La ballerina, l'astronauta o il pilota: voi quale lavoro pensavate di fare da bambini? Siamo certi che, crescendo, le risposte siano cambiate fino ad arrivare al vostro lavoro attuale, più o meno vicino alle aspettative costruite nel tempo.

Ma quale lavoro faremo nei prossimi anni? Se è vero, infatti, che la tecnologia sta andando a ritmi sempre più veloci portando benefici e novità nella vita di tutti i giorni, è anche vero che le stesse tecnologie potrebbero spazzare via i lavori che conosciamo oggi trasformandoli in nuove attività professionali ancora sconosciute.

Un fenomeno che abbiamo già vissuto negli ultimi dieci anni e che continueremo a vedere sempre più spesso.

I lavori del futuro

Per farsi trovare preparati, quindi, è importante capire quali saranno le richieste dal mondo del lavoro: sicuramente profili più flessibili e con una competenza ben precisa, quella di essere pronti ad affrontare la sfida di continui cambiamenti, sapendoli cogliere prima degli altri e sfruttandone al massimo i vantaggi al fine di incrementare il business di riferimento.

Lo conferma anche l'IFTF, ovvero il Dell Technologies Institute for the Future, che insieme a 20 esperti ha rivelato che l'85% dei lavori che le persone svolgeranno nel 2030 non esistono ancora. Paura? Forse, ma guardando il bicchiere mezzo pieno possiamo tradurlo in tante nuove opportunità lavorative in arrivo.

Prepararsi al cambiamento

Se le novità sono dietro l'angolo, quindi, è necessario cominciare a prepararsi fin da subito: i nostri futuri amministratori delegati come possono prepararsi al cambiamento? Quale strada formativa e di approfondimento potrebbe essere la scelta giusta oggi per dominare il futuro domani?

Un percorso preferenziale prevede senza dubbio la conoscenza della gestione di finanze e budget e di ottimizzazione dei capitali, oltre alla necessità di essere bravi leader e ispirare i propri stakeholder e dipendenti.

Per chi cerca un'alta formazione manageriale di questo tipo la soluzione migliore è quella delle Business Schools e di un percorso altamente specializzato come l'MBA, strada che garantisce ai giovani professionisti di raggiungere in poco tempo le posizioni più alte in un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Un MBA come percorso di crescita

Ma anche scegliere l'MBA corretto può non essere un'impresa semplice: le alternative possibili sono molte e trovare quello più adatto alle proprie competenze e ambizioni non è sempre facile.

