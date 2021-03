Instagram è una delle reti di social media più grandi e di maggior successo al mondo, con oltre 1 miliardo di utenti attivi ogni mese.



La piattaforma è diventata una fonte di guadagno per molti utenti: i famosi influencer.

Esperti di moda, bellezza, viaggi, design, si sono costruiti un impero mediatico (ed economico) basato sulla loro capacità di influenzare le masse e vengono sfruttati dai grandi brand per creare campagne redditizie e raggiungere sempre più followers.



Ma perché in questo articolo parliamo solo di donne? Sebbene secondo Statista il gender gap degli utenti di Instagram non sia molto marcato, quando si sente parlare di "influencer”, siamo abituati a pensare principalmente a persone del genere femminile. Quale migliore occasione, se non questa, per mettere in evidenza 20 profili di donne influenti da seguire in Italia e nel Mondo?



#1 Chiara Ferragni - Da sempre al top delle classifiche



La classifica delle influencer italiane più autorevoli vede Chiara Ferragni sul podio, forte dei suoi 14184 post e 22,7 milioni di follower su Instagram.



Figlia di Marco Ferragni e Marina Di Guardo, deve tutta la sua popolarità al suo blog “The blond salad”, un punto di riferimento per il settore fashion, lanciato nel 2009.

In soli due anni, con oltre un milione di visite sul blog, riesce a guadagnarsi il titolo di Blogger of the Moment e da quel momento la sua ascesa è inarrestabile!

Il 2018 per Chiara Ferragni è stato un anno decisivo: diventa mamma di Leone, si sposa con il rapper Fedez e decide di gestire in prima persona entrambe le società che ha fondato, la Tbs Crew e la Chiara Ferragni Collection, decretando un ulteriore e incessante aumento di follower.

Il matrimonio è un vero e proprio evento di marketing, creato in collaborazione con alcuni dei brand più famosi (BMW, Alitalia, Versace, Dior, Prada, Diesel e Trudi) e genera un Media Impact Value di 36 milioni di dollari.



Ma nel 2020 c’è stata una svolta: la Ferragni si inserisce anche nel dibattito pubblico usando i social network per raccontare le sue opinioni riguardo la cultura patriarcale, la violenza di genere, il rispetto delle norme anti-Covid e la cultura italiana nel mondo. Un contesto in cui si innesta la recente conquista dell’Ambrogino d’Oro, donato dal Comune di Milano per lo spirito civico dimostrato durante la prima ondata di Covid-19.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

#2 Belen Rodriguez - Showgirl argentina amata dagli italiani



Maria Belén Rodriguez nasce a Buenos Aires il 20 Settembre del 1984, figlia di Gustavo Rodríguez e Veronica Cozzani.

È sorella maggiore di Jeremias e Cecilia, anch’essi personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Con i suoi 9,8 milioni di followers su Instagram Belén è una delle influencer più seguite e amate dal pubblico italiano. I suoi post superano costantemente i centomila like, arrivano anche a più di trecentomila.

La bella showgirl comincia la sua carriera a 17 anni come modella di intimo in Argentina e nel 2004 si trasferisce in Italia, dove lavora per vari marchi prestigiosi. Ma il vero e proprio trampolino di lancio è stata la sesta edizione dell’Isola dei Famosi (2008), a cui ha partecipato come concorrente.

L’anno successivo, infatti, la troviamo alla conduzione di due programmi televisivi “Scherzi a parte” e “Sarabanda”, mentre nel 2011 cavalca il palco del Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis. Debutta anche come attrice in alcuni film, come il cinepanettone “Natale in Sudafrica” e in qualche serie televisiva. Nel 2011 firma un contratto di esclusiva con Mediaset, conducendo in seguito, “Colorado” e “Italia’s Got Talent”.

Dimostra anche talento nei panni di imprenditrice: nel 2011 produce e commercializza due linee di profumi e nel 2013 crea due brand di abbigliamento (Imperfect e Me Fui). Nel 2014 fonda la catena di negozi di abbigliamento 4store e nel 2015 apre un ristorante con altri soci, tra cui Joe Bastianich. È anche socia di una catena di saloni di bellezza Cotril.

Se i ritmi di lavoro sono serratissimi, anche la sua vita privata è molto intensa: dopo la relazione con Marco Borriello e con Fabrizio Corona, conosce Stefano De Martino. Dal loro amore nasce, il 9 aprile 2013, il piccolo Santiago e a Settembre dello stesso anno si sposano. Dopo soli due anni la rottura: Belén ha una breve storia d’amore con il pilota Andrea Iannone, e successivamente si fidanza con Antonino Spinalbese ed ora aspettano una bambina.

