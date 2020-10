Che cos'è un podcast e dove risiede la sua straordinaria capacità di generare un rapporto diretto con chi ascolta

Come si è evoluto il podcast, da narrazione seriale ad audio blog per le nicchie più trasversali

Dove ci stanno portando i colossi del podcasting e come renderlo una efficace leva di comunicazione

Tutti ne parlano. Tanti lo ascoltano. Ancora pochi lo sfruttano per obiettivi di marketing.

Il Podcast: ci stiamo facendo rapire lentamente da questo fantastico canale di comunicazione che ci rende un po’ radical chic e un po’ hipster digitali. Nel 2019 in Italia, gli ascoltatori di podcast sono stati 12,1 milioni con un incremento del + 16% sull'anno precedente. Poi quando un amico/a ci chiede “Ma quindi cos’è un podcast?” restiamo spiazzati.

Conosci davvero il significato di Podcast?

Il podcast è una serie di file audio digitali in forma episodica che un utente può ascoltare on demand oppure scaricare su un dispositivo personale per fruirne in un secondo momento anche senza connessione alla rete. Per essere ancora più tecnici, il “podcast”...