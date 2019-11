Diventa un esperto in Social Media: impara a progettare e gestire strategie Social. Scopri il Corso Social Media Power di Ninja Academy, 25 ORE ON DEMAND con Francesco Colicci, Sara Poma e Sergio Fiami.

Il mondo dei social media è in continuo movimento e come ogni settimana la rubrica Week In Social raccoglie per voi i principali aggiornamenti.

Senza altri indugi scopriamo insieme le novità più interessanti degli ultimi giorni.

Instagram sta testando un nuovo layout per IGTV

Difficile dire cosa riserverà il futuro per la piattaforma video di Instagram. Una cosa è certa ancora oggi si cerca di capire come coinvolgere al meglio le persone attraverso i contenuti IGTV.

Secondo alcune anteprime che sono circolate online e pubblicate su Twitter dall'account di Jane Manchung Wong, Instagram starebbe cambiando il layout in un formato a scorrimento verticale con l’aggiunta di categorie per scoprire con più facilità video su argomenti che ci interessano.

Attualmente il layout è in modalità test ed effettivamente potrebbe non essere mai implementato in modo definitivo.

Basterà questo a dare lo slancio che Instagram si aspetta per il 2020 da IGTV?

L’integrazione tra Facebook e Instagram è sempre maggiore

Altra news riportata da Veronica Gentili: lo sai che puoi gestire le risposte automatiche di Instagram direttamente da Facebook?

Come riporta sulla sua pagina Facebook:

“È in roll out la possibilità di impostare le risposte automatiche, sia di benvenuto che di assenza, per Messenger, Instagram o entrambe le piattaforme. Le risposte automatiche rappresentano una risorsa fondamentale per i brand, dando l'immediata percezione di una presidio attento e puntuale dei social”.

TikTok raggiunge 1,5 miliardi di download

La crescita di TikTok sembra proprio non fermarsi. Secondo i dati diffusi dal sito di analisi Sensor Tower, Tik Tok ha raggiunto 1.5 miliardi di download totali su App Store e Google Play.

Gran parte della crescita di TikTok è stata trainata dall’esplosione degli utenti in India che hanno rappresentato ben il 31% dei download, seguiti poi dalla Cina con l’11,5% e dagli Stati Uniti con il 8,2%.

TikTok sta diventando sempre più una minaccia per Facebook, soprattutto per la sua popolarità con la generazione X, che anche Instagram è sempre più desiderosa di riconquistare.

Ma non finisce qui. I rumors dicono che Tik Tok stia pensando allo streaming musicale, entrando quindi in competizione con Spotify e Apple Music. BusinessInsider pochi giorni fa ha annunciato che ByteDance, la società proprietaria dell’applicazione, sarebbe in contatto con le principali major musicali, da Universal Music a Sony Music e Warner Music, per ottenere accordi di licenza globali. La fonte che lo riporta è il Financial Times.

Facebook Dating si integrerà con le Stories

L’app di incontri di Facebook che arriverà in Italia dal 2020, a pochi mesi dal suo lancio nel mondo inizia già ad introdurre nuove funzionalità.

Infatti la funzionalità Dating inizierà a sfruttare i contenuti che gli utenti stanno già creando attraverso le Stories di Instagram e Facebook in modo da poter condividere i loro momenti quotidiani con i daters.

Le storie in questo modo potranno fornire una visione migliore di come è una persona, mostrando le attività che amano svolgere, i loro hobby, i loro interessi, la loro personalità alle probabili anime gemelle.

Twitter: ora si possono nascondere i tweet di risposta

Anche Twitter non resta in disparte ed arriva una nuova funzionalità che garantisce più controllo nelle conversazioni.

Sulla piattaforma ora si possono nascondere i tweet di risposta, in tutto il mondo sia sull'app per dispositivi mobili sia su desktop. Con questa novità, ognuno può decidere di nascondere le risposte ai propri tweet e si possono sempre vedere le risposte nascoste cliccando sull'icona grigia che apparirà nei cinguettii.

Arriva Whale: l’app di Facebook per creare meme

Sin dalla sua nascita Facebook ha avuto costantemente paura di perdere il contatto con gli utenti più giovani. E ancora oggi si muove per introdurre novità, nuove feature e app per coinvolgerli.

L’ultimo tentativo è quello lanciato per adesso solo in Canada attraverso il lancio dell’app Whale che consente agli utenti di creare i propri meme con modelli e strumenti semplificati.

Per utilizzarla basta scegliere un’immagine dalla propria libreria o da librerie stock, aggiungere testo, emoji e filtri per trasformare l’immagine in un meme. E poi possibile salvare e condividere l’immagine sui vari social network direttamente dall’app.

Difficile sapere se quest’app avrà successo o meno, ma intanto Facebook l’ha lanciata in Canada per capire eventuali evoluzioni e se avrà senso investire in tale direzione.

Nuove opzioni per controllare il posizionamento degli annunci

Facebook ha da poco annunciato l’introduzione di una serie di nuovi strumenti che consentiranno agli inserzionisti di controllare dove vengono pubblicati i loro annunci nelle varie reti di siti web esterni.

Una questione spinosa che già nel 2017 aveva colpito YouTube che aveva perso milioni di euro dopo che diversi brand avevano abbandonato gli investimenti in advertising su YouTube per timore che i loro annunci fossero pubblicati su siti che incitavano l’odio o siti estremisti.