Google Earth

Per festeggiare il il 50° anniversario della storica missione Apollo 11, Google ha deciso tramite Google Earth di festeggiare la ricorrenza con alcune attività speciali. Sul sito di Google Earth si potrà trovare la storia riassunta in 11 punti di come si è arrivati alla missione di Apollo 11. Poi ci sarà la possibilità di esplorare i luoghi di lancio dei missili, per capire come vengono aggiornati continuamente, anche per far fronte al crescente livello degli oceani (molti dei siti sono posizionati in prossimità della costa). Tramite Google Earth Studio ci sarà la possibilità di creare animazioni con la Luna e Marte.

Anche il futuro. Google propone anche diverse slide relative al futuro dell’uomo nello spaazio, come i nuovi siti di lancio in vista delle prossime missioni della NASA, l’innalzamento del livello del mare sulla Terra e lo scioglimento dei ghiacciai, i più grandi telescopi del mondo, i satelliti che ruotano silenziosamente attorno alla Terra, l’ambiziosa missione su Marte.

Facebook

Alla vigilia dell'audizione su Libra alla Commissione Bancaria del Senato, prevista alle 16 italiane di oggi, è stata diffusa la testimonianza di un top manager di Facebook: David Marcus, a capo di Calibra, la controllata di Facebook che è pensata per "fornire servizi finanziari che aiuteranno le persone ad accedere e a partecipare nella rete di Libra, "la nuova valuta mondiale fondata sulla tecnologica blockchain" (la stessa di Bitcoin), il cui lancio èteoricamente previsto nel 2020. Nel testo del suo discorso, Marcus sostiene che "Libra è uno strumento per pagamenti, non è un investimento.

Google #2

Il presidente americano, Donald Trump, ha detto di volere chiedere al segretario alla Giustizia di verificare "se ci sