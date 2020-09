La pandemia ha cambiato le abitudini dei consumatori portandoli ad accettare nuove convinzioni che mai avrebbero abbracciato prima

Le aziende devono ascoltare i consumatori, ora più che mai, per riformulare le proprie strategie

Cosa possono fare le aziende per capire e plasmare queste nuove abitudini venendo incontro alle necessità dei consumatori: uno studio di McKinsey ci aiuta

Nel 1920, un mondo a pezzi a causa della prima guerra mondiale e ammalato dalla pandemia dell'influenza spagnola del 1918, cercò disperatamente di superare le lotte e le tragedie per iniziare a ricostruire vite. La gente era alla ricerca di un tanto desiderato "ritorno alla normalità". Oggi quasi tutti i Paesi si trovano in una posizione simile. Il nuovo “normale” non sarà mai esattamente come il vecchio, potrebbe essere diverso in modo inaspettato, ma arrivarci sarà graduale. Le convinzioni e i comportamenti dei consumatori stanno notevolmente cambiando, e ce ne rendiamo conto giorno dopo giorno. Per stare al passo con questi cambiame...