E per quanto riguarda Instagram? Negli anni passati Belén ha abituato il suo pubblico a foto e stories dei suoi servizi fotografici, a scatti privati con la famiglia ed il figlio Santiago, alle foto delle sue meravigliose vacanze. Ma negli ultimi mesi suo stile è cambiato: rispetto alle foto super sexy e colorate del passato ora le immagini sono in bianco e nero, minimali e incentrate sui dettagli. Le tematiche, però, rimangono sempre le stesse: il suo lavoro, il rapporto con il figlio ed il nuovo compagno, ma soprattutto le sue passioni, in primis la moda.

Ci sono poi cosmetici e profumi, in particolare quelli della Maison Chanel. E poi paesaggi, libri, elementi di design che la colpiscono. Infine, le foto di caffè con cui ama dare il buongiorno ai suoi milioni di follower.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

#3 Giulia de Lellis - L'influencer che tutte vorrebbero come amica



Nata a Roma il 15 gennaio 1996, Giulia De Lellis è una delle influencer più celebri d’Italia. Tezenis, Maybelline, Blumarine, Mentadent, sono solo alcune delle aziende che fanno a gara per accaparrarsela come testimonial. Divenuta popolare grazie alla partecipazione a “Uomini e Donne”, programma in cui è stata scelta dal bel DJ Andrea Damante, inizia la professione di influencer, raggiungendo in brevissimo tempo il milione di followers.



Nel suo canale promuove prodotti di bellezza e realizza tutorial di make up.

È schietta, sincera, divertente, e cerca di dispensare consigli come se fosse un’amica di tutte le donne. E forse è proprio questo che la fa avvicinare al suo pubblico.

Quasi tutti i contenuti pubblicati da Giulia, infatti, ottengono moltissime interazioni dai suoi follower (5 milioni), che la apprezzano si per la sua bellezza, ma anche per la sua simpatia e naturalezza. Sul suo profilo pubblica numerosi selfie di sè stessa, della sua amata famiglia (in particolare le nipotine Matilde e Penelope) e del suo dolcissimo cagnolino Tommy, ma anche numerose stories di makeup e hairstyling, dei suoi viaggi, la musica che ascolta, le serie TV che guarda... insomma, tantissimi attimi della sua vita.

Nell’ultimo periodo è anche stata eletta paladina della skin positive, in quanto ha deciso di mostrare la sua pelle acneica senza filtri, per dimostrare che la perfezione non esiste, e che bisogna piacersi sempre e comunque, anche quando si hanno dei difetti.



Ma non solo! Grazie alla sua autobiografia "Le corna stanno bene su tutto", libro più venduto in Italia su Amazon nel 2019, è stata capace di creare una comunicazione social vincente, che le ha permesso di ottenere un ulteriore incremento di crescita su Instagram (+ 6.883 nuovi follower in poco più di 2 giorni!). Chissà se anche il film "Genitori&Influencer" in uscita nelle sale ad Aprile avrà la stessa fortuna!



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

#4 Alessia Marcuzzi - "La Pinella" che tutte noi amiamo!



Nata a Roma nel 1972, Alessia Marcuzzi è una nota conduttrice televisiva, attrice, modella e showgirl amata dal pubblico per la genuinità ed energia. Foto dopo foto, post dopo post, racconta la sua quotidianità, esprime opinioni su argomenti che le stanno a cuore, sostiene i progetti che più ama, facendosi conoscere sempre più da vicino dai molti fan che la seguono ed oggi può contare su un seguito di 5mln di follower su Instagram.



Come inizia la sua carriera? Non di certo come influencer! Finite le superiori decide di frequentare la scuola “Mario Riva” di dizione e recitazione e debutta giovanissima sull’emittente televisiva Telemontecarlo come valletta di un programma calcistico. Dopo una breve parentesi in Rai, esordisce in Mediaset e inizia la sua scalata verso il successo: in appena 30 anni di carriera, infatti, può già contare la conduzione di 45 programmi TV, come Il Grande Fratello, L’Isola Dei Famosi, Scherzi a Parte, Le Iene e Temptation Island. Recita anche in spot pubblicitari e diverse serie televisive, tra cui “Carabinieri” e la sitcom “Così Fan Tutte”, ottenendo diversi premi in carriera, come due telegatti.



