Scopri il percorso per formarsi in maniera completa su tutti gli aspetti del Digital Marketing e informarsi quotidianamente sugli aggiornamenti di settore. Più +300 ore di Alta Formazione + Informazione PRO su Digital, Social e eCommerce. Attiva il tuo Pass!

Il 2023 è iniziato da poco e i brand hanno già mostrato alcuni lavori che abbiamo selezionato e raccolto nelle pubblicità più belle di gennaio. La creatività è un po' sottotono, sarà colpa del freddo o della preparazione al grande boom dell'imminente Super Bowl? In ogni caso, godiamo di qualche simpatica intuizione, in attesa del momento più fortunato e ricco dell'anno - in tutti i sensi- per le pubblicità.

McDONALD'S | Raise Your Arches

Il famoso brand di fast food trova sempre infiniti modi per porre l’accento sul proprio logo. Questa volta, in modo davvero creativo lascia a noi intuire dove trovare i suoi archi.

Lo spot, infatti, in cui logo o prodotti non compaiono materialmente, dimostra in modo alternativo la riconoscibilità del brand. In un ufficio alcuni colleghi comunicano tra loro il desiderio di mangiare non un panino qualsiasi ma proprio quello di McDonald’s; lo fanno attraverso due rapide alzate di sopracciglia, che insieme simulano proprio la lettera M.

Il linguaggio del corpo, in questo caso, è veramente inconfondibile.

LOUIS VUITTON & YAYOI KUSAMA 3D Billboard

In occasione della strepitosa partnership tra il luxury brand e l’estrosa Yayoi Kusama, Louis Vuitton lancia una nuova collezione che reinterpreta il suo stile grazie all’originale personalità camaleontica dell'artista giapponese. Il suo tocco "Dots" ha conquistato negozi, facciate di palazzi e istallazioni di tutto il mondo, come questo billboard 3D a Tokyo.

LEGGI ANCHE: Louis Vuitton e la spettacolare collaborazione con Yayoi Kusama

BMW CHINA | Translating Joy

In occasione del capodanno cinese BMW China lancia la sua campagna Translating Joy in cui celebra con simpatia il modo in cui l’AI compia errori di traduzione. Sappiamo quanto sia complicata la traduzione dei logogrammi che, più che a parole, corrispondo a concetti. E così BMW, che in cinese corrisponde al concetto di “cavallo prezioso” gioca proprio su questo equivoco.

Nel film, infatti, un tipografo è intento nel creare i suoi biglietti di auguri per il nuovo anno in due lingue.

La frase originale 招财进宝马到成功' intesa come “ti auguro fortuna e successo” viene affidata all’intelligenza artificiale per la traduzione in inglese; tuttavia il messaggio finale corrisponde con “soldi fortunati in BMW per il successo”. I biglietti equivoci affissi ovunque, generano confusione e divertimento allo stesso tempo.

Forse la traduzione fatta da un interprete in carne e ossa sarebbe stata corretta ma di certo meno divertente.

ALZHEIMERS FORSCHUNG INITIATIVE - GERMANY | The Glitch

La campagna di sensibilizzazione dell'AFI evidenzia i momenti di glitch ovvero quei piccoli malfunzionamenti che si verificano nel cervello di chi è affetto dal morbo Alzheimer e che causano una deformazione della realtà quotidiana. Un’esperienza frustrante e stressante non solo per chi ne è affetto ma anche per i loro cari il cui supporto spesso non basta.

Il linguaggio utilizzato nel film è “disturbato” e moderno: un modo per catturare l’attenzione del pubblico più giovane e promuovere in loro maggiore consapevolezza su questo morbo.

BRITISH AIRWAYS | Take Your Holiday Seriously

Tra le pubblicità più belle di gennaio troviamo quella della compagnia aerea del Regno Unito, che esorta i suoi cittadini a prendere sul serio le vacanze. Secondo un sondaggio condotto da YouGov Plc, si evince infatti che il 50% degli inglesi continua a lavorare anche durante le ferie. Questa continua responsabilità che toglie tempo allo svago mentale comporterebbe un peggioramento dell'aspettativa di vita. Ad oggi, le vacanze non sono più un frivolo lusso ma una necessità per il nostro benessere.

Come comportarsi quindi quando durante le ferie si ricevono email dal lavoro? Ce lo suggerisce British Airways!

META QUEST 2 | 3D Billboard

La strabiliante tecnica dell’anamorfismo sta conquistando sempre più brand. Gli effetti di questa nuova forma pubblicitaria rivolta all’OOH sono spettacolari e futuristici e, anche se si tratta di un effetto ottico, rapiscono subito l’attenzione dello spettatore. Niente di più azzeccato per la pubblicità del visore di realtà virtuale del brand Oculus, presente a gennaio in Piccadilly Circus a Londra.

LEGGI ANCHE: Da Lavazza a Guinnes passando per i mondiali: ecco le più belle pubblicità di novembre