Nuovo round di investimento da 8,5 milioni per Cortilia, l'eCommerce che consegna a domicilio prodotti alimentari freschi. Hanno partecipato all'aumento di capitale Five Seasons Ventures e Indaco Venture Partners. Five Seasons Ventures, fondo di venture capital paneuropeo specializzato in foodtech, e Indaco Ventures I, gestito da Indaco Venture Partners SGR , entrano così nel capitale di Cortilia, entrambi con un ruolo di co-lead investor del nuovo round. Inoltre Five Seasons e Indaco si uniscono a P101 Ventures, già azionista finanziario di riferimento, e al founder e CEO Marco Porcaro, nella governance della compagnia. Nell'operazione anche Primomiglio, già azionista di Cortilia, attraverso il fondo Barcamper Ventures.

Stagione di grandi sfide

“Sono profondamente orgoglioso che delle realtà così importanti nel mondo del venture capital come Five Seasons e Indaco SGR abbiano deciso di investire in Cortilia - ha dichiarato Marco Porcaro - ci aspetta una stagione di grandi sfide e le affronteremo con grandissimo entusiasmo, perché da Italiani vogliamo avere un ruolo primario nell’innovazione della distribuzione nel nostro Paese, dove la spesa online è ancora agli albori. Ci auguriamo che Cortilia sia la risposta alla ricerca dei consumatori di un modello diverso da quello proposto dalla Grande Distribuzione”.

Espansione in Italia

Le nuove risorse finanziarie saranno utilizzate per dare ulteriore impulso al percorso di crescita dell’azienda e per espandere il servizio sul territorio italiano, facendo leva sull’utilizzo di tecnologie innovative e sistemi di AI per incrementare ulteriormente i propri standard di qualità e sostenibilità.

500 comuni, 20 mila famiglie

Cortilia è nata nel 2012 come un mercato agricolo online di ortofrutta per diventare oggi, col suo assortimento di quasi 2 mila referenze, il negozio online di riferimento per l’acquisto di prodotti alimentari freschi, selezionati da piccoli agricoltori e artigiani, con un servizio di consegna a domicilio veloce e preciso, servendo 500 comuni distribuiti tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel 2018 Cortilia ha consegnato i propri prodotti nelle case di oltre 20 mila famiglie italiane.