Il Digital Marketer combina creatività, punto di vista tecnico e competenze trasversali.

Le nuove figure professionali sanno combinare le capacità di creazione di contenuti, a una comprensione profonda del customer journey.

Quella del Digital Marketer è una figura professionale che si è affacciata nel mondo del marketing, e delle nuove figure professionali, solo pochi anni fa, grazie alla digitalizzazione sempre più diffusa di medie e piccole imprese.

Se infatti la ricetta prima del web e della sua democratizzazione in termini di marketing era: "prima l’advertising tradizionale e poi il digital marketing”, ora il mantra più ricorrente è "digital first".

Prima di interrogarci su quali siano le caratteristiche e le skill su cui puntare in futuro, bisogna comprendere qual è la corretta definizione di Digital Marketer.

Un professionista che combina creatività, punto di vista tecnico e competenze trasversali. Insomma l'incarnazione del concetto di T-Shaped (competenze orizzontali e verticali racchiuse in un unico professionista).

Se fino a poco tempo la sua figura era assimilabile a quella del Content Manager, le necessità del digital hanno portato a una richiesta di competenze sempre nuove e più specifiche nel mercato.

Per capire il mondo digitale, infatti non possiamo solo considerare competenze come SEO e SEM, ma è necessario mettere al centro del messaggio il consumatore. Comprendere, dunque, come attrarlo significa analizzare il tipo di journey, come si comporta, agisce e pensa sui canali digitali.

Per questo un Digital Marketer deve essere abile nell'intuire e migliorare il punto di accesso principale al proprio canale di vendita: dalle newsletter, ai social media, alla pagina di prodotto.

Parliamo di User Experience

Prima di creare, è necessario capire che tipo di contenuto il nostro consumatore cerchi, ma soprattutto dove e come desidera trovarlo.

La figura che i brand cercheranno nel futuro sarà una persona in grado di analizzare il funnel e capire quale informazioni le persone si aspettano di trovare.

Il Digital Marketer dovrà essere in grado di interpretare le necessità del business, elaborare in modo creativo le informazioni e i contenuti, renderli commerciali ma accattivanti, e soprattutto trovare il giusto modo di presentarli online.

La conoscenza del consumatore, ma soprattutto del mondo digital sarà fondamentale e le generazioni future avranno il vantaggio di aver sperimentato ogni lato più nascosto del mondo digitale.

Data Driven Mindset

Un contenuto, per essere valido, oltre ad essere creativo deve essere anche supportato da analisi e ricerche. Il Digital Marketer sa che un contenuto non deve essere solo esteticamente valido, ma soprattutto supportato da dati solidi e oggettivi.

Nella realtà del mondo digitale ciò che viene creato deve essere funzionale all’obiettivo che ci si pone, che sia brand engagement o conversione.

Per questo saper leggere il dato, qualitativo e quantitativo, sarà più rilevante che essere in grado di creare semplicemente, attraverso brief e agenzie, contenuti validi.

Il punto di forza del Digital Marketer di domani sarà quello di saper creare modelli di analisi per capire come ideare il contenuto giusto per il proprio target.