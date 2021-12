SoloSuTwitter2021, tutti i Top Tweet del 2021

Quali sono stati i Top Tweet 2021, i tweet più apprezzati e gli argomenti più discussi nel 2021? Twitter, il social dei cinguettii ha appena pubblicato la sua review annuale.

Nel report del social sono riportati gli argomenti più dibattuti e le analisi delle conversazioni italiane e nel mondo.

LEGGI ANCHE: Social Media Trends 2022: cosa devono sapere i brand per puntare al successo

I temi più discussi su Twitter nel 2021: i Top Tweet dell'anno

Tra i temi più discussi abbiamo Måneskin, Olimpiadi, campionati Europei di Calcio, green pass e commenti ai film della stagione.

Di seguito i dati di ranking riferiti al periodo 1 gennaio - 15 novembre 2021 e una panoramica dei tweet più apprezzati e condivisi ripartiti per categoria.

Top 10 Tweet 2021

Al primo posto tra i top tweet 2021 e i post più ritwittati troviamo quello di Fedez pubblicato il primo maggio, in cui è riportato il video della conversazione con gli esponenti RAI circa il discorso da fare al concerto.

La Rai smentisce la censura.

Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi pic.twitter.com/gu14BxM3G6 — Fedez (@Fedez) May 1, 2021

Al secondo posto il tweet ironico di Twitter pubblicato durante il down di Facebook, Instagram e WhatsApp.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Completano il podio i Maneskin dopo la vittoria a Sanremo.

Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni.#Sanremo2021 — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) March 7, 2021

Ed ecco gli altri della Top 10:

4 @trash_italiano

5 @GiuseppeConteIT

6 @JoeBiden

7 @Fedez

8 @Fedez

9 @cecilia_strada

10 @thisismaneskin

Amici, il mio papà #GinoStrada non c'è più. Io vi abbraccio ma non posso rispondere ai vostri tanti messaggi (grazie), perché sono qui: dove abbiamo appena fatto un soccorso e salvato vite. È quello che mi hanno insegnato lui e la mia mamma. Abbracci forti a tutte e tutti. https://t.co/956bU9qZE8 — Cecilia Strada (@cecilia_strada) August 13, 2021

Top 10 Tweet con più retweet

1 @Fedez

2 @Twitter

3 @ItaliaTeam_it

4 @Eurovision

5 @GiuseppeConteIT

6 @thisismaneskin

7 @thisismaneskin

8 @thisismaneskin

9 @ferrarivany

10 @NASAPersevere

Top 50 hashtag più utilizzati su Twitter

Tra gli hashtag più pubblicati spiccano quelli associati ai programmi tv.

Ne troviamo alcuni relativi allo show televisivo Grande Fratello Vip, #tzvip riferito al vincitore Tommaso Zorzi e #gfvip riferito alla trasmissione Grande Fratello.

VE LO MERITATE TUTTIIIII, CE LO MERITIAMO TUTTI ❤️❤️❤️❤️ HA VINTO LUI, ABBIAMO VINTO NOI ❤️❤️ #tzvip pic.twitter.com/oeIuU2IAtU — º°`°๑𝙸᥅ꫀꪀꫀ🪁,¸¸,ø¤ (@card_irene_) March 2, 2021

Seguono in classifica altri hashtag ufficiali di programmi televisivi come quello di Amici, #amici20 e un altro coniato per la coppia nata durante il GF Giulia Salemi e Pier Paolo Petrelli, #prelemi.

Di seguito l'elenco completo.

1 #tzvip

2 #gfvip

3 #amici20

4 #prelemi

5 #iheartawards

6 #bestfanarmy

7 #louies

8 #sanremo2021

9 #artistofthesummer

10 #rosmello

11 #isola

12 #tommasozorzi

13 #amemici20

14 #sovip

15 #sençalpimi

16 #canyaman

17 #eurovision

18 #amici21

19 #draghi

20 #ateez

21 #covid19

22 #greenpass

23 #gregorelli

24 #exrosmello

25 #euro2020

26 #mellos

27 #loveisintheair

28 #sonkezsençalkapimi

29 #conte

30 #edser

31 #tokyo2020

32 #alinaboz

33 #burakdeniz

34 #roma

35 #genshinimpact

36 #salvini

37 #nogreenpass

38 #renzi

39 #covid

40 #uominiedonne

41 #italia

42 #mahcel

43 #jimin

44 #ddlzan

45 #straykids

46 #italiainghilterra

47 #enhypen

48 #nft

49 #juventus

50 #tzlateshow

Top 50 personalità più citate su Twitter per categoria

Il gruppo musicale più discusso è stato BTS mentre al secondo posto nella scena musicale di Twitter troviamo Louis Tomlinson.

