I fan della famiglia Addams possono provare a prenotare una stanza in una casa che imita in tutto e per tutto la casa della famiglia spaventosamente divertente. Il sito Booking.com ha annunciato che offre quattro soggiorni di una notte in una casa a tema Addams dal 29 ottobre al 29 novembre.

Nelle ultime ore milioni di persone hanno guardato un buco nero virtuale che si è creato all’interno del popolarissimo videogioco Fortnite, e che rende impossibile giocarci. Il buco nero virtuale si è creato intorno alle 20 del 13 ottobre, a conclusione della decima stagione del gioco. Non si sa bene cosa significhi, ma è ormai chiaro che sia un’iniziativa decisa da Epic Games, la società che ha sviluppato Fortnite, per attirare l’attenzione in vista di un nuovo evento relativo al gioco:

Secondo il Wall Street Journal, Google avrebbe bandito dal Play Store applicazioni che offrono prestiti personali “ingannevoli o dannosi”, in cui il tasso percentuale annuo è del 36% o superiore, come molti prestiti con anticipo sullo stipendio.

L'agenzia Playground ha vinto i premi Gold Winner e People’s Lovie Award per miglior sito, nella categoria Corporate Communications, all’edizione annuale dei The Lovie Awards. I The Lovie awards, presentati dalla International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), sono considerati i più prestigiosi premi europei del mondo digital e hanno l'obiettivo di celebrare tutte le eccellenze del web, dell’online advertising, dell’internet video, delle app, del mobile sites & podcasts e dei social media.

Anche Booking ha voltato le spalle a Libra. L'azienda statunitense di prenotazioni online ha seguito l'esempio di Visa, MasterCard, Stripe, Mercado Pago ed eBay e ha abbandonato il progetto di valuta digitale di Facebook. Come gli altri soci fondatori, anche Booking teme infatti ripercussioni negative da parte dei regolatori americani ed internazionali che sono preoccupati della possibilità che la nuova valuta rischia di minare la stabilita' finanziaria globale, mettendo a rischio la privacy degli utenti e facilitando il riciclaggio di denaro.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Alle 10 la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, a Roma, ospita il convegno L'intelligenza artificiale al servizio della democrazia, nel corso del quale verrà presentato il RAF (Register based Analytics Framework), uno strumento innovativo realizzato dall'ISTAT e di cui Palazzo Madama sarà il primo utilizzatore. Previsto l'intervento di Paola Pisano, ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

Gli italiani e la pasta. A Milano si parla di #pasta2050, ecco come ti mangeremo tra 30 anni, presentazione dei risultati della ricerca di Unione Italiana Food/Eumetra Gli italiani e la pasta. Alle 11.30 alla La Fabbrica del Vapore in via Messina 36.

