Nel mondo del marketing non c'è spazio per l'improvvisazione: i dati segnano la via maestra e una buona dose di creatività è la bussola per raggiungere sempre il traguardo. Ecco perché anche utilizzare il tempo in maniera produttiva diventa essenziale. In nostro soccorso, ogni giorno, arrivano tanti utilissimi digital tool, per portare a termine i compiti più disparati in modo rapido ed efficace.

Dagli strumenti per la creazione delle Buyer Personas a quelli per scrivere email impeccabili per ogni circostanza, da quelli per creare link memorabili con le emoji agli editor per la gestione dei video online, ecco i digital tool da provare questa settimana.

Identità virtuali

Per sperimentare con l’AI, ma anche per aiutarci in compiti come la creazione di Buyer Personas efficaci, Face Generator è il digital tool che consente di comporre caratteristiche ed emozioni in un volto virtuale, tutto in tempo reale.

Video a misura di social

Ci sono molti modi per rendere i file video più leggeri per il caricamento sulle piattaforme social, ma pochi sono davvero veloci e facili da usare. Con Tiny Vid puoi tagliare e comprimere i file video per adattarli a qualsiasi limite di dimensione.

Automazione in ufficio

Soprattutto da remoto, può essere utile semplificare i processi di approvazione. Con JotForm puoi raccogliere richieste e domande in moduli e trasformarli in un flusso di approvazione automatizzato, accessibile da qualsiasi dispositivo.

Emoji. Emoji ovunque

Le cosiddette “faccine” ormai sono davvero dappertutto, tranne che nei link. Se vuoi rendere più creative le tue condivisioni e non mettere limite alla tua immaginazione, puoi provare Adorable.link. Da usare per bio, annunci e profili sui social.

L'email perfetta

Non sai da dove partire per chiedere un aumento di stipendio o un giorno libero al capo? Con Emaily puoi generare un testo per la tua email in pochi click:

Scegli a chi vuoi scrivere Scegli il motivo della tua email Aggiorna le parti che non ti piacciono e inserisci i tuoi dati negli spazi vuoti (nomi, date, ecc.)

Il gioco è fatto!