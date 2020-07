Il marketing per un business digitale è un processo complesso che coinvolge molte attività correlate. Per ottenere buoni risultati, tutte devono coesistere in armonia ed essere programmate al momento giusto.

Specie per le piccole imprese può essere difficile tenere d'occhio tutto e se si è appena partiti come business online si può essere confusi dalla varietà di necessità da affrontare e di strumenti e canali da utilizzate.

Non preoccuparti! Anche se le attività di marketing possono sembrare moltissime, tutte ruotano attorno a una serie di pietre miliari, nozioni importanti e step fondamentali che sono alla base del digital marketing.

Oggi ne esamineremo insieme cinque essenziali per il successo del business online.

Vuoi saperne di più sulle attività di digital marketing utili a far crescere il tuo business online?

>>> Scopri la GoDaddy School of Digital!<<<

#1 Attività di Content Marketing

Il marketing dei contenuti è un contenitore enorme e importantissimo alla base praticamente di tutte le attività di digital marketing. Perché?

In primo luogo, perché comporta la creazione di un sito web, che è il perno di qualsiasi attività online. In generale, tutto ciò che si fa online si riduce a guidare il pubblico target verso il sito web, in quanto è da qui che le persone si convertono diventando clienti.

Ma per generare quel traffico, è necessario creare molti più contenuti di accompagnamento che siano rilevanti, interessanti e di valore per il tuo pubblico.

Quali contenuti creare? Ci sono decine di tipi di contenuti che puoi sperimentare per trovare il mix migliore. Solo per fare alcuni esempi, dovresti valutare l'uso di:

testi, che andrebbero sempre ottimizzati in ottica SEO immagini, che rendono più accattivanti gli articoli video per coinvolgere le persone in modo rapido e immersivo documenti (report, guide, etc.) scaricabili, per restare nella memoria dell'utente webinar, con uno scopo educational GIF, meme, infografiche: si tratta di materiali molto utili anche per stimolare la condivisione social

#2 Ottimizzazione per i motori di ricerca

Per poter scoprire i tuoi contenuti, questi devono essere attraenti non solo per gli esseri umani, ma anche per i motori di ricerca.

Gli algoritmi di crawling dovrebbero rilevare chiaramente il valore del tuo contenuto per una determinata query di ricerca.

L'ottimizzazione per i motori di ricerca è un'attività di marketing complessa che non avviene dall'oggi al domani. Richiede uno sforzo continuo, pazienza e consapevolezza delle migliori pratiche.

Per portare i tuoi contenuti più in alto nelle SERP dovresti lavorare su:

Ricerca per parola chiave. Utilizza strumenti come il Google Keyword Planner, KeyWords Everywhere o TubeBuddy;

Utilizza strumenti come il Google Keyword Planner, KeyWords Everywhere o TubeBuddy; Titolo. Crea titoli avvincenti per articoli, post e video, usando la tua parola chiave;

Crea titoli avvincenti per articoli, post e video, usando la tua parola chiave; Descrizioni. Accompagna i tuoi contenuti con una descrizione informativa, stuzzicante e breve. Anche in questo caso è bene usare parole chiave pertinenti.

#3. Promozione a pagamento (advertising)

Investire in attività di marketing a pagamento è probabilmente il modo più rapido per far arrivare il tuo business digitale direttamente davanti agli occhi del tuo target di riferimento. Inoltre, la pubblicità a pagamento è un perfetto terreno di sperimentazione.

Molti marketer usano gli annunci per testare vari formati e scoprire cosa funziona meglio per loro.

Nei tuoi Ads includi sempre CTA convincenti e fai A/B test per capire quali annunci performano meglio.

#4. Email marketing

L'email marketing può essere considerato il pioniere di tutte le attività di marketing digitale così come le conosciamo oggi. Con più di 40 anni di "esperienza" alle spalle, le email portano ancora un eccellente ROI alle aziende e mantengono i marketer concentrati su metriche come tassi di apertura, CTR e corretta segmentazione del pubblico.

Pensa che la primissima grande campagna di email marketing risale al 1978.

Un giovane Gary Thuerk (più noto come il padre dello SPAM) riuscì a portare 13 milioni di dollari di vendite alla Digital Equipment Corp inviando un'email a 400 destinatari come promozione per i computer della sua azienda.

Oggi, naturalmente, battere la concorrenza su questo terreno è un po' più difficile, ma l'email resta un canale eccellente per raggiungere le persone al momento giusto, con il messaggio giusto e con un elevato grado di creatività.

#5 Social media marketing

Anche se per molte piccole imprese i social media sembrano solo un modo per passare il tempo e divertirsi online, in realtà la gestione dei social media si colloca tra le attività di marketing da prendere più sul serio oggi.

Naturalmente non in termini di contenuti, ma dell'attenzione che prestate a questi canali.

Perché un'azienda dovrebbe puntare sui social media? Per umanizzare il brand e avvicinarsi alle persone online. Le piattaforme social, infatti, sono fatte per una comunicazione più rilassata e naturale. È così che ci si può connettere al proprio pubblico e mostrare la propria vera personalità.

Inoltre, non bisogna dimenticare i numeri. Gli utenti dei social media sono in costante crescita e non smetteranno di farlo. Come puoi vedere in questo grafico di Statista il numero di utenti dei social network nel mondo è destinato ancora a crescere.

La gente passa ogni giorno il suo tempo su Instagram, Facebook, Twitter e altre piattaforme social. Alcuni utenti controllano i loro profili più volte al giorno, saltando da una piattaforma all'altra.

Così, è possibile connettersi con i propri follower proprio qui, proprio ora e conoscere le loro preferenze, le loro preoccupazioni e i loro gusti. E queste sono informazioni preziose per il marketing online.

Crea le milestone per il tuo business digitale

Che tu sia un professionista del marketing esperto o un principiante, potresti essere alla ricerca di modi per migliorare le tue prestazioni.

Sia che parliamo di Content Marketing che di assistenza al cliente, di crescita organica o di promozione a pagamento, il consiglio è quello di programmare con cura ogni step, passando da una fase all'altra in modo graduale, per costruire una presenza di successo online.

Vuoi saperne di più? Iscriviti subito al gruppo Facebook dedicato alla GoDaddy School of Digital, rispondi ad un veloce questionario d’ingresso e segui le lezioni.