Una delle peculiarità dell’email sta in una sua apparente contraddizione: è il canale di Digital Marketing più datato e, al tempo stesso, è quello che sembra offrire ancora alle aziende il maggior potenziale di personalizzazione, una caratteristica essenziale in ogni strategia di marketing attuale che punti ad essere realmente efficace.

Questo potenziale di personalizzazione, tuttavia, non è qualcosa di innato. È stato proprio nel corso degli anni che l'Email Marketing si è dotato di funzioni e tecnologie che consentissero alle aziende di creare campagne specifiche per ogni singolo destinatario.

Se da un lato, quindi, l'Email Marketing è ormai uno degli strumenti più evoluti a disposizione delle aziende per le loro campagne di marketing, dall'altro lato non è ancora lo strumento più utilizzato quando si parla di personalizzazione.

I motivi alla base di questo gap sono diversi: si va dall’abitudine tra le aziende a percorrere strade conosciute, a una certa soggezione davanti a tutto quello che è visto come “avanzato”, fino allo lo scetticismo davanti alle attività di personalizzazione, ritenute ancora poco concretizzabili nella pratica di ogni giorno e, in fin dei conti, poco redditizie a un bilancio finale.

In realtà, superate queste riserve, le aziende potrebbero riscoprire l'enorme potenziale di opportunità nascosto in ogni singola email. In che modo?

Ce lo spiega l'ultimo eBook pubblicato da MailUp su "La personalizzazione delle email".

Per quanto riguarda i vantaggi, le ricerche e gli studi sulla personalizzazione abbondano. Ecco i numeri e i rilievi più interessanti:

il 78% dei consumatori dichiara di sentirsi più coinvolto dalle offerte quando queste sono personalizzate in funzione della precedente esperienza (Fonte: Marketo)

dichiara di sentirsi più coinvolto dalle offerte quando queste sono (Fonte: Marketo) Il 79% dei clienti è disposto a condividere dati in cambio di maggiore coinvolgimento (Fonte: Salesforce State of Marketing 2018)

è disposto a condividere dati in cambio di (Fonte: Salesforce State of Marketing 2018) L’88% è disposto a farlo per ottenere offerte personalizzate (Fonte: Salesforce State of Marketing 2018).

Quasi un terzo dei marketer intervistati, inoltre ha citato la personalizzazione come “il più importante elemento delle strategie di marketing negli anni a venire” (Fonte: eMarketer Report).

Perché personalizzare le email?

Il percorso di crescita di un brand non è misurabile solo attraverso le vendite, altrimenti le possibilità di miglioramento di una strategia sarebbero affidate alla sfera di cristallo.

La voce “vendite” in ogni bilancio aziendale è invece il risultato di tanti sforzi, di tante attività, processi, progetti − tutti, quale direttamente quale indirettamente − finalizzati all’acquisto da parte del consumatore.

E ci sono alcuni livelli di questo funnel, sui quali la personalizzazione dell'Email Marketing può portare un effettivo beneficio. Vediamoli insieme.

1. Migliorare la percezione del brand

In un mondo in cui la concorrenza diventa sempre più forte, anche grazie alle barriere eliminate da Internet, che rende tutto disponibile in qualsiasi momento e a portata di un click, la personalizzazione può essere un elemento differenziante, per offrire esperienze uniche e one-to-one in grado di distinguere il brand dalle altre proposte sul mercato.

Spotify è un ottimo esempio di come migliorare la percezione del brand con le email: l’azienda invia email periodiche agli utenti nelle quali fa il punto sugli ascolti, tracciando una sorta di profilo dell’ascoltatore. Un tassello fondamentale per migliorare la percezione del brand, creando una relazione con le persone dall'altra parte dello schermo.

2. Fare lead nurturing

Per lead nurturing si intendono tutte quelle attività finalizzate a coltivare il rapporto con il cliente o potenziale tale: oltre a migliorare la percezione del brand, la lead nurturing deve saper offrire utilità, informare o intrattenere.

Un ottimo esempio di personalizzazione applicato alla lead nurturing lo troviamo nel settore travel, dove è di fondamentale importanza proporre mete

e destinazioni, proposte, curiosità o suggerimenti di viaggio basati sugli interessi e i precedenti viaggi del singolo utente. Come in questo esempio di Jetsetter.

3. Aumentare il tasso di conversione

Ed eccoci finalmente arrivati alla fatidica voce delle "vendite"! Anche se nell’Email Marketing è meglio parlare di “conversione”, che identifica il raggiungimento dello specifico obiettivo di una campagna (che può essere una vendita ma anche il download di un contenuto o l’iscrizione a un

evento o a un webinar), la personalizzazione resta fondamentale. Ci consente infatti di targettizzare nuovi clienti con campagne rilevanti e personalizzate, che hanno tassi di conversione superiori alla media.

Ogni campagna promozionale può essere dunque composta in base a preferenze e comportamento d’acquisto di ogni singolo destinatario.

4. Migliorare costantemente le performance

Si tratta di un punto più trasversale, ma che è bene sempre considerare. La personalizzazione aumenta la rilevanza percepita dei messaggi. Di conseguenza, col tempo e a cascata, i tuoi invii conosceranno un diffuso incremento dei risultati su questi dati:

tasso di apertura

tasso di clic

tasso di conversione

Contestualmente diminuiranno i tassi di segnalazione spam e quelli di disiscrizione.

5. Aumentare il livello di fedeltà dei clienti

Aumentare la customer loyalty è fondamentale in quanto risulta indubbiamente molto meno costoso riuscire a mantenere un cliente nel tempo che attrarne uno nuovo. I numeri del Salesforce State of Marketing, per esempio, ci dicono che l’82% delle aziende attribuisce alla personalizzazione un

grosso o moderato aumento nella trasformazione del cliente in sponsor.

Se vuoi saperne di più su come migliorare il ROI del tuo Email Marketing grazie alla personalizzazione, puoi scaricare l'eBook di Mailup "La personalizzazione delle email".