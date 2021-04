Si avvicina N-Conference, il primo Business Visionary Event targato Ninja. A causa dell’emergenza sanitaria, sarà in Digital Edition, ma non potevamo rinunciare del tutto a quelle connessioni fisiche che, per noi creativi, sono linfa vitale.

Per questo abbiamo trovato un modo per raggiungere almeno una parte di quelle persone che avremmo voluto incontrare il 27 e il 28 maggio a Milano.

Il nostro CEO e founder, Mirko Pallera, il 10 maggio partirà da Salerno a bordo del Ninja Van per girare l’Italia alla ricerca di aziende, persone e progetti capaci di rappresentare il tema dell’edizione di N-Conference: le storie Unbreakable.

L’Unbreakable Tour coinvolgerà una selezione di Ambassador, Speaker e Partner di N-Conference. Ma non solo. Siamo alla ricerca di input per nuovi incontri da pianificare.

Salerno, Roma, Bologna, Milano, Torino, Genova: queste alcune delle tappe. Ma il programma di viaggio è ancora in progress...

Chi sono gli Unbreakable che stiamo cercando?

Piccole e grandi aziende che stanno cambiando il loro futuro. Professionisti e artigiani che, nelle difficoltà della pandemia, hanno saputo reinventarsi e trovare nuove strade.

Questo e molto altro sono le Unbreakable Stories che vorremmo raccontare.

Storie di chi resiste e reagisce. Di chi sa trasformare gli ostacoli in opportunità, i punti di debolezza in punti di forza, gli imprevisti in occasioni di crescita.

Come ha fatto Davide Campagna, che si definisce Dentist by day, Chef by night e che ha inventato un app dal suo progetto Cotto al dente per dare consigli su cibo sano e fitness, diventando uno dei più seguiti food&sport influencer e suggerendo gli stili di vita più compatibili con i modi e i tempi della pandemia.

O come Luigi Biasetto, Pastry Star e Campione del Mondo di Pasticceria (1997) che, implementando l’e-shop della sua pasticceria, ha diffuso dolcezza durante il lockdown, anche grazie al progetto della "Torta sfornata a casa tua", consegnata in 24 ore aprendosi mercati anche a Miami e a Parigi.

Ti senti un Unbreakable del Business o ne conosci uno?

>> Candida la tua storia oppure segnalaci un’azienda, una persona o un progetto che secondo te meritano di essere raccontati <<

Non ci sono particolari requisiti tecnici da rispettare: siamo pronti a lasciarci stupire dalla varietà e dalla originalità delle candidature.

Tantissime candidature da tutta Italia ci sono già arrivate. Contribuisci anche tu al mosaico delle Unbreakable Stories e costruisci insieme a noi la grande sceneggiatura di N-Conference.

Dopo averci inviato la tua segnalazione, condividi una Instagram story taggando @ninjaconference e usando gli hashtag #NConf21 e #UnbreakableTour e raccontaci in breve l’azienda, la persona o il progetto che vuoi candidare.

Potrai seguire la cronaca dell’Unbreakable Tour, tappa per tappa, attraverso la pagina Instagram di N-Conference e il canale Youtube di Mirko Pallera.

L'Unbreakable Tour ci condurrà dritti a N-Conference, per esplorare insieme il nuovo che verrà e attingere energia e visione dalle storie più illuminanti.

>> Assicurati il tuo posto a N-Conference per scoprire una per una le Unbreakable Stories che sceglieremo di raccontare <<