La Crypto Secure di Mastercard

Via libera al Digital Services Act dell'Ue

Il bollino di Chiquita si tinge di rosa

SCENARIO

Mastercard pensa a combattere i rischi delle crypto. La società sta lanciando un nuovo prodotto chiamato Crypto Secure che aiuta le banche a valutare il rischio di criminalità associato ai merchant di criptovalute sulla sua rete. Il servizio è gestito da CipherTrace, una startup di sicurezza su blockchain che Mastercard ha acquisito lo scorso anno.

Il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti apre una nuova sede nel Metaverso. La forma sarà quella di un edificio a più piani, ognuno con uno scopo differente. Il visitatore, dopo aver preso un biglietto, sarà accolto da un dipendente che lo guiderà nel mondo virtuale, dove potrà firmare documenti legalmente vincolanti, ma anche assistere a conferenze ed altri eventi.

L'Europa dà il via libera definitivo alle nuove regole sull'eCommerce. Approvata in via definitiva una revisione delle norme sul commercio elettronico incentrata sulla sicurezza online, il primo importante aggiornamento del quadro giuridico per i servizi digitali dal 2000. L'approvazione del Consiglio significa che il Digital Services Act (DSA) ha superato l'ultimo ostacolo ed è stato formalmente adottato, stabilendo regole di moderazione dei contenuti e di mercato che mirano a semplificare la rimozione di contenuti, servizi o prodotti illegali o ingannevoli.

UPDATE

Funzione di modifica dei tweet.

Indicatori di stato su Twitter.

Instagram espande il test dei link multipli nelle bio degli utenti. Una funzione che rischia di mettere KO molte app esterne. L'opzione offrirebbe una maggiore capacità di generare traffico dalla propria presenza su IG, rendendo la piattaforma ancora più essenziale per le strategie social.

INSIGHT

La fedeltà di marca per la GenZ è un mix di tecnologia e nostalgia.

Apple amplia la sua offerta pubblicitaria.

Il Bollino Blu di Chiquita si tinge di Rosa. “Small difference, big difference”, piccoli gesti che possono fare la differenza. È il nome della campagna che, anche quest’anno nel mese di ottobre, Chiquita dedica alla sensibilizzazione sul tumore al seno. L’iconico Bollino Blu si tinge dello stesso colore del Nastro Rosa a sottolineare il ruolo fondamentale della prevenzione. Ne abbiamo parlato con Mariaelena Paragone, Marketing Manager di Chiquita Italia. Ascoltala nel podcast.

ADVERTISING

Le 5 campagne pubblicitarie più belle di settembre

La creatività non si concede mai una pausa. Dagli omaggi a grandi personaggi, alle celebrazioni di eventi straordinari, all'esaltazione della vita quotidiana: quali campagne pubblicitarie ci hanno proposto i brand tra fine estate e questo rapido inizio autunnale?

NINJA EVENTS

Festival del Podcasting 2022 - fino all'8 ottobre a Milano, in presenza e online.

Durante il festival che sta esplorando in modo verticale i temi più caldi del settore, non perderti gli interventi online di oggi alle 16.30. Doppio appuntamento con Mirko Pallera, CEO di Ninja, che parlerà di "Ninja Marketing PRO News - L'economia digitale" e Alessio Galea, giornalista radiofonico e voce di Ninja Marketing Pro News, sul tema "Perché il linguaggio della radio può aiutarci a realizzare i podcast".