Ma il punto focale della sua svolta come influencer e “opinion leader” è dato da “La Pinella”, il suo blog dedicato al mondo del femminile dove, da oltre dieci anni, avvalendosi della collaborazione di un team di esperte, tratta temi come il fitness, l’alimentazione, la moda, il cinema, e tanto altro, con la spensieratezza e leggerezza di una sorella maggiore.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

#5 Michelle Hunziker - Dolcezza e solarità del feed di IG



Svizzera di nascita e italiana d’adozione Michelle Hunziker, classe 1977, è una donna di spettacolo completa, che eccelle nelle doti di attrice, presentatrice, modella e persino cantante. La sua carriera decolla grazie alla provocatoria e ormai iconica pubblicità di intimo del marchio Roberta che la ritrae di spalle, con una lunga treccia bionda e un bel primo piano sul fondoschiena. Ma è solo dopo il matrimonio con Eros Ramazzotti (1998) che viene notata da diversi produttori e la sua carriera subisce un’impennata: debutta in televisione al fianco di Bonolis nel programma “I Cervelloni” e da lì non si ferma più. Negli anni conduce diversi programmi televisivi, tra cui “Paperissima Sprint”, “Zelig”, “Scherzi a Parte”, “Striscia la notizia” e “All together now”. Nel 2007 arriva anche sul palco di Sanremo, insieme a Pippo Baudo, e intanto recita in Love Bugs a fianco di Fabio De Luigi. Inoltre fonda l’associazione “Doppia Difesa”, per la tutela legale di donne vittime di abusi e violenze e “Goovie World” un brand di prodotti naturali per la cura del corpo e dei capelli.



Mentre i suoi ritmi di lavoro sono serratissimi, Michelle riesce a vivere una vita privata molto intensa: dopo il divorzio da Eros cresce la sua prima figlia Aurora e nel 2011 si lega a Tommaso Trussardi, con cui darà alla luce due splendide bambine: Sole e Celeste.

Su Instagram conquista i suoi quasi 5 mln di follower grazie ad una quotidiana ventata di dolcezza e per ogni post riesce ad ottenere anche più di 200.000 like. La TV entertainer più solare d'Italia, infatti, condivide meravigliose frasi motivazionali, dolcissimi frammenti della sua vita quotidiana, video divertenti e corsi di fitness (il famoso Iron Ciapet Workout), che vi invito assolutamente a provare.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

#6 Valentina Ferragni - La paladina del body shaming



Valentina è la più giovane tra le sorelle Ferragni. Nasce a Cremona, il 29 dicembre 1992, figlia della scrittrice Marina Di Guardo e dell’odontoiatra professionista Marco Ferragni. Dopo essersi laureata all’Università del Sacro Cuore di Milano in Linguaggi dei Media, ha iniziato a seguire le orme della sorella Chiara. Certo, non è facile farsi un nome quando un membro della propria famiglia è così noto, ma Valentina può già vantare più di 3,8 mln di follower su Instagram, dove condivide scatti della sua vita lavorativa e privata.



Solare, socievole e romantica, Valentina Ferragni si dimostra legatissima alla famiglia e innamorata della moda: tra le sue foto, si possono trovare numerose immagini in cui indossa outfit originali ed eleganti. Lavora, infatti, come modella per diversi brand famosi italiani ed europei, tra cui Levi’s, Guess, Dior, Estee Lauder e Etro, ma non solo. Recentemente ha lanciato un brand tutto suo “Valentina Ferragni Studio” e ha dato vita alla sua prima collezione di orecchini glamour.

Ama viaggiare: prima della pandemia si trovava spesso in giro per il mondo, tra New York, Los Angeles, Londra, Parigi, Perù, Venezia e Giappone in compagnia del fidanzato modello e fashion blogger Luca Vezil. Ma è anche una grande sostenitrice della cultura e del cibo italiano: non mancano foto in cui si ritrae in una città italiana, intenta a mangiare un piatto di pasta, una cotoletta o un gelato. Un’altra passione che mette in mostra sulle sue storie Instagram è quella per l’allenamento fisico: l’influencer riprende frammenti dei suoi workout e delle lezioni di pole dance.



