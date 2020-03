Le campagne create per la Giornata Internazionale della Donna hanno contribuito a combattere il gender gap e gli stereotipi di genere

Negli ultimi anni, sono molti i brand che hanno contribuito a rivoluzionare la figura della donna nella società.

Non c’è dubbio che le loro campagne siano state sviluppate a fini commerciali, ma alcune di queste contengono messaggi talmente potenti che non possiamo che condividerli.

Ecco la nostra rassegna di spot dedicati alla Giornata Internazionale della Donna, selezionati per la loro capacità di sfidare gli stereotipi, combattere i pregiudizi e promuovere attivamente la parità di genere.

Scopriamoli insieme.

Marie Claire reclama l’eguaglianza sul posto di lavoro

Per la Giornata Internazionale della Donna del 2018, Marie Claire lancia #NotMyJob, una campagna che mira a sradicare le molestie e le discriminazioni sul posto lavoro.

Come si legge nel video, #NotMyJob vuol dire che non è compito di nessuna donna fare lo stesso lavoro di un uomo ed essere pagata di meno. Non è compito di nessuna donna flirtare con il capo per garantirsi una carriera. E non è compito di nessuna donna essere penalizzata per aver scelto la maternità insieme al lavoro.

Per questo, la rivista femminile incoraggia le donne a non tacere o arrendersi di fronte agli abusi subiti, creando, in collaborazione con lo studio legale Judge Sykes Frixou, un vero e proprio hub che offre consulenza legale gratuita.

La piattaforma esperienziale di Cogs & Marvel

Nel 2019, l’agenzia Cogs & Marvel celebra l’8 marzo con l’evento artistico esperienziale That Lady Thing.

Ricco di esperienze interattive, spettacoli e installazioni, That Lady Thing adotta un approccio decisamente divertente e ironico per sensibilizzare le persone sul tema uguaglianza di genere.

That Lady Thing 2019 from That Lady Thing on Vimeo.

Come spiega la direttrice artistica dell'iniziativa, Jamie Shaw, si tratta di una piattaforma creativa che attira l’attenzione e affronta il gender gap offrendo esperienze che orientano al cambiamento sociale.

ElaN Languages lancia una feature contro gli stereotipi di genere

Il modo in cui parliamo ha un’influenza diretta sul nostro modo di pensare.

Un recente studio sociolinguistico afferma chiaramente che la lingua svolge un ruolo particolarmente importante nel forgiare gli atteggiamenti delle persone verso il genere e l'occupazione e nel creare una visione distorta di ciò che noi, come società, pensiamo siano i ruoli appropriati per uomini e donne.

Partendo da questa ricerca, lo strumento di traduzione online ElaN Languages lancia la campagna per la Giornata Internazionale della donna dello scorso anno, introducendo il "pulsante unbias", una feature che trasforma i sostantivi che hanno connotazioni di genere in parole neutre.

Stacy’s Pita Chips crea una linea di confezioni dedicate alla Giornata Internazionale della Donna

Nel 2017, il brand lancia una linea di confezioni di snack in edizione limitata con disegni ispirati ai movimenti che hanno contribuito all’empowerment femminile nella storia americana.

Per ogni confezione venduta, il marchio devolve 10$ a Step Up, un'organizzazione senza scopo di lucro che sostiene le giovani donne in difficoltà.

Harlequins Rugby – The Game Changer

Nel 2018, La squadra di rugby femminile Harlequin lancia una campagna per rompere gli stereotipi di genere nel mondo dello sport.

Il video The Game Changer accende i riflettori sulle donne che compongono il team e che nella vita svolgono lavori a tempo pieno come il pompiere, l’insegnante o l’analista di dati.

La squadra chiede supporto ai suoi fan per dare visibilità ai club di rugby femminile del Regno Unito.

Giornata Internazionale della donna 2020

#EachforEqual è il tema scelto quest’anno per la Giornata Internazionale della donna, un messaggio basato sulla convinzione che ogni persona possa contribuire concretamente alla parità di genere:

A livello individuale, siamo tutti responsabili dei nostri pensieri e delle nostre azioni - ogni giorno. Possiamo scegliere di sfidare gli stereotipi, combattere i pregiudizi, migliorare le situazioni di vita quotidiana e celebrare i risultati delle donne. A livello collettivo, ciascuno di noi può costruire un mondo dove esista la parità di genere.

L’auspicio è quello che la società e le imprese possano andare oltre semplici iniziative di sensibilizzazione e scendere in campo con azioni tangibili.

In attesa di scoprire come i brand interpreteranno questo messaggio, vi invitiamo a condividere gli esempi di persone e aziende che contribuiscono ogni giorno, anche attraverso piccoli gesti, a costruire una società più equa.