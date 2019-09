Snowden

Edward Snowden vorrebbe che la Francia gli concedesse l'asilo politico. Lo ha dichiarato in una intervista rilasciata alla radio Franceinter, che l'ha diffusa in versione integrale ieri mattina. "Ho chiesto l'asilo in Francia nel 2013 sotto Francois Hollande", ha ricordato Snowden, aggiungendo che "mi farebbe piacere che Emmanuel Macron mi accordasse il diritto d'asilo". L'ex talpa della NSA, che nel 2013 rivelò l'esistenza di un sistema di sorveglianza su internet creato dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, ha detto di sperare che che la Francia non diventi "come quei Paesi che non vi piacciono".

Apple

La domanda iniziale per i nuovi iPhone (prenotabili da venerdì scorso e in vendita a partire dal prossimo 20 settembre) è superiore alle attese. A dirlo è Ming-Chi Kuo, analista di TF International Securities ed esperto del mondo Apple. Stando a Kuo, a tirare sono soprattutto i nuovi colori: il verde e il viola dell'iPhone 11, e il verde notte dell'iPhone 11 Pro. A livello geografico, l'iPhone 11 Pro va meglio negli Stati Uniti, mentre in Cina è più gettonato il meno costoso iPhone 11.

Salesforce

Salesforce, il colosso del software di San Francisco che ha realizzato centinaia di miliardi di dollari sviluppando soluzioni rivolte all'analisi e al servizio clienti, ha rivelato che sta raddoppiando su due segmenti chiave: produzione e consumo di beni. La società ieri ha lanciato Manufacturing Cloud e Consumer Goods Cloud, nuovi prodotti progettati per unificare i dati di mercato da fonti disparate al fine di massimizzare i ricavi migliorando al contempo la soddisfazione dei clienti.

Google

Il 15 ottobre 2019 alle 16 si terrà l'evento Made by Google in cui sarà presentato il Google Pixel 4. L'annuncio dell'evento è stato dato ufficialmente da Google, mentre la presenza del Google Pixel 4 la si è desunta dalla pletora di indiscrezioni emerse negli scorsi mesi. Comunque c'è ancora tempo prima del Made by Google, quindi potrebbero emergere nuove indiscrezione relative agli altri annunci, come il già trapelato nuovo Nest Mini.

Tis the season! Google has invited media to an October 15th event in NYC. Pixel 4 is coming… pic.twitter.com/hE6cspyMKT — Marques Brownlee (@MKBHD) September 16, 2019

Smartwatch

É in buona salute il mercato dei dispositivi hi-tech che si portano al polso. Nel secondo trimestre smartwatch, orologi "basic" e bracciali da fitness hanno riportato consegne globali in crescita del 28,8% su base annua, a quota 34,2 milioni di unità. A dirlo gli analisti di Idc, che descrivono un consolidamento del settore: le prime cinque aziende mondiali (Xiaomi, Apple, Huawei, Fitbit e Samsung) detengono il 65,7% del mercato, 12 punti in più rispetto al pari periodo del 2018.

Gli appuntamenti di oggi

MILANO FASHION WEEK - Ritorna nella metropoli meneghina uno degli appuntamenti per cui è più nota: stiamo parlando della Milano Fashion Week 2019, o per meglio dire la nuova edizione di Milano Moda Donna.

Wetaxi. In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, Wetaxi, la piattaforma che permette di prenotare e condividere il taxi tramite smartphone, presenta l’attivazione del servizio su Milano e Roma in collaborazione con le cooperative Taxiblu 02.4040 e Samarcanda 06.5551.

