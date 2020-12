Le parole più ricercate su Twitter quest’anno? Ce le dice #ThisHappened2020

Il miglior percorso professionale per diventare Social Media Manager. Scopri il Master Online in Social Media Marketing di Ninja Academy : 6 Corsi completi su Strategy, Advertising, Facebook, Instagram, Linkedin e YouTube con materiali pratici e operativi, case study dei migliori esperti e un mentor dedicato.

Dall'intrattenimento alla musica, dalla politica al Coronavirus, Twitter riunisce i dibattiti di tutto il mondo con il report globale #ThisHappened2020, confermandosi luogo preferito per confrontarsi con la community globale.

I dati fanno riferimento al periodo dal 01 Gennaio 2020 - 29 Novembre 2020.

Top Tweet con Commento

In testa alla classifica si trova la politica, con la funzione ritwitta con commento.

Al primo posto c’è Giovanni Toti, il presidente della Regione Liguria che ad inizio novembre era salito alla ribalta delle cronache con un tweet riguardante l’emergenza Coronavirus e il ruolo della popolazione più anziana. Segue in classifica il leader della Lega Matteo Salvini, con un commento a caldo sui risultati delle elezioni negli Stati Uniti pubblicato la mattina dopo la prima notte elettorale americana.

Ad ulteriore conferma di quanto Twitter sia una piattaforma aperta al dibattito e frequentata da community di persone con interessi diversi, al terzo posto c’è il tweet di una madre che, rivolgendosi agli utenti di Twitter, chiede se la scelta di iscrivere la propria figlia al liceo classico sia stata opportuna o meno. Il tweet è stato tra i più commentati dell’anno, generando oltre 2000 conversazioni parallele. Appena fuori dalla top-3, l’idea - rivelatasi poi virale - per un meme a tema “oroscopo”.





Tweet con più like

Il tweet che ha ottenuto più like da parte degli italiani è stato pubblicato da HuertDeAuteuil e commentava una nuova funzione introdotta da Twitter in occasione del #PrideMonth, grazie alla quale ad ogni like ad un tweet contrassegnato dall’hashtag #AlwaysProud corr ispondeva la visualizzazione di una bandierina LGBTQ sotto al tweet.



Sul fronte della musica, One Direction protagonisti con un Tweet pubblicato da Harry Styles per celebrare i 10 anni della band.



Per quanto riguarda la politica estera, troviamo il tweet pubblicato dalla vicepresidente eletta Kamala Harris poco dopo aver vinto le elezioni americane e il cinguettio dell’attivista svedese Greta Thunberg, che ha festeggiato la vittoria di Joe Biden alle presidenziali americane, riprendendo il testo di un Tweet pubblicato a suo tempo dal presidente uscente Donald Trump per prendersi gioco della leader del movimento per il clima #FridaysForFuture.

Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno entrambi pubblicato due Tweet molto apprezzati dal pubblico italiano: il primo per annunciare la nascita del secondo figlio della coppia e il secondo per sensibilizzare i più giovani sulle buone pratiche nella lotta contro il Coronavirus.

Infine, spazio all’intrattenimento: tra i Tweet di maggiore successo si citano quelli pubblicati dal comico italiano Luca Bizzarri, protagonista di una delle copertine del settimanale La Settimana Enigmistica, e dall’attore americano Macaulay Culkin, famoso al grande pubblico per aver interpretato il piccolo Kevin in “Mamma ho perso l’aereo”, in occasione del suo quarantesimo compleanno.

Gli account più menzionati

Nella classifica degli account più menzionati in Italia, quello della celebre band k-pop BTS si piazza solidamente in prima posizione, seguito da personaggi politici come Matteo Salvini, Claudio Borghi, Giuseppe Conte e Giorgia Meloni nonché dal Presidente degli Stati Uniti uscente Donald Trumpe LouisTomlinson, membro della boyband One Direction.

Nella top 5 troviamo anche l’account Twitter de La Repubblica che, insieme a quelli di altre testate giornalistiche e professionisti dell’informazione presenti più avanti in classifica, testimoniano il ruolo di primo piano giocato da questo settore nel 2020, con sempre più italiani che si sono ritrovati su Twitter per rimanere aggiornati sulle ultime notizie legate alla pandemia e non solo.

Top Hashtag

Il Covid19, e tutti gli hashtag connessi (#Coronavirus, #Covid-19, #Covid_19, #CoronavirusItalia, #Covid), campeggia senza grandi sorprese in cima alla classifica degli hashtag più utilizzati, segno inequivocabile che la pandemia ha catalizzato la gran parte delle conversazioni sulla piattaforma.

La pandemia, unita in particolare all’obbligo di rimanere in casa durante il lockdown nel corso del 2020, ha fatto inoltre emergere sulla piattaforma un trend di conversazioni sempre più legate a fenomeni televisivi: il Grande Fratello (#Gfvip in seconda posizione), #CanYaman, #Sanremo (il più grande evento su Twitter prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria) e #Bts.

La soap opera alla turca è ricorrente anche andando avanti nella classifica, dove alla settima posizione si trova #bayyanlış popolarissima serie con lo stesso Yaman come protagonista affiancato dall’attrice #özgegürel (in decima posizione). Costretti quindi a casa, è la tv ad aver accentrato la maggior parte delle conversazioni sulla piattaforma.

