Via Borgonuovo 11

La Torre in Largo Treves

In occasione del Fuorisalone 2023, la Torre di Largo Treves diventa simbolo d'arte. Agostino Iacurci ha realizzato un'impressionante installazione per il brand glo.

L'intervento dell’artista prende vita sulla facciata esterna dell'imponente torre, ormai prossima alla demolizione, e all'interno con colori accesi, silhouette di palme e luci che ricordano i tramonti tropicali.

📍Largo Treves, 1

Porta Venezia Design District

Porta Venezia Design District è il nuovo distretto da esplorare in questa Milano Design Week. L’ALTRO distretto, alla sua prima edizione, nasce con l’obiettivo di tracciare e raccontare una trama urbana differente per comunicare in modo contemporaneo una visione altra del design, in dialogo con il contesto e i valori che rappresenta, sullo sfondo di una costellazione di landmark milanesi, altamente rappresentativi.

Tra le tante mostre e installazioni inserite nel progetto Porta Venezia Design District troviamo:

Everything By Nohlab

MEET Digital Culture Center & MNAD Museo Nazionale Arte Digitale presentano l'installazione immersiva Everything by Nohlab.

Everything lavora tra video arte ambientale e design digitale creando un ponte tra la realtà digitale e quella fisica attraverso video-installazioni immersive, in cui il sound design si articola come ulteriore elemento narrativo. Everything, 2021, è un’esperienza immersiva di 12:30 minuti che ritrae il tutto come appare, mettendo in discussione l’esistenza umana, suggerendo nuove possibili interazioni.

📍Fondazione Cariplo - Viale Vittorio Veneto 2

Moooi \ A Life Extraordinary

La nuova mostra di Moooi desidera esplorare l’intersezione tra tecnologia e interazione umana. Realtà fisiche e digital creano esperienze tecnologiche avanzate. La partnership con EveryHumanTM converge nella presentazione di una fragranza da interior totalmente personalizzabile, realizzata mediante l’uso di AI.

Insieme a LG, l’azienda continua a sperimentare l’inserimento della tecnologia nelle case e nella vite delle persone presentando nuovi prodotti disegnati da IDEO, Nika Zupanc e Andrés Reisinger.

📍Salone dei tessuti, via San Gregorio 29

Capsule Plaza

Capsule presenta Capsule Plaza: il nuovo format espositivo a metà tra mostra collettiva e fiera.

In occasione del Fuorisalone, Capsule Plaza svelerà anche la nuova estensione di Spazio Maiocchi.

La line up include nomi di primo piano della Design Industry e dell’arte contemporanea internazionale, installazioni di Snarkitecture per Gufram, Byredo Bal d’Afrique, Armature Globale per On Running, Formafantasma per Tacchini, Panter & Tourron per XL Extralight, Willo Perron, Devon Turnbull e Snowcrash, oltre a collaborazioni con Poltrona Frau, Mutina, USM Haller, Flos, Kvadrat, Paulin Paulin Paulin, New Tendency e Grau.

📍Spazio Maiocchi, Via Achille Maiocchi 7-10

Health Through Water by GROHE SPA

Un'esperienza unica e multisensoriale nel cuore di Brera per il lancio del sub-brand premium GROHE SPA.

Lo specchio d'acqua alla Pinacoteca riflette la splendida architettura del palazzo e celebra la passione e il legame del brand con l’acqua. Inoltre, quattro inediti ambienti immersivi rivelano l’elegante ed innovativo design del bagno.

📍Pinacoteca di Brera - Via Brera, 28

Shaped by Water di Google Design Studio e Lachlan Turczan

Google presenta Shaped by Water, un’esperienza immersiva che esplora l’acqua come fonte di ispirazione per il design.

La mostra è stata co-creata da Ivy Ross (Vicepresidente di Hardware Design) e dal suo team di progettazione, in collaborazione con l’artista dell’acqua, della luce e del suono Lachlan Turczan.

📍Garage 21 - Via Archimede, 26

Green Rabbit By Natuzzi

Il ventennale dei Negramaro, gruppo tra i più amati del panorama musicale italiano, diventa l’occasione per presentare un progetto speciale che nasce dall’amicizia e dalla passione per la creatività che lega il fondatore della band salentina Giuliano Sangiorgi, il direttore creativo Natuzzi Italia, Pasquale Junior Natuzzi e l’architetto Fabio Novembre.

La poltrona "verde coniglio" (evidente riferimento al brano iconico della band salentina) sarà prodotta in edizione limitata di 100 pezzi e in questi giorni sarà protagonista di un originale installazione che coniuga musica, creatività e arte.

📍Natuzzi - Via Durini 24

LEGGI ANCHE: Bernard Cova, i licenziamenti di Twitter, i video rubati di Tesla e le altre notizie della settimana