Agli attacchi degli haters ci è ormai abituata e alle critiche tanto feroci quanto pretestuose nei confronti dei suoi supposti «difetti» fisici, risponde con il suo sorriso, ribellandosi con forza al body shaming di cui sono vittime numerose ragazze sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

#7 Beatrice Valli - Una mamma amante del fashion



Classe 1995, Beatrice Valli è una modella e influencer Bolognese molto attiva su Instagram. Conosciuta per aver partecipato come corteggiatrice al programma “Uomini e Donne”, nel corso della trasmissione era stata scelta dal tronista Marco Fantini, con cui prosegue la sua bellissima storia d’amore. A soli 25 anni è già mamma di tre splendidi bambini.



Beatrice si sente prima di tutto mamma, ma non nasconde la sua passione sfrenata per la moda. Quando può partecipa a shooting fotografici per brands famosi e ad alcune pubblicità in tv. È stata anche ospite delle ultime edizioni della Mostra Del Cinema di Venezia.

Oggi Beatrice Valli è un influencer molto seguita (2,7 milioni di followers): sul suo profilo Instagram pubblica numerosi scatti dei suoi outfit, fotografie e video dei suoi momenti in famiglia, ma anche tanti consigli per le mamme, video della sua beauty routine, diverse ricette e sessioni di workout.



Spontanea e vera, si è spesso mostrata al naturale, senza trucco e dichiarando apertamente tutte le difficoltà nell’affrontare la gravidanza e i cambiamenti del corpo, diventando un ottimo esempio di body positive.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

#8 Paola Turani - Esempio di forza, sensibilità e positività

Paola Turani nasce a Sedrina, in provincia di Bergamo, il 10 agosto 1987. Innamorata dell’arte e degli animali cresce con il sogno di diventare veterinaria. Tuttavia, a 16 anni, viene notata da alcuni talent scout francesi, che le propongono di diventare il volto di un’agenzia di moda. Paola accetta e si trova a sfilare per diversi brand noti come Calvin Klein, Versace, Dior e molti altri. In poco tempo diventa testimonial di marchi come L’Orèal Paris, Calzedonia, Twinset, Morellato, Tim, Sephora, Divani & Divani. Volto ricercatissimo anche dallo showbiz, nel 2020 Paola viene invitata a Detto Fatto e alla Mostra Del Cinema di Venezia. Inoltre, partecipa al doppiaggio del nuovo film Disney Pixar, Soul.



Contemporaneamente, inizia ad acquisire una forte popolarità sui social network, tanto che oggi può contare su un seguito di 1,6 mln di followers su Instagram. Perché è così apprezzata? È il mix perfetto tra bellezza, intelligenza e semplicità, una donna capace di sfruttare la sua popolarità per trasmettere messaggi positivi e costruttivi. La sensibilità e la sincerità che mette nei suoi post, le fanno collezionare una media di 100mila like.



Recentemente Paola ha utilizzato il suo canale preferito per condividere alcune testimonianze della sua vita. Ad esempio ha raccontato della malattia che l’ha travolta a soli vent’anni: il cancro al collo dell’utero contratto in seguito al Papilloma Virus, cercando di sensibilizzare le donne alla prevenzione. Inoltre, ha raccontato del duro regime alimentare a cui era costretta quando era una giovane modella. Senza contare le sue continue battaglie contro il body shaming: di recente ha mostrato il suo viso al naturale, senza un filo di trucco e le sue gambe “imperfette” per via della ritenzione idrica, schierandosi contro il mito della perfezione a tutti i costi. Insomma… un vero e proprio esempio da seguire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

#9 Camilla Boniardi - Star di Instagram alternativa e ironica



Lunghi capelli rosso scuro, graziose lentiggini e occhi magnetici, Camilla Boniardi, in arte Camihawke, nasce a Monza nel 1990, sotto il segno del Cancro.



Laureata in giurisprudenza e con un passato da speaker radiofonica, diventa una star di Instagram da 1,2 mln di follower, facendosi conoscere e amare dal pubblico grazie alla sua simpatia e la sua genuinità. Oltre alla fama sul web, Camihawke riceve visibilità partecipando come conduttrice nel cooking show “Nella mia cucina”, a fianco dello chef Carlo Cracco. Nel programma televisivo, intrattiene i parenti dei concorrenti, che nella trasmissione si mettono alla prova sfidando l’ex giudice di Masterchef. Il motivo per cui è viene scelta per questo ruolo scelta sta nella sua prima affermazione nella bio di Instagram: “La pasta al forno è il mio unico credo”.



Camilla è totalmente diversa dalle sue “colleghe” influencer: ha il septum al naso e ciò che pensa è davvero tutto, fuorché alla moda.