Nella classifica della politica spuntano Matteo Salvini e Matteo Renzi seguiti da Giuseppe Conte e Giorgia Meloni.

I personaggi più citati del mondo dello spettacolo sono stati Can Yaman e Hande Erde. Nella categoria religione, la personalità più twittata è stata Papa Francesco, mentre nello sport troviamo sul podio Romelu Lukaku seguito da Lionel Messi.

Ecco la lista dei personaggi più twittati.

1 BTS MUSICA

2 Louis Tomlinson MUSICA - PRIMO CANTANTE

3 Matteo Salvini POLITICA

4 Matteo Renzi POLITICA

5 Harry Styles MUSICA

6 Giuseppe Conte POLITICA

7 Giorgia Meloni POLITICA

8 Donald Trump POLITICA

9 Joe Biden POLITICA

10 Fedez MUSICA

11 Niall Horan MUSICA

12 Enrico Letta POLITICA

13 Can Yaman SPETTACOLO

14 Sergio Mattarella POLITICA

15 Taylor Swift MUSICA

16 Zayn Malik MUSICA

17 Virginia Raggi POLITICA

18 Hande Erdel SPETTACOLO

19 Kerem Bursin SPETTACOLO

20 Liam Payne MUSICA

21 Luigi Di Maio POLITICA

22 Papa Francesco RELIGIONE

23 Silvio Berlusconi POLITICA

24 Romelu Lukaku SPORT - PRIMO SPORTIVO

25 Ariana Grande MUSICA

26 Lionel Messi SPORT

27 Ermal Meta MUSICA

28 Beppe Grillo POLITICA

29 Elon Musk ATTUALITÀ

30 Gianluigi Donnarumma SPORT

31 Cristiano Ronaldo SPORT

32 Burak Deniz SPETTACOLO

33 Andrea Pirlo SPORT

34 Vittorio Sgarbi POLITICA

35 Narendra Modi POLITICA

36 One Direction MUSICA

37 Lady Gaga MUSICA

38 Little Mix MUSICA

39 Paulo Dybala SPORT

40 Giorgio Chiellini SPORT

41 Gianluca Di Marzio ATTUALITÀ/SPORT

42 Nicolò Barella SPORT

43 Laura Boldrini POLITICA

44 Leonardo Bonucci SPORT

45 Manuel Locatelli SPORT

46 Alina Boz SPETTACOLO

47 5 Seconds Of Summer MUSICA

48 Justin Bieber MUSICA

49 Vladimir Putin POLITICA

50 Zlatan Ibrahimovic SPORT

Top 50 film più chiacchierati su Twitter

Durante il 2021, prima della riapertura delle sale cinematografiche, sono usciti diversi film su varie piattaforme streaming.

Il film che ha vinto il primo premio nella Top 50 di Twitter è stato Zack Snyder’s di Justice League, seguito da Spider-Man: No Way Home e Black Window.

Ecco l'elenco completo dei film più argomentati sul social.

1 Zack Snyder’s Justice League

2 Spider-Man: No Way Home

Il trailer di Spider-Man No Way Home il più visto in meno di 24 ore eccoci noi Marvel stans si vede proprio che stiamo sotto mille treni #SpiderManNoWayHomeTrailer pic.twitter.com/33OMAgqVWO — Sharon- Queen of Sarcasm (@ah_okay_) August 25, 2021

3 Black Widow

4 Eternals

5 Dune (2021)

6 House of Gucci

Dove vorrei essere? Alla premiere di House of Gucci

Dove sono? Sul divano a fare schifo — mari (@amaricord) November 13, 2021

7 Call Me By Your Name

8 Black Panther

9 Don’t Worry Darling

10 The Suicide Squad (2021)

11 Titanic

12 Shrek

13 The Batman

14 Luca

15 Mamma Mia!

16 Doctor Strange in the Multiverse of Madness

17 Nomadland

18 Venom: Let There Be Carnage

19 Cruelia

20 Indiana Jones

21 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

22 007 - No Time To Die

23 Promising Young Woman

24 Joker (2019)

25 Cinderella (2021)

26 Blade Runner

27 Godzilla vs Kong

28 Pride and Prejudice

29 Pulp Fiction

30 The Silence of the Lambs

31 The French Dispatch

32 Belle

33 Pirates of the Caribbean

34 Malcolm & Marie

35 Spencer

36 The Godfather

37 After We Collided

38 Back to the Future

39 Kill Bill

40 Promare

41 Fear Street: The Trilogy

42 Forrest Gump

43 The Last Duel

44 Army of the Dead

45 In The Heights

46 The Little Mermaid

47 La La Land

48 The Kissing Booth 3

49 Fast and Furious 9

50 Framing Britney Spears