Fino al 10 ottobre si celebra in diversi Paesi del mondo la Settimana mondiale dello spazio, nota a livello internazionale come World Space Week “una celebrazione della scienza e della tecnologia, e del loro contributo al miglioramento della condizione umana”. Questa è anche la settimana dell'Internet Festival: 280 gli eventi in programma distribuiti in 13 diverse location a Pisa. Si discute di tecnologia e rapporto con le persone, delle regole per un fair play digitale e poi ancora incursioni nel mondo della musica, dello sport, dell’enogastronomia sensoriale e dell’educazione ambientale. Di seguito i dettagli e gli altri appuntamenti della settimana.

LUNEDI' 7 OTTOBRE- L'Università Bocconi (Aula Magna), via Ulisse Gobbi 5 a Milano, ospita il convegno Etica, responsabilità pubblica, imprenditorialità e management nel corso del quale saranno presentati i risultati della ricerca ASFOR su “Etica, responsabilità pubblica, imprenditorialità e management” che ha consentito di raccogliere 429 questionari nel 2015, 620 nel 2018 e 30 colloqui-interviste.

MARTEDI' 8 OTTOBRE - In programma negli spazi di Binario F a LUISS Enlabs alle 10 in via Marsala 29h a Roma Boost with Facebook, presentazione e prima tappa del programma di formazione (promosso da Facebook ed EDI Confcommercio) dedicato alle piccole e media imprese. Saranno presenti anche PMI che racconteranno come, utilizzando Facebook, Instagram e WhatsApp, hanno saputo far crescere il proprio business accelerando l’export.

CX Now 2019. Il Centro Servizi Bezzi di Milano ospita Customer eXperience Now (CX Now) 2019, punto di incontro fra aziende venditrici di beni e servizi al pubblico e fornitori di tecnologie digitali innovative per la Customer Experience. La sfida attuale è fornire lo stesso livello di customer experience on-line e on-site trasformando tutte le interazioni con i clienti in engagement potenziato dalle tecnologie digitali.

Italian Hospitality. Al Palacongressi di Rimini in agenda ITHIC - Italian Hospitality Investment Conference: la prima conferenza internazionale dedicata agli investimenti in hospitality in Italia, organizzata da Teamwork, in concomitanza con l’Hospitality Day. L’evento vuole essere un momento di incontro per riflettere sui trend di uno dei segmenti portanti del mercato italiano e creare opportunità di confronto tra i vari attori di tre comparti: real estate, finanza e gestioni alberghiere.

MERCOLEDI' 9 OTTOBRE - A Roma fino all’11 ottobre l’evento internazionale dedicato a ricerca e innovazione nel settore spaziale. Giunta alla sua quarta edizione, la Space Week 2019 è l’occasione di informazione sugli scenari e le nuove opportunità di finanziamento dall’Europa, di incontro e networking. La tre giorni prevede un programma di incontri e attività per università, centri di ricerca e ricercatori, industria, PMI, start-up e incubatori, finanza e amministrazioni pubbliche. L’evento è organizzato dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e con il supporto di COSMOS 2020 e Enterprise Europe Network (EEN).

GIOVEDI' 10 OTTOBRE - Fino al 13 ottobre a Pisa appuntamento con Internet Festival 2019. Fra gli ospiti il futurologo Gerd Leonhard, gli scrittori e saggisti Rudy Rucker e Bruce Sterling, il capo della comunicazione di PapaFrancesco Lucio Adrián Ruiz, l’attore Elio Germano, Carola Frediani, l’instagrammer più anziana d’Italia Licia Fertz, il vignettista e illustratore Marco Makkox Dambrosio, lo chef Antonello Colonna.

Lego. A Milano inaugurazione della mostra I love Lego, in programma fino al 2 febbraio 2020 al Museo della Permanente, via Filippo Turati 34.

VENERDI' 11 OTTOBRE - Oggi e domani a Cernobbio Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, evento organizzato dalla Coldiretti in collaborazione con The European House – Ambrosetti. A Villa d’Este l’appuntamento annuale per l’agroalimentare che riunisce i maggiori esperti, opinionisti, ed esponenti del mondo accademico. L’edizione di quest’anno inizia alle 9.30 con l’apertura del Salone dell’Economia Circolare e le dimostrazioni pratiche delle esperienze più innovative delle imprese agricole.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

Netflix

Dopo le anticipazioni dall'EY Digital Summit di Capri da parte responsabile di Sky Europe Andrea Zappia, ieri l'ufficialità della partnership in Italia Sky e Netflix con la data di partenza. Dal 9 ottobre Netflix sarà su Sky Q. Per la prima volta sarà possibile vedere, oltre ai contenuti Sky, anche Netflix da un unico posto. Sky Q diventa il super aggregatore di contenuti di intrattenimento con i titoli più premiati, le serie tv, gli show, in un'esperienza di visione unica e intuitiva.

Boeing

La Commissione Ue ha avviato una indagine sul progetto di fusione tra la statunitense Boeing e la brasiliana Embraer. Lo scopo è "valutare la creazione di due joint-venture da parte delle società in questione alla luce dei regolamenti Ue sulle concentrazioni". L'Antitrust teme che l'operazione riduca significativamente la concorrenza nel mercato degli aeromobili commerciali.

Microsoft

Microsoft ha rivelato che un gruppo di hacker con collegamenti con il governo iraniano ha cercato di accedere agli account usati nella campagna elettorale di un candidato presidenziale per le elezioni del 2020 e di diversi funzionari governativi e giornalisti che coprono la politica internazionale. In una nota, Microsoft spiega che ha rilevato più di 2.700 tentativi provenienti dall'Iran in un periodo di 30 giorni tra agosto e settembre.

Hyundai

Hyundai, dopo aver concluso un accordo con Aptiv (ex Delphi Automotive) per l'autonomous drive, ha creato la nuova divisione Urban Air Mobility che "svilupperà tecnologie di base e soluzioni innovative per viaggi aerei e sicuri".

Selfie

Ha aperto a Vienna un museo chiamato No Filter Museum, già ribattezzato “Museo dei Selfie”, per avvicinare i giovani all’arte e incitarli a visitare mostre. Le sue 24 sale sono state pensate per rendere l’arte più allettante. Blogger, influencer, studenti dovrebbero diventare i protagonisti principali di questo luogo insolito, pensato proprio per loro. Parete colorati e glitterate, decorazioni a tema floreale, bolle di sapone, oggetti giganti, finti macarons e specchi deformanti saranno gli sfondi ideali per scattare foto e selfie da postare in tempo reale. L’idea di fondo del progetto è quella di rilanciare tra i giovani l’idea, o meglio l’abitudine a frequentare musei, così per invogliarli ad entrare è stato appositamente creato il No Filter Museum.