Sul suo profilo Instagram si è sempre distinta per la sua verve ironica e per video divertenti, in cui viene rappresentata la quotidianità. Iconiche le rubriche: “LUK Sanremo” (descrizione spassosa degli outfit del Festival), “Rece Umili“ (recensioni a film e serie tv), l“Famme magnà” (in cui vediamo una serie di ricette spiegate con ironia e simpatia) e “Oroscopo Hawke” (un oroscopo raccontato a modo suo, dove Camilla spiega il comportamento dei segni zodiacali nelle diverse occasioni). Tuttavia, sul suo profilo, si impegna molto anche nella sensibilizzazione dei giovani: ambasciatrice AIRC e dei progetti “Autostima” e “SeiSicuro”, aderisce a molte campagne di senso civico e non manca di condividere opinioni in merito a tematiche come la prevenzione, la guida sicura, il cyberbullismo e lo spreco alimentare... Camihawke è l’amica che tutte noi vorremmo avere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Camihawke (@camihawke)

#10 Laura Brioschi - Influencer body-positive

Tra le influencer body-positive da seguire su Instagram c’è un altro nome tutto italiano: stiamo parlando di Laura Brioschi, una bellissima modella curvy e imprenditrice ligure, che può contare su un seguito di oltre mezzo milione di followers.



Dopo un'adolescenza passata tra insicurezze, delusioni d’amore e diete restrittive che l’hanno portata ad ammalarsi di bulimia, Laura ha deciso di condividere la sua esperienza per sensibilizzare le ragazze ad amarsi e accettarsi, indipendentemente dalla taglia o dal peso. Nonostante fosse una modella curvy, infatti, all’inizio della sua carriera le veniva chiesto continuamente di dimagrire e questo aveva contribuito a minare la sua autostima, incrementando una vera e propria grassofobia. Poi finalmente arriva la svolta, inizia un percorso per curare il disturbo alimentare e impara a non farsi più condizionare dai sensi di colpa e dalle critiche. Fondatrice del movimento “Curvy is not a crime“, oggi Laura è una taglia 48 fiera del suo fisico, oltre che un’imprenditrice nel campo dei costumi da bagno con il proprio marchio di bikini omonimo.

Ovviamente, ci tiene sempre a sottolineare che body-positive non significa obesità. È importante perseguire uno stile di vita sano, senza preoccuparsi troppo di avere qualche kiletto in più. Perciò su Instagram, oltre alla sua filosofia, condivide consigli di bellezza, suggerimenti per un’alimentazione sana ed equilibrata e brevi workout per le sue fan “ciapine” che non hanno voglia di andare in palestra.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Brioschi (@lovecurvy__laurabrioschi)

... E nel panorama internazionale?

#11 Ariana Grande - Influencer sensibile ai temi sociali



Ariana Grande, attrice e pop star di fama mondiale, nasce in Florida, nella contea di Palm Beach, da una famiglia di origini italiane.

A soli 4 anni si appassiona al canto, al ballo e alla recitazione, tant’è che un anno dopo riesce ad ottenere il suo primo ingaggio da Nickelodeon. A quindici anni la ragazza muove i primi passi verso Broadway, recitando nel ruolo di Charlotte. È maggiormente nota al pubblico per l’interpretazione di Cat Valentine in Victorious e di Sophie in Scream Queens. Pubblica anche vari album di musica e collabora con grandi artisti del panorama musicale, come Andrea Bocelli, Lady Gaga, Jessie J e Nicki Minaj. Nell’ultimo periodo, l’artista ha riscosso feedback molto positivi grazie alla divulgazione della canzone ‘Position‘. Il brano tratta temi quali: rivincita, libertà ed indipendenza femminile. E così, dopo tanti successi e soddisfazioni, fra cui quella di essere stata paragonata a una piccola Mariah Carey in miniatura e di aver avuto l’occasione di cantare alla Casa Bianca, oggi Ariana è sicuramente una delle più famose artiste della scena internazionale.

La popstar oggi arriva a contare 225 milioni di followers su Instagram, un vero e proprio record che fa impallidire tutti gli influencer. Se c'è una cosa che Ariana Grande sa fare molto bene, oltre alla musica, è accendere i riflettori sulle cause sociali. L'artista sta usale sue piattaforme social per sensibilizzare i fan in merito a temi che ritiene importanti, quali le elezioni presidenziali, il cyberbullismo, i diritti LGBTQ e le malattie mentali. Lei stessa soffre di PTSD, il Disturbo Post Traumatico da Stress, per via del colpo emotivo che ha subito dopo l’attacco terroristico di Manchester e cerca di responsabilizzare le persone sulle conseguenze della malattia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande)

#12 Kylie Jenner - Imprenditrice grazie alla popolarità su IG

Kylie Jenner, sorellastra di Kim Kardashian è considerata una tra le influencer più seguite (e ricche) al mondo. Su Instagram, ha un enorme seguito, di circa 220 follower la seguono imitando i suoi look, il make up e sognando la sua vita lussuosa.