Lo sport su twitter

Anche quest’anno - nonostante le interruzioni sportive dovute alla pandemia - lo sport è tra gli argomenti preferiti degli italiani su Twitter.

Ai primi posti sempre il mondo del calcio. In Italia si attestano come squadre più commentate: Juventus, seguita da Inter, Napoli, Milan, Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina e Sampdoria. Il secondo sport più popolare è la Formula 1, dove per primo appare il team Scuderia Ferrari, seguito poche posizioni più avanti dal basket, con la squadra dei Los Angeles Lakers. Ecco, in ordine, le squadre sportive:

Juventus FC

Inter Milan

SSC Napoli

AC Milan

AS Roma

SS Lazio

FC Barcelona

Atalanta BC

ACF Fiorentina

Paris Saint Germain

Real Madrid CF

Scuderia Ferrari

UC Sampdoria

Los Angeles Lakers

Atletico Madrid

E analizzando solo l’ambito calcistico, ai primi posti troviamo team italiani, con l’incursione di Barcelona e Paris Saint-Germain come squadre estere tra le più commentate su Twitter in Italia:

Juventus FC

Inter Milan

SSC Napoli

AC Milan

AS Roma

SS Lazio

FC Barcelona

Atalanta BC

ACF Fiorentina

Paris Saint Germain

Interessante anche la classifica degli sportivi più presenti e commentati dagli italiani su Twitter. Se ai primi posti ci sono calciatori stranieri come Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e le leggende del calcio e del basket scomparse quest’anno, Diego Armando Maradona e Kobe Bryant, i primi allenatori e calciatori italiani sono Andrea Pirlo, Leonardo Bonucci, Francesco Totti, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi. Ma non solo calcio: anche in questa classifica torna la Formula 1, con Charles Leclerc che diventa il pilota più commentato dagli italiani sulla piattaforma.

Considerata ancora la centralità della notizia nelle cronache sportive e non solo, è prevedibile che Maradona continui ad essere parte delle conversazioni su Twitter anche nell’ultimo mese dell’anno.

Cristiano Ronaldo

Paulo Dybala

Kobe Bryant

Diego Armando Maradona

Andrea Pirlo

Romelu Lukaku

Zlatan Ibrahimovic

Lionel Messi

Edin Dzeko

Gonzalo Higuain

Leonardo Bonucci

Francesco Totti

Giorgio Chiellini

Federico Bernardeschi

Charles Leclerc

Le personalità più citate su Twitter

Se Twitter è lo specchio delle conversazioni degli italiani, non poteva mancare la classifica dei personaggi più menzionati sulla piattaforma che fornisce anche una visione più chiara di quali siano gli argomenti preferiti. A contendersi i primi posti troviamo la politica italiana e il mondo della musica, con il fenomeno del K-Pop sudcoreano che occupa numerose posizioni ai vertici della classifica e Louis Tomlinson dei One Direction come primo cantante più citato, seguito numerose posizioni più in basso dall’italiano Fedez. Politica estera con Donald Trump e Joe Biden, ma anche Papa Francesco e il mondo delle istituzioni italiane, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anche il movimento Black Lives Matter entra in classifica con la triste vicenda di George Floyd.

Matteo Salvini

BTS

Donald Trump

Giuseppe Conte

Giorgia Meloni

Louis Tomlinson

Matteo Renzi

Harry Styles

Joe Biden

Luigi Di Maio

Niall Horan

Pope Francis

Sergio Mattarella

Virginia Raggi

One Direction

George Floyd

Liam Payne

Zayn Malik

Ariana Grande

Silvio Berlusconi

Justin Bieber

Fedez

Lady Gaga

Taylor Swift

5 Second of Summer

Top Retweets

La top 10 dei Tweet più ritwittati dagli utenti italiani nel 2020 è dominata dai contenuti celebrativi pubblicati dai membri degli One Direction, la boy band britannica che proprio quest’anno ha festeggiato il suo decimo compleanno.



Restringendo il campo ai soli tweet in lingua italiana, l’economista Carlo Cottarelliguida la classifica con un tweet dedicato alle autocertificazioni necessarie per uscire di casa durante l’emergenza Covid-19. Nelle posizioni immediatamente successive spiccano il tweet pubblicato dal premier Giuseppe Conte per annunciare la liberazione della cooperante italiana Silvia Romano rapita in Kenya a novembre 2018 e la nota del Quirinale diffusa in risposta alle dichiarazioni rilasciate dalla presidente della BCE Christine Lagarde sul ruolo che l’istituzione economica europea avrebbe dovuto giocare nella ripresa post pandemia.



Presente in classifica anche un tweet di Giulia, la ragazza di Codogno diventata celebre sui social per i suoi reportage dalla prima zona rossa istituita in Italia. Sempre nel nostro Paese, spazio anche a Roberto Burioni,Fedez e Elly Schlein, i primi due con due tweet sempre legati all’emergenza coronavirus, mentre la seconda con un video in diretta dalla campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna rivolto al leader della Lega Matteo Salvini.

Infine, tra i tweet più ritwittati dagli utenti italiani spiccano anche la notizia della nascita della figlia del cantante Zayn Malik e l’annuncio della morte dell’attore Chadwick Boseman.