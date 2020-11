L’acquisizione attiva l'internazionalizzazione di Xingu in 14 paesi diversi. Francia, Spagna e Germania le prime nazioni in cui verranno aperti uffici a partire da gennaio 2021

Fondata nel 2018, Xingu ha raggiunto il break even point dopo soli 7 mesi di attività, registrando una crescita del 300% già dal secondo anno di attività e chiude il 2020 con un Ebitda pari al 20% del fatturato

Xingu ha appena annunciato l’inizio del processo di acquisizione del 60% delle sue quote da parte di Labelium, Global Digital Performance Agency che porterà il successo 100% made in Italy in oltre 14 paesi in tutto il mondo.

Mattia Stuani, ora nominato a Global CEO di Xingu, ha così commentato l'operazione: “Nel gennaio 2018, l’obiettivo a 3 anni come imprenditore digitale era quello di formare un team con competenze nuove sul mercato e un modello di business redditizio e scalabile basato su metodologie e strumenti interni che aiutassero le aziende ad avere successo su Amazon. Molte startup raccolgono troppi investimenti, poi per avere una plusvalenza significativa devono vendere a una valutazione troppo alta rispetto al mercato in cui operano, oppure impiegano anni ed anni. Xingu, in 2 anni e mezzo ha reso ai suoi investitori più di 3x sull’investimento mentre i partner operativi restano tutti nella società per raggiungere un obiettivo molto più importante insieme a Labelium. Sono orgoglioso di dire che siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo con grande successo e Xingu è presto diventata una delle migliori agenzie Amazon in Europa, collaborando con molti brand leader.

Chi è Xingu

Nasce nel 2018 da un'idea di Mattia Stuani CEO & Founder ed Andrea Febbraio Lead Investor e Venture Builder come agenzia “100% Amazon Focused” per aiutare le aziende a massimizzare gli investimenti su Amazon su scala globale, offrendo servizi di consulenza strategici per ottimizzare al meglio la presenza dei marchi sul marketplace e sulle sue importanti piattaforme di pubblicità. Grazie alla sua metodologia, Xingu è in grado di tracciare, analizzare, automatizzare e gestire le attività Amazon con efficienza e scalabilità.

La startup vuole essere la chiave di volta per il successo dei suoi clienti. Oggi è formata da un team di 25 specialisti Amazon e appassionati di digitale. Grazie a Xingu, le aziende italiane approcciano il mercato su Amazon in 18 paesi con un servizio in lingua e specifico per ogni country, superando i limiti geografici del proprio business, per far conoscere i prodotti a milioni di nuovi consumatori. Questo ha portato ad una media del 70% di incremento business delle aziende partner.

Mattia Stuani, ha anche aggiunto “Abbiamo lavorato con Labelium per diversi mesi sull'accordo e, durante il processo, abbiamo scoperto di avere la stessa forte cultura umana e l'ambizione di raggiungere obiettivi importanti negli anni a venire. Ora, il team di Xingu è pronto a scalare sui mercati esteri e sono felice di dire che Labelium può aiutare notevolmente in questo processo, grazie alla loro presenza globale e grazie alla complementarità delle loro verticalità digitali a 360 °. Vorrei ringraziare enormemente le straordinarie persone del mio team che hanno dato vita a Xingu e gli investitori che si sono fidati di me, soprattutto Andrea Febbraio per il suo fiuto imprenditoriale e per il suo incontenibile entusiasmo . Pronti per la prossima sfida”.