Ha costruito il proprio patrimonio sfruttando la popolarità sui social network in un modo esclusivo: anziché farsi pagare dalle aziende per sponsorizzare abiti e trucchi su Instagram, ha deciso di fondare e pubblicizzare un’azienda tutta sua. Investì 250 mila dollari, provenienti dal lavoro di modella per produrre 15 mila kit labbra, i Kylie Lip Kits, che per mesi sponsorizzò sui social network e andarono esauriti in meno di un minuto. Con la sorella Kendall, divenuta ormai una modella affermata, ha realizzato anche una linea di d’abbigliamento, Kendall+Kylie, introdotta in Italia con una capsule collection per OVS. Un esempio da seguire per tutte quelle ragazze che hanno aspirazioni a diventare imprenditrici di successo.



Su Instagram Kylie condivide momenti della sua vita quotidiana: ricette e tutorial dei suoi piatti e dei suoi smoothies, stories delle sue nail art e dei suoi outfit mozzafiato, tutorial di make up e vari frammenti della sua vita lussuosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kylie 🤍 (@kyliejenner)

#13 Kim Kardashian - La "regina di instagram"

Kim Kardashian nasce il 5 Agosto del 1980 a Los Angeles.



Divenuta popolare per il reality show “Al passo con i Kardashian”, appare anche in alcuni film come “Una Notte al Museo”, “Zoolander 2”, “Ocean’s 8” e in diverse serie televisive come “90210”, “How I Met Your Mother” e “CSI:NY”. Nel 2017 produce una sua creazione, la KKW Beauty, un brand di cosmetici, andati in sold out in circa due ore, e al contempo si occupa anche di Dash, la boutique di famiglia. Nel 2019 crea l’intimo modellante Skims, un'intera famiglia di underwear capace di comprimere, modellare e appianare le curve.



Attrice, modella e imprenditrice, grazie al suo innato carisma ha saputo creare un impero mediatico, diventando la regina dei social network: Kim, infatti è in grado di influenzare le tendenze con un solo gesto. Su Instagram in particolare, può contare su un numero strabiliante di followers, ben 209 milioni. Se in passato il profilo di Kim era pieno di scatti hot e senza veli, dopo l’incontro con Kanye West ha ridimensionato il suo stile, senza rinunciare alla sua femminilità. Ma i suoi fan avranno notato che ultimamente i centimetri di pelle in bella sono diminuiti ulteriormente.

A contribuire alla nascita della "nuova Kim", in primis la famiglia, ma anche la sua nuova ambizione lavorativa: sta intraprendendo il percorso di apprendistato per diventare avvocato. Un’incredibile cambiamento!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

#14 Gigi Hadid - Un angelo ricercatissimo dalla moda



Gigi Hadid nasce il 23 aprile 1995 a Los Angeles in California.

A soli due anni Paul Marciano la sceglie per posare per i primi brand, tra cui Baby Guess. Ma la sua carriera subisce uno slancio nel 2011 quando, trasferitasi a New York per lavoro, ha firmato un contratto con una delle più famose agenzie di moda, la IMG Models. Per lei comincia una sfavillante carriera, che si divide tra campagne pubblicitarie di brand di altissimo livello (come Guess, Maybelline, Balmain, Tommy Hilfiger, e Max Mara) e le passerelle dei più importanti nomi del fashion internazionale, da Marc Jacobs a Chanel, da Jean Paul Gaultier a Prada, passando per Tom Ford, Dolce & Gabbana e Moschino. Il 2015 è stato uno dei suoi anni migliori: viene fotografata per il Calendario Pirelli e partecipa per la prima volta all’ambitissimo Victoria’s Secret Fashion Show.

