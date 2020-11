Folle in attesa davanti ai negozi per tutta la notte, lunghe code e visite da record nei negozi fisici non sono scene che vedremo nel 2020

I Social Media sono stati ottimi alleati per tutti quei brand che hanno deciso di prepararsi al meglio online per il Venerdì più nero di sempre

Il giorno dopo il Ringraziamento negli Stati Uniti, ovvero il Black Friday, è da sempre il sogno di chi ama lo shopping. E da qualche anno questa tradizione è dilagata anche in Italia. Quasi tutte le aziende, ormai, offrono sconti e altri incentivi per fare acquisti. E i clienti possono iniziare a pensare ai regali di Natale per i loro cari e per loro stessi a prezzi speciali.

Quella che era iniziata come una tradizione americana è oggi un fenomeno mondiale. I consumatori di tutto il mondo si aspettano grandi offerte e i marchi non si fanno attendere e le offrono. A causa della pandemia globale, lo shopping di quest'anno è stato sicuramente diverso da quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Folle in attesa davanti ai negozi per tutta la notte, lunghe code e visite da record nei negozi fisici non sono scene che vedremo nel 2020, l'anno del distanziamento sociale. Il più grande evento di shopping si è spostato in uno spazio più sicuro dal punto di vista sanitario: Internet e i social media.

Per analizzare meglio il fenomeno, che fino allo scorso anno prevedeva due giornate di shopping ravvicinate, una reale nei negozi locali (il Black Friday) e una virtuale (il Cyber Monday), ma che quest'anno si è trasformata in un periodo di cyber shopping più lungo e dilazionato nel tempo, abbiamo scelto le migliori campagne social e ne abbiamo analizzato le tattiche che si sono rivelate vincenti.

1. Preparare una guida per i regali

La fine di novembre è di solito il periodo dell'anno in cui la gente inizia a pensare allo shopping per le feste. L'eccitazione natalizia inizia a prendere il via e navigare in rete alla ricerca di idee regalo diventa un allegro passatempo.

Le guide ai regali, ben confezionate, sono il modo perfetto per attrarre utenti occasionali: sono contenuti ricchi ed esteticamente piacevoli e forniscono un valore reale con i loro suggerimenti.

Chi le ha pubblicate sui social media con qualche giorno di anticipo sul Black Friday ha dato ai follower il tempo di scegliere ed essere pronti per l'acquisto.

2. Creare senso di urgenza

Se si tratta di programmare "in anticipo", bisogna anche cercare di creare un senso di urgenza intorno alle offerte del Black Friday. Iniziare in anticipo consente di informare i clienti che quello che si sta pubblicizzando sarà disponibile solo per un tempo limitato o fino a esaurimento scorte.

Le persone saranno spinte a fare acquisti non appena l'offerta diventerà disponibile, non un minuto dopo. Per mantenere alta l'eccitazione è bene dare a chi ci segui sui social anche un'anteprima di ciò che potranno godersi in sconto. ai follower una sbirciatina a ciò che sta arrivando.

eMail marketing, post del blog e, naturalmente, post sui social media sono i canali ideali per farlo. Includere un conto alla rovescia e comunque essere creativi nel rivelare a poco a poco le offerte è il segreto, e in questo le Instagram Stories possono rivelarsi uno strumento straordinario.

3. Infondi entusiasmo

Sì, quest'anno non è certo dei migliori e tutti non vediamo l'ora che finisca, ma chi l'ha detto che non possano esserci grandi occasioni nascoste anche dietro gli ostacoli? Per comunicarlo ai tuoi clienti e potenziali tali, il Black Friday è il giorno giusto per parlare con un tono di voce festoso e positivo.

In fondo stiamo parlando di godersi prodotti e servizi a un prezzo scontato, qualcosa da festeggiare finalmente può esserci!

4. Aggiungi omaggi agli acquisti

Chi non ama i regali? Il Grinch, probabilmente. Non preoccupiamoci di lui, però. È lecito supporre che i tuoi clienti saranno felici di ricevere un omaggio.

Se hai pensato ad aggiungere regali supplementari agli acquisti come parte della strategia per le feste, i social sono il posto ideale per comunicarlo, fallo sapere.

5. Sfrutta la potenza di Instagram Shops

Durante il Black Friday ogni utente di Instagram è a caccia di offerte. Ecco come portare l'esperienza di acquisto direttamente nei loro feed, sfruttando al massimo la funzione Instagram Shopping.

La feature permette ai brand di creare cataloghi di prodotti e di presentare gli articoli nelle collezioni. La creazione di un negozio è gratuita e semplice, ma deve essere sottoposta a una revisione che di solito richiede alcuni giorni, quindi bisognava assicurarsi con anticipo di aver preparato il proprio negozio per il Venerdì Nero. Se quest'anno non hai fatto in tempo, tienilo a mente per il prossimo.

Suggerimenti extra

Una volta messa a punto una strategia social forte per il Black Friday, tutti questi brand hanno iniziato a generare buzz intorno alle loro offerte in anticipo. Conto alla rovescia, liste e hashtag sono stati tutti ottimi strumenti per farlo!

Una volta che le promozioni sono online, poi, bisogna assicurarsi che il team sia pronto e disponibile a fornire agli acquirenti un servizio clienti straordinario sui social media. Tassi di risposta brevi e risoluzione rapida dei problemi sono strumenti potenti per massimizzare le vendite, anche in queste giornate di shopping online.