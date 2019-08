Anche d’estate continua il viaggio di Ninja tra i principali rebranding e redesign. Il cambiamento è sempre un passaggio difficile per la maggior parte delle aziende, la cosa più importante è avere un motivo giustificabile per il rebranding prima di assumersi il rischio. In ogni caso il marchio resta al centro del successo, ne deriva che un'immagine di marca scadente oppure obsoleta può sicuramente danneggiare i profitti di una società. Ma scopriamo insieme le novità del mese appena trascorso.

Il rebranding di Woolrich

Woolrich si rinnova con un nuovo logo dando una svolta contemporanea all'inconfondibile Buffalo Check, l’iconico pattern che oggi racconta la nuova collezione fall/winter 19-20. Il nuovo segno spinge le radici del brand in avanti.

L’azienda che ha da poco nominato un nuovo amministratore delegato, Stefano Saccone, si racconta tra heritage, expertise e dinamismo.

La riprogettazione passa attraverso lo storico Check che sin dall’inizio rappresenta la contaminazione tra tradizione scozzese, patrimonio inglese (quello di John Rich il fondatore) e radici americane del marchio.

Visualizza questo post su Instagram Heritage, quality and innovation give shape to our timeless identity. #woolrich Un post condiviso da Woolrich (@woolrich) in data: 24 Lug 2019 alle ore 8:14 PDT

Il restyling è curato dallo studio di design londinese Pentagram. A partire dalla nuova collezione l'emblema sarà presente su tutti capi sia come etichetta interna che come badge esterno. Nello schema cromatico prevalgono i toni del bianco e del nero caratterizzato da linee pulite e regolari.

Il font mixa Gotham e Saa Series e sembra rispondere coerentemente agli ultimi rebranding nel settore moda.

LEGGI ANCHE: I rebranding del 2018 da ricordare, secondo noi

La nuova identità visiva di McDonald's

Quello di McDonald's non è un vero e proprio rebranding quanto più un rifacimento dell’intera identità visiva. L’operazione iniziata già lo scorso autunno ha l’obiettivo di rendere ogni interazione con il brand ancora di più un momento piacevole. Il design giocoso ed essenziale onora le radici dell'azienda e si ispira a una storica campagna del 1971 “You deserve a break today”.

Il restyling curato dall’agenzia Turner Duckworth passa attraverso una fase di decluttering, che intende liberarsi di tutti gli elementi vecchi e inutili, per mettere in evidenza ciò che è già straordinario e riconoscibile da parte dei consumatori in modo da identificare opportunità latenti che non finora non sono state utilizzate.

Tiro con l'arco

Gli archi dorati di McDonald's sono la pietra angolare della nuova identità, utilizzati in modo semplice, dinamico e giocoso durante le comunicazioni del marchio. In base alle nuove regole di progettazione, gli archi iconici sono liberi di stare da soli. Come per Nike e Apple, anche McDonald's può essere "ufficialmente" un marchio icona, ed è giunto il momento di liberare il suo potenziale.

Gerarchia della tavolozza

Storicamente, McDonald's è un marchio dal colore rosso con una punta di giallo. Con la revisione, il giallo dorato degli archi ora è al centro della scena, accentuato dal rosso. Troppo rosso nel marchio poteva risultare aggressivo e urlante, mentre il giallo funziona anche da elemento di differenziazione.

Tipografia

McDonald's adesso ha un solo carattere, Speedee, che sarà utilizzato con altri font dai pesi diversi. Anche qui, gli archi sono stati d'ispirazione, con i glifi e le proporzioni dei personaggi attingendo dalla forma e dalle curve del simbolo.

Modelli e icone

L'identità visiva celebra le stranezze e le irregolarità che si verificano naturalmente con il cibo. Questo concept può essere visto nei modelli giocosi incorporati nel merchandiser venduto alla convention mondiale di McDonald’s; nell’interior design presso la sede dell'azienda, con pareti che espongono formaggi e grafiche ispirate alle patatine fritte; ma anche su animazioni che sono state esposte sui cartelloni digitali nel flagship di Times Square.

My Taxi si trasforma in FREE NOW

A partire da luglio l’applicazione leader in Europa per i taxi mytaxi si trasforma in FREE NOW. Cambio completo di brand, nome e logo per compiere un importante passo in avanti verso un’offerta di mobilità in città ancora più accessibile.

Ricordiamo che FREE NOW è ora parte di FREE NOW Group, la joint venture dedicata al ride-hailing nata dalla fusione dei servizi di mobilità di BMW Group e Daimler AG.

La x che ha sempre contraddistinto il logo sparisce, la nuova icona porta con se un nuovo simbolo molto semplice e un design che sarà più chiaro con la consapevolezza che FREE NOW fa parte di un nuovo progetto in cui si mescolano servizi di car sharing, taxi e mezzi urbani.

Il rebrand e il rename segnano un nuovo posizionamento dell’app che già da subito inizierà a integrare altri servizi di mobilità locale. Nei prossimi mesi FREE NOW aggiungerà la possibilità di poter noleggiare anche i monopattini elettrici di Hive, in Portogallo, Polonia e Austria.

In Italia a luglio l’azienda ha annunciato un’importante opportunità, sia per i passeggeri che per i tassisti: l’integrazione del servizio nell'app di Moovit, l’applicazione più utilizzata al mondo per il trasporto pubblico, dando vita a una partnership strategica che coniuga, per la prima volta, nella stessa app, trasporto pubblico e taxi.

Twitter lancia il nuovo design su desktop

A luglio Twitter ha lanciato anche il suo nuovo design desktop. Gli utenti non sono per niente contenti, infatti la maggior parte dei commenti su #NewTwitter ha sollecitato il social network a ripristinare il suo vecchio design. Ma vediamo nel dettaglio il nuovo look che adesso consente di cambiare colore di sfondo, dimensione e colori del carattere. Nel frattempo il servizio di microblogging ha annunciato che sta esplorando l'opzione dei nuovi layout anche per i dispositivi mobile. La prima cosa che devi fare è passare al nuovo layout facendo clic sulle tue impostazioni e selezionando “Prova il nuovo Twitter”.

Così vedrai quattro nuove opzioni per la dimensione del carattere, da piccola a grande. Questo influenza tutto il testo sulla pagina Twitter: impostazioni, tweet, tendenze. Puoi infatti scegliere l'opzione più adatta alle tue esigenze di visualizzazione toccando i cerchi che corrispondono alle opzioni relative alle dimensioni del carattere.

Ci sono anche nuove opzioni colore: puoi scegliere di rimanere con Twitter in blu oppure puoi scegliere giallo, rosa, viola, arancione o verde. In questo modo cambierà il colore dei pulsanti Link, Home, Tweet e Segui. Anche lo sfondo può cambiare, ci sono tre opzioni tra cui scegliere. C'è Predefinito, che è lo sfondo bianco originale, Luci soffuse, che rende grigio lo schermo e Luci Spente, che rende lo sfondo completamente nero.

LEGGI ANCHE: Rebranding di Giugno: Firefox, Tiscali, Desigual e Kaspersky