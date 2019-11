Dopo la presentazione show di giovedì scorso del Cybertruck di Tesla, un debutto con gaffe per il futuristico pickup elettrico e antiproiettile di Tesla, le azioni della Tesla hanno subito un calo on Borsa di oltre il 5%. Vero, verissimo. Ma è anche vero che Elon Musk è tutto fuorché uno che si arrende. Anche davanti ad una figuraccia mondiale. Ieri ha twittato un po' di numeri. In poche ore il Cybertruck, il nuovo pickup di Tesla, ha scritto il miliardario texano, ha fatto registrare la bellezza di 146 mila ordini. "Il 42% ha scelto - ha spiegato il CEO della casa automobilistica Elon Musk - il modello con due motori, il 41% con tre e il 17% con motore singolo.

Senza pubblicità. Musk ha sottolineato come il risultato sia arrivato senza nessuna pubblicità o spinta promozionale, a eccezione della presentazione in grande stile (e anche mezzo flop) di giovedì. I numeri forniti da Tesla sembrano smentire quegli analisti di Wall Street che temono che il design iper-moderno del Cybertruk possa scoraggiare molti acquirenti. Il veicolo ha un prezzo di partenza di 39900 dollari e dovrebbe entrare in produzione alla fine del 2021.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Che cosa è successo giovedì

Elon Musk, durante la presentazione del Cybertruck, nel tentativo di dimostrare le caratteristiche e la resistenza del modello ha lanciato una palla di metallo contro un finestrino che però è finito in pezzi, pur non attraversandolo. "Forse ho tirato un po' troppo forte", ha detto Musk un po' imbarazzato. Ma non è andato bene neanche il secondo tentativo, questa volta per mano del designer della nuova Tesla Franz Von Holzhausen. Anche in questo caso il vetro di un altro finestrino è finito in frantumi. Il pickup, il cui prezzo di partenza è di 39 mila dollari, ha una forma trapezoidale e sembra uscito dal film Blade Runner, con una struttura che Musk ha definito esoscheletro.

I dettagli del Cybetruck

Il Tesla Cybertruck è il sesto modello della Casa di Elon Musk. A differenza delle Model S, X, 3 e Y già presentate, è un pick-up elettrico con forme ispirate al mondo della fantascienza e più precisamente al film Blade Runner. È già preordinabile versando una caparra di soli 100 dollari (contro i 1.000 richiesti in passato per berline e Suv): arriverà sul mercato nel 2021 con prezzi a partire da 39.900 dollari, poco più di 36 mila euro.

L'esoscheletro

Protagonisti della presentazione show del 21 novembre l'esoscheletro e i cristalli di sicurezza. Essendo un progetto nuovo, il Cybertruck è basato su un esoscheletro che sostiene tutta la vettura. Realizzato in acciaio ultra resistente, è pensato per fornire un'elevata protezione agli occupanti e per resistere a graffi, ammaccature e usura. I cristalli sono stati sostituiti dai Tesla Armor Glass, finestrini di vetro stratificato con polimeri che possono assorbire meglio gli impatti, garantendo una maggiore durabilità e sicurezza. Per dimostrarne la resistenza, durante la presentazione il designer Franz von Holzhausen ha gettato delle sfere di metallo sui finestrini, che non si sono frantumati. O meglio, si sono rotti per via dell'impatto, ma l'oggetto lanciatogli contro non li ha trapassati, come sarebbe successo con cristalli tradizionali.