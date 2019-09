Nuovo aumento di capitale di 4,5 milioni di euro per Velasca, la startup di Enrico Casati e Jacopo Sebastio che ha sviluppato una piattaforma multicanale (eCommerce e negozi tradizionali) di scarpe di alta qualità Made in Italy a prezzi accessibili. L’investimento è stato sottoscritto, in qualità di co-lead investors, da P101 e Milano Investment Partners insieme a un pool di investitori privati. L’operazione segue il round di luglio 2018, guidato da P101 e MIP, e quello di novembre 2016 sottoscritto da P101, per un totale di 8,2 milioni di euro raccolti.

10 nuovi punti vendita e omnicanalità

I nuovi fondi serviranno a Velasca per sostenere l'espansione su scala nazionale e internazionale. Prevista anche l'apertura di 10 nuovi punti vendita entro il 2020 ed ulteriori 10 entro il 2022, di cui 16 all’estero, a cominciare da Parigi (già inaugurato a metà settembre), poi Londra (ottobre) e successivamente New York (gennaio). I fondi verranno anche impiegati per ampliare l’organico della società, che ad oggi conta 35 persone, al fine di giungere alle 120 risorse entro il 2022. Nei piani della società anche un’ulteriore ottimizzazione di attività, processi e servizi digitali legati all’omnicanalità, che rappresenta l’offerta unica di Velasca in Italia, Europa e Nord America.

Tradizione e innovazione

Fondata nel 2013 da Enrico Casati e Jacopo Sebastio, Velasca nasce per rispondere all’esigenza del consumatore amante del lusso di poter calzare un pezzo della tradizione artigianale italiana ad un prezzo accessibile e ovunque nel mondo attraverso i canali digitali. Il business model Velasca si fonda sull’unione di tradizione e innovazione: per realizzare un prodotto di ottima qualità, la società si affida ad artigiani marchigiani, che accompagnano la startup nella produzione di calzature dai modelli classici rivisitate in chiave contemporanea. Per gestire la comunicazione e il rapporto con il consumatore, oltre che per garantire qualità e rapidità di consegna al cliente finale, Velasca sfrutta il potenziale del canale digitale.

Il futuro del retail è nell’integrazione di online e offline

“Siamo entusiasti - ha dichiarato Jacopo Sebastio, Co-Founder di Velasca - della recente raccolta di capitali, che dimostra come passione, determinazione e voglia di innovare rendano ancora possibile il fare impresa in Italia. Con quest’ultimo round potremo consolidare la nostra presenza in Italia e puntare sull’espansione internazionale già in atto: siamo nativi digitali, ma consapevoli che il futuro del retail è nell’integrazione di online e offline. Tutto questo non sarebbe possibile senza la squadra che c’è dietro Velasca: stiamo crescendo, lo facciamo insieme, portando a bordo nuove competenze per supportare organicamente questa espansione e, perché no, arrivare a ‘gareggiare’ con i big player del mercato”.

Online fashion

Velasca si inserisce in un settore, quello dell’online fashion, che solo in Italia vale 3 miliardi di euro ed ha un tasso di crescita annuo pari al 20% (dati dell’Osservatorio eCommerce B2c di Netcomm e Politecnico di Milano, a ottobre 2018).