Top model, angelo di Victoria’s Secret e testimonial ricercatissima, Gigi Hadid non è solo contesa per copertine e passerelle, ma è anche un influencer che conta ben 64 milioni di follower su Instagram. Sul suo profilo emergono stories di ricette, attimi tratti dalla sua quarantena, ma anche immagini del suo impegno nel sociale: Gigi, infatti, è anche ambasciatrice UNICEF e si batte per la difesa dell’ambiente.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi Hadid (@gigihadid)

#15 Emma Watson - L'esempio del femminismo



Emma Watson nasce a Parigi il 15 aprile 1990. Vive in Francia fino all'età di cinque anni, in seguito si trasferisce in Inghilterra, nella città di Oxford.



A soli nove anni esordisce sul grande schermo nel primo film della serie dedicata al maghetto Harry Potter, nel ruolo di Hermione Granger, raggiungendo la fama mondiale. In seguito a questa importante esperienza, Emma recita in altri film di successo come “Marylin”, “Noi siamo infinito”, “Noah”, “La bella e la bestia”, “The circle” e “Piccole donne”. Femminista convinta, l’attrice britannica è molto impegnata nella lotta per l’affermazione della parità di genere: si batte per cause come l’uguaglianza salariale e la scolarizzazione delle bambine nei luoghi poveri del mondo. Inoltre sfrutta la sua visibilità per farsi portavoce del fashion eco friendly: in una foto del 2017 a Parigi la vediamo indossare un bellissimo abito firmato Louis Vuitton, realizzato in poliestere ricavato da bottiglie di plastica e in un’altra mostra con eleganza un cappotto di Stella McCartney, in cashmere e lane rigenerate.



Il suo profilo Instagram, che conta ben 59,3 milioni di followers è pieno di messaggi positivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Watson (@emmawatson)

#16 Huda Kattan - Rendere popolare il proprio brand tramite IG



Huda Kattan è un influencer di origini irachene nata in America, nel 1983.



Dopo un insuccesso nel campo finanziario, si trasferisce a Los Angeles per studiare e diventare una makeup artist. Dopo aver lavorato per Revlon come truccatrice, nel 2010 crea un blog nel quale inizia a pubblicare tutorial, recensioni di prodotti e consigli sul mondo della bellezza. Dichiara più volte che il suo obiettivo è quello di ispirare le donne con il suo concetto di bellezza. Solo tre anni dopo dà vita al suo brand di trucchi e cosmetici Huda Beauty. I prodotti sono venduti nei negozi di tutto il mondo, ma anche nel suo eCommerce, e il best seller assoluto sono le ciglia finte, di cui anche Kim Kardashian ammette di non poter più fare a meno.

Tutti i social più conosciuti sono presidiati da Huda, ma sembra che sia proprio grazie a Instagram se il suo marchio e il suo nome siano oggi così famosi. Sul suo account vengono pubblicati all’incirca 9 post al giorno e ha un seguito di quasi 50 milioni di followers, risultato che ha raggiunto grazie alla sua autoironia e simpatia, insieme a contenuti sempre interessanti e mai banali, diversi dai competitor di settore. Per sponsorizzare i suoi prodotti sfrutta anche molto spesso i post delle micro-influencer, che poi ri-condivide sul suo profilo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HUDA KATTAN (@hudabeauty)

#17 Michelle Obama - Fonte di ispirazione per donne ambiziose

Nata nel 1964, Michelle Obama ha goduto di una brillante carriera accademica: si è laureata presso l'acclamata Princeton University con lode nel 1985 e poi ha proseguito gli studi in giurisprudenza ad Harvard, dove si è laureata in legge nel 1988. Ha iniziato a lavorare in uno studio legale con sede a Chicago, dove ha incontrato Barack Obama, che ha sposato nel 1992. Michelle è stata anche coinvolta con Public Allies, un'organizzazione senza scopo di lucro che si concentra sull'insegnamento delle capacità di leadership ai giovani.



Pochi anni dopo, ha ricoperto la carica di First Lady. In questo ruolo, Michelle è diventata nota come influencer e icona della moda. Ha anche spostato la sua attenzione su questioni sociali, come il sostegno delle famiglie militari e il ruolo delle donne sul posto di lavoro.



L'account della first Lady mostra al mondo diverse facce della sua vita, che comprendono le normali istantanee di mamma, ma anche di donna impegnata a portare avanti le sue battaglie in maniera indipendente. Attualmente conta su un seguito di 45,5 milioni di followers. Michelle è molto apprezzata proprio perché è autentica ed è un’ottima fonte di ispirazione, soprattutto per le donne in carriera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Obama (@michelleobama)

#18 Kayla Itsines - La personal trainer più seguita su Instagram



Kayla Itsines è una bellissima personal trainer australiana di 29 anni, diventata celebre su Instagram grazie al suo programma fitness BBG – Bikini Body Guide: questo training promette di dimagrire e avere un fisico perfetto in appena 3 mesi. La domanda è… ma funziona davvero? A quanto pare sembrerebbe proprio di sì, visto le foto pubblicate dalla stessa Kayla e dai suoi numerosissimi followers (ben 12,8 milioni) e, quello che colpisce, sono i repentini cambiamenti fisici di chi lo pratica con assiduità e costanza.

