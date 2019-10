Dal 18 al 20 ottobre torna, alla Fiera di Roma, Maker Faire Rome – The European Edition, l’evento europeo più importante dedicato all’innovazione tecnologica, raccontata in modo semplice e informale, giunto alla sua settima edizione, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera. Il pomeriggio di venerdì, dalle 14, Maker Faire si apre al grande pubblico fino a domenica 20 ottobre, ospitando il meglio dell’innovazione internazionale in sette padiglioni a tema per una superficie espositiva di oltre 100 mila metri quadrati. La suddivisione dei padiglioni proposta dai curatori invita i visitatori a diventare parte attiva già a partire dai loro nomi: Re-think, Learn, Create, Discover, Make, Research. Di seguito i dettagli e gli altri appuntamenti della settimana.

LUNEDI' 14 OTTOBRE - Alle 16.30 evento di inaugurazione di Talent Garden Ostiense, spazio innovativo dedicato al coworking e alla formazione per favorire le connessioni, creare impatto e accelerare la crescita digitale. Talent Garden Ostiense ospita una community di 300 membri all’interno di un building di 5000 metri quadrati, di cui più di 500 dedicati interamente agli eventi e al networking.

MARTEDI' 15 OTTOBRE - A Milano si parla di #pasta2050, ecco come ti mangeremo tra 30 anni, presentazione dei risultati della ricerca di Unione Italiana Food/Eumetra Gli italiani e la pasta. Alle 11.30 alla La Fabbrica del Vapore in via Messina 36.

MERCOLEDI' 16 OTTOBRE - Oggi ricorre la Giornata mondiale dell'alimentazione. L'appuntamento ricorda l'anniversario della data di fondazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'Agricoltura (FAO), avvenuta a Quèbec in Canada, il 16 ottobre 1945. Istituita dai Paesi membri della FAO durante la 20° Conferenza Generale della Organizzazione nel novembre 1979, da quella data, la celebrazione viene osservata ogni anno in più di 150 nazioni per sensibilizzare sulle problematiche della povertà, della fame e della malnutrizione, sulla sicurezza alimentare e per diffondere diete nutrienti per tutti. Se ne parla anche QUI.

GIOVEDI' 17 OTTOBRE - Alle 9.15, presso l'Aula Magna Carassa e Dadda, in via Lambruschini 4 a Milano, presentazione della ricerca dell’Osservatorio Multicanalità, promosso dallaSchool of Management del Politecnico di Milanoe da Nielsen. Lo studio, coniugando dati, analisi e insight sullo scenario italiano di consumatori e imprese, offre un quadro esaustivo del processo di acquisto del consumatore multicanale e gli aspetti connessi alla fruizione mediale. La ricerca 2019 analizza l’evoluzione degli scenari di consumo multicanale, con forte enfasi sul tema dell’eCommerce, tracciando un identikit del consumatore multicanale e di come si è evoluto nel corso dell’ultimo anno.

Felicità. In agenda a Milano la quinta edizione del Festival della Crescita. Appuntamento oggipresso Le Village by Crédit Agricole (Corso di Porta Romana 61), domani e dopodomani presso il Palazzo delle Stelline (Corso Magenta 61). “Designing Happiness” non è solo un titolo, ma anche il senso del progetto e il filo conduttore del programma del Festival, al termine del Tour 2019 che ha già raggiunto otto città italiane. La Felicità, considerata da una prospettiva progettuale, verrà affrontata trasversalmente, toccando aspetti cruciali della contemporaneità, tra i quali: educazione, convivenza, salute, mobilità, sostenibilità. L'intero Festival è aperto al pubblico e, oltre a talk e convivi, offre workshop e laboratori aperti a professionisti, creativi, studenti, bambini e famiglie. Vediamo insieme alcuni passaggi tematici e protagonisti delle tre giornate.

VENERDI' 18 OTTOBRE - Fino al 20 ottobre alla Fiera di Roma la settima edizione di Maker Faire Rome.

SABATO 19 OTTOBRE - Per il quarto anno consecutivo I3P, Incubatore d’Imprese Innovative del Politecnico di Torino, porta a Torino la NASA Space Apps Challenge, hackathon dedicato allo Spazio e al pianeta Terra. La maratona internazionale di 48 ore si svolgerà a Torino oggi e domani: a promuoverla è la NASA, con l’obiettivo di coinvolgere scienziati, creativi e artisti su tematiche che riguardano il pianeta Terra e lo Spazio attraverso molteplici discipline, dalla robotica al design.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

Google

Google va incontro alle esigenze degli ipovedenti introducendo una guida vocale apposita nelle sue Mappe. La nuova funzione è pensata per i 36 milioni di persone non vedenti al mondo e per i 217 milioni che hanno problemi seri alla vista. Per loro, il navigatore ora offre indicazioni vocali ad hoc per raggiungere le destinazioni prefissate.

Uber

Uber sta espandendo la sua strategia di consegna porta a porta di generi alimentari freschi. Venerdì ha annunciato i suoi piani per l'acquisizione di una quota di maggioranza di Cornershop, servizio di consegna di generi alimentari attivo in Cile e Messico. Supponendo che l'acquisizione sia approvata dai competenti organi di regolamentazione, significa che Uber potrebbe consegnare generi alimentari già nel 2020.

Libra

Dopo Paypal annunciano l'addio alla criptovaluta di Facebook anche ebay e Stripe. Secondo indiscrezioni escono anche Mastercard e Visa. Per Mark Zuckerberg e le sue ambizioni di rivoluzionare il sistema dei pagamenti mondiale si tratta di uno schiaffo pesante che segue la pioggia di critiche arrivate dalle autorità di tutto il mondo.

Facebook

Durante un evento ospitato dal centro di ricerca Chan Zuckerberg BioHub, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha ribadito che il social network spera ancora un giorno di rilasciare un dispositivo indossabile controllato dal cervello che sostituisca il mouse e la tastiera con l’attività cerebrale.

LEGGI ANCHE: Parlare con i computer: Facebook acquisisce l’interfaccia neurale di Ctrl-Labs

Oppo

Oppo ha presentato il Reno Ace, uno smartphone top di gamma che ha la batteria tra i suoi punti di forza: per una ricarica completa bastano 30 minuti. Il telefono è stato mostrato in un evento cinese, e almeno per ora sembra destinato al solo mercato asiatico.