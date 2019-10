Documenti, reperti, postazioni scientifiche interattive, ricostruzione dei luoghi di origine e riproduzioni delle macchine, ispirate ai progetti del grande inventore. Un percorso interattivo in cui i visitatori potranno vivere un’esperienza multimediale e sensoriale immersiva, sperimentando in prima persona ciò che la mente di Tesla ha saputo creare, con la possibilità di avvicinare la sua vita, i viaggi, le esperienze e il suo amore per l’umanità. Milano ospita dal 5 ottobre alla primavera del 2010 la Nikola Tesla Exhibition, la mostra museo interattiva e itinerante (organizzata da Venice Exhibition in collaborazione con il Nikola Tesla Museum di Belgrado) più grande al mondo fino ad ora mai realizzata sullo scienziato. Obiettivo? Raccontare l’uomo e l’inventore che ha cambiato la storia della scienza e della tecnologia.

Dove

Allo Spazio Ventura XV a Lambrate è stato allestito un parco scientifico di 1500 metri quadrati che intende rendere omaggio ad una delle menti più geniali del Ventesimo secolo: pioniere dell’elettromagnetismo, Tesla ha rivoluzionato la sua era (e non solo la sua) con circa 300 brevetti, ma, va detto, il valore di alcune delle sue scoperte ed invenzioni è stato riconosciuto soltanto dopo la sua morte.

La stanza dei fulmini

In particolare, sarà possibile entrare nella riproduzione del laboratorio di Colorado Springs, dove nel 1899 Tesla si trasferì e riprodusse i famosi fulmini artificiali, oppure vedere da vicino il Big Coil di Tesla, ovvero la bobina che riproduce le scariche elettriche molto simili a quelle prodotte in natura. Una sezione della mostra sarà inoltre dedicata alla cosiddetta "guerra tra le correnti" tra Tesla ed Thomas Alva Edison.

La chiave è l’interattività

“Con questa esposizione, unica nel suo genere, vogliamo avvicinare le persone alla figura di Nikola Tesla, trasmettendo allo stesso tempo un valore scientifico didattico - ha spiegato Mauro Rigoni, Amministratore unico di Venice Exhibition - l’interattività della mostra intende coinvolgere in primo luogo i più giovani, gli studenti, per far loro sperimentare da vicino le scoperte di Tesla, così che possano comprendere come le sue idee abbiano permesso di aprire strade infinite verso le innovazioni e le modernità del Ventunesimo secolo, invenzioni e scoperte senza le quali oggi il mondo sarebbe completamente diverso da come lo conosciamo. Basti pensare - ha detto ancora Rigoni - che nel 2003 l’UNESCO ha riconosciuto come patrimonio universale ed eredità destinata all’umanità intera la sua documentazione e le sue invenzioni”.

Come visitare la mostra

La mostra è organizzata su fasce orarie e si visita esclusivamente in gruppi da 25/35 persone accompagnati da una guida compresa nel biglietto d’ingresso.

La sezione museale. Il percorso espositivo comprende due fasi: la prima sezione museale dura circa un’ora e permette di immergersi nel mondo di Nikola Tesla (la sua storia, i progetti, i reperti, le riproduzioni delle macchine che ha progettato, le ricostruzioni fedeli di ambienti in cui ha vissuto). La sezione si conclude con lo show del Tesla Coil, la bobina che riproduce i fulmini.

L'area libera interattiva. La seconda sezione ha una durata di circa mezz’ora: è un’area libera interattiva, visitabile in autonomia, che permette di approfondire i principi dinamico-elettrici studiati da Tesla.

Dalla malattia ai fulmini del Colorado, Tesla in pillole

Nikola Tesla è nato la notte fra il 9 e il 10 luglio nel 1856, nel villaggio di Smiljan, in Lika, che all'epoca faceva parte del territorio specifico dell'Impero austriaco. La malattia. Nikola avrebbe dovuto seguire le orme di suo padre, quindi sin dalla tenera età era predestinato a diventare sacerdote. Tuttavia, dopo aver completato la scuola di grammatica, si ammalò gravemente a causa del colera e trascorse i successivi nove mesi legato a un letto. I medici si erano arresi e si aspettava che morisse. Negli Stati Uniti. Tesla arrivò negli Stati Uniti con la nave City of Richmond. Oltre a quattro centesimi in tasca, portava un paio di poesie e disegni tecnici. All'arrivo, Tesla incontrò Edison e gli passò un foglio in cui era scritto quanto segue: "Conosco due grandi uomini. Uno sei tu e l'altro è un giovane in piedi davanti a te". Ha iniziato immediatamente a lavorare presso "Edison Machine Works" aspettando pazientemente la possibilità di attirare l'attenzione del famoso inventore sulle sue scoperte. Ma questa possibilità non si è mai verificata. La guerra delle correnti. Il 7 luglio 1888 fu firmato un contratto storico tra Westinghouse e Tesla sulla cooperazione e sull'uso dei brevetti di Tesla a fini commerciali. Questi eventi diedero inizio simultaneamente ad una vera Guerra delle correnti tra i sostenitori dei correnti diretti guidati da Edison e gli attuali sostenitori alternati guidati da Westinghouse. La lotta per il dominio del mercato era implacabile. Alta frequenza. Durante l'ultimo decennio del XIX secolo, Tesla spostò la sua attenzione su una nuova area di corrente alternata, la corrente ad alta frequenza. Grazie a un'idea ispiratrice, nel 1891 inventò il trasformatore di oscillazione oggi meglio noto come "bobina di Tesla". Il suo scopo fondamentale era la produzione di correnti ad alta tensione e alta frequenza. Rappresenta una delle invenzioni di Tesla più importanti e una pietra miliare dell'idea di trasferimento wireless di segnale ed energia. Dante in Colorado. Le condizioni che Tesla aveva nel suo laboratorio di Houston Street non erano adeguate ai suoi piani per costruire gli oscillatori ad alta tensione, quindi accettò l'invito dell'amico e avvocato Leonard Curtis di recarsi a Colorado Springs, dove gli fu offerto gratuitamente posizione per il suo nuovo laboratorio e l'elettricità per l'alimentazione dei trasformatori. Tesla arrivò a Colorado Springs il 18 maggio 1899. Seguendo le sue istruzioni, in due settimane fu costruito un laboratorio: una semplice cabina di legno con due finestre e una grande porta con una citazione della "Divina commedia" di Dante scritta sopra: Abbandonate ogni speranza voi che entrate qui.

JP Morgan. All'inizio del 1901 Tesla ricevette da JP Morgan un importo di 150 mila dollari per costruire il suo sistema di trasmissione di messaggi transatlantici. Comprò 120 ettari di terra a Shoreham, a Long Island, conosciuta con il nome di Wardenclyffe, e iniziò a costruire un laboratorio e il suo oscillatore gigante.