Oltre ai risultati dei suoi allenamenti, sul suo profilo posta moltissimi selfie, praticamente sempre in tenuta ginnica e con gli addominali in bella mostra, ma anche ricette, brevi tutorial di allenamento, immagini dei suoi adorati Husky, istantanee dei momenti passati con la figlia Arna… insomma, il suo IG è degno del profilo di un’influencer.



La popolarità l’ha portata anche ad apparire in trasmissioni tv dove espone il suo metodo. Inoltre ha scritto libri, ha un canale YouTube molto seguito, app scaricatissime e un sito dove attrezzi per il fitness (dai tappetini alle borracce, dagli orologi agli asciugamani), guide di fitness e libri di ricette.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KAYLA ITSINES (@kayla_itsines)

#19 Joanna Gaines - Imprenditrice e designer di tendenza

Joanna Gaines (nata il 19 aprile 1978) è conduttrice televisiva, imprenditrice e designer americana. È famosa per il reality show chiamato "Una casa su misura” (Fixer Upper) dove, insieme al marito Chip Gaines (autore americano) rinnova le case di persone che non possono permetterselo. Joanna vive a Waco insieme a Chip ed ai loro cinque figli, in una favolosa fattoria che rappresenta e sintetizza perfettamente la loro semplicità.



L’impresa diventa in poco tempo un brand di successo: Magnolia. Dopo aver acquistato due vecchi silos malridotti, li hanno ristrutturati e vi hanno aperto un negozio di design: il Magnolia Market. Inoltre, hanno aperto il Magnolia Table, un ristorante che cucina alimenti freschi provenienti dall'orto di Joanna e la Magnolia House, un loro bed and breakfast.



L'Instagram di Joanna Gaines offre ai suoi fan (quasi 13 milioni) una piccola finestra sulla sua vita perfetta: amante della vita in fattoria, condivide immagini e stories della vita di coppia e familiare, delle sue ricette, della sua passione per il giardinaggio e molte foto sbalorditive del suo caratteristico stile di arredamento. Joanna è amatissima dai followers anche per il suo look country e vintage, in particolare per i suoi orecchini, che si possono, peraltro, acquistare all’interno suo Market.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joanna Stevens Gaines (@joannagaines)

#20 Zoe Sugg - Esempio di genuinità e impegno sociale

Zoe Sugg è una fashion blogger inglese, nata il 28 marzo del 1990 a Lacock, in Inghilterra.



Entrata nel mondo del web nel 2009 con il suo blog di moda e bellezza “Zoella” ed un canale Youtube, è diventata una delle influencer più seguite al mondo. Successivamente ha aperto anche un secondo canale YouTube chiamato “MoreZoella” dove ha iniziato a caricare video della sua quotidianità. Nel 2013 è stata nominata dal Telegraph come una delle star Twitter più famose della Gran Bretagna. Nello stesso anno ha pubblicato il primo dei suoi romanzi, “Girl Online” ottenendo subito un altro gran successo, ma non solo, ha anche preso parte a diversi programmi TV inglesi ed ha creato una sua linea di prodotti di bellezza: “Zoella Beauty”.

Zoe è anche promotrice di diverse campagne sociali: in collaborazione con Lush e #IAMWHOLE è stata testimonial del Digital Detox Day 2020. Proprio lei è stata la prima influencer a parlare dei propri problemi di ansia e attacchi di panico, dunque non poteva esserci persona migliore per sensibilizzare sull’argomento. Inoltre è ambasciatrice agood e quindi sostenitrice di una vita green e sostenibile.

Su Instagram ad oggi conta ben 9,2 milioni di followers. Sul suo profilo pubblica diversi selfie, attimi della sua vita privata, ricette, ma anche tutorial di bellezza, consigli per la sessualità, testimonianze legate al cyberbullismo e alla salute mentale.

Insomma, un esempio di solarità e genuinità tutta da seguire!



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zoë Sugg (@zoesugg)

LEGGI ANCHE: Le pubblicità più inclusive per la festa internazionale della donna