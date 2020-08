Italiani in vacanza: tra staycation e sostenibilità, ecco i trend da conoscere

Il miglior percorso professionale per diventare Social Media Manager. Scopri il Master Online in Social Media Marketing di Ninja Academy : 6 Corsi completi su Strategy, Advertising, Facebook, Instagram, Linkedin e YouTube con materiali pratici e operativi, case study dei migliori esperti e un mentor dedicato.

Ora che la fase più critica dell'emergenza Covid-19 sembra essere passata e che l’umanità si sta gradualmente adattando alla “nuova normalità”, alla voglia di partire in vacanza si somma il bisogno di sicurezza e distanziamento sociale. Gli operatori del turismo, uno tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia, hanno bisogno di far fronte a queste e a tante altre nuove necessità, cercando di anticipare il più possibile i rinnovati bisogni dei propri clienti e di cogliere i trend di consumo più rilevanti, anche per il prossimo futuro.

Come usare Pinterest per conoscere i trend del momento

Tra gli strumenti a propria disposizione, Pinterest, la app di scoperta visiva utilizzata da più di 400 milioni di utenti mensili in tutto il mondo per trovare ispirazione per la propria vita. In Italia, più di 19 milioni di visitatori unici mensili (Audiweb) navigano su Pinterest, che rappresenta quindi un’opportunità chiave per brand e creator italiani per raggiungere il proprio target in fase di ricerca di idee sui prossimi acquisti.

Operatori ed esperti di marketing possono catturare i consumatori già durante la “pianificazione”, rendendolo un luogo perfetto per coinvolgere potenziali clienti in questa prima fase di ispirazione. Raggiungere prima i clienti, infatti, vuol dire avere la possibilità di essere la prima scelta al momento dell’acquisto.

Trend di vacanza su Pinterest: natura e viaggi ecosostenibili

In questo contesto, ad esempio, i trend di vacanza più popolari sono legati alla natura, tendenza già anticipata dal Report Pinterest 100 per l’anno con un aumento del +253% delle ricerche relative a “viaggi nella natura”. Globalmente, Pinterest ha registrato un aumento del 1069% per “bushcraft camping”, 194% per “moda escursioni” e 274% per “consigli di pesca in lago”*.

Un altro aspetto interessante da considerare sono i tipi di vacanze e modalità di trasporto più ricercate sulla piattaforma. In tutto il mondo, Pinterest ha registrato un aumento dei viaggi ecosostenibili del 73%*, a dimostrazione di come le persone stiano cercando modi per ridurre gli impatti negativi sul pianeta. Mentre le ricerche per “viaggi in camper” (in aumento del 70%) e “roadtrip” (in aumento del 97%)**, mostrano come i turisti stiamo ricercando alternative meno affollate e più solitarie per propri viaggi.

Weekend Staycation

L’incertezza e il timore per la propria salute hanno portato in molti casi a rinunciare completamente alla possibilità di muoversi.

Pinterest, in tal senso, ha registrato un aumento significativo del 38% nelle ricerche per “weekend staycation”, ovvero una vacanza “fatta in casa”, da fare in destinazioni non troppo lontane dalla propria residenza, facili da raggiungere e abbastanza accessibili.

Vacanze italiane

Anche gli italiani sono alla ricerca di ispirazione per guardare al futuro con positività. I trend di ricerca relativi all’Italia dimostrano come gli abitanti del Belpaese siano più propensi che mai a valorizzare il territorio italiano e l’economia del proprio Paese.

Le ricerche per le vacanze in Sardegna, per esempio, sono aumentate fino a 3,5 volte, per l’Isola d’Elba (4,5 volte) e per la Costiera Amalfitana (2,2 volte). Gli italiani stanno anche riscoprendo i meravigliosi laghi, come il Lago di Braies, per cui le ricerche sono raddoppiate nel periodo tra il 22 giugno 2020 e il 19 luglio 2020, e le regioni italiane, come dimostrano le ricerche per Toscana, in aumento fino a 4,9 volte e Umbria, raddoppiate***.

A conferma della tendenza, su Pinterest si trovano innumerevoli bacheche di creator, italiani e non, per trovare l’ispirazione per i viaggi in Italia, come Italia - Cosa vedere, fare e mangiare in Italia e Viaggiare in Italia. Tra le altre bacheche da seguire per pianificare i viaggi futuri, Pinterest consiglia anche I viaggi di Ti Chiamo quando torno, Risparmiare in viaggio e creator come The Lazy Trotter.

Pianificare è un mestiere

In generale, gli utenti di Pinterest sono pianificatori per natura e le ricerche per i momenti salienti della vita, come i viaggi, iniziano su Pinterest prima rispetto ad altre piattaforme di ricerca.

Le ultime ricerche, ad esempio, suggeriscono che la pianificazione dello shopping natalizio sia iniziata quest’anno già a partire da aprile, come dimostra l’aumento del 15% delle ricerche per "vacanze di Natale", ed il 63% dei Pinner che sta già pianificando grandi celebrazioni intorno ai momenti di festa quest'anno.

Adrien Boyer, Country Manager per Pinterest Francia, Europa meridionale e Benelux, afferma: "Le persone si sono sempre rivolte a Pinterest per pianificare, portando a un aumento esponenziale delle ricerche circa due o tre mesi prima di un particolare momento della stagione. Nonostante quest'anno sia pieno di incertezze, le persone si sentono davvero ottimiste e hanno bisogno di un senso di normalità, il che è molto probabilmente il motivo per cui tendono a pianificare le celebrazioni ancora prima rispetto al passato”.

“Pinterest - continua Boyer - è un luogo in cui le persone si ispirano a nuove idee e agiscono su ciò che scoprono. Ogni volta che un utente cerca un'idea su Pinterest, pensa a ciò che desidera provare o acquistare successivamente. Poiché Pinterest è basato sul futuro, otteniamo un'indicazione anticipata di dove sono diretti i consumatori e questo ci permette di aiutare i brand e le agenzie a prevedere ciò che verrà per la loro categoria. Questa è una grande opportunità per le aziende di tutte le dimensioni per raggiungere gli acquirenti ispirati in Italia all'inizio di quest'anno".

Insomma, mentre la stagione estiva entra nel vivo, i brand dovrebbero pensare a progettare in modo specifico i propri contenuti per soddisfare le esigenze di “pianificazione precoce” dei propri clienti.

Metodologia:

* Tendenze calcolate comparando i volumi di ricerca globali da Agosto 2017 a Luglio 2018 con i volumi di ricerca da Agosto 2018 a Luglio 2019

** Tendenze calcolate utilizzando ricerche normalizzate da Giugno 2019 a Giugno 2020

*** Le tendenze sono calcolate confrontando le ricerche normalizzate in Italia durante il periodo di quattro settimane del 6/22 / 20-7 / 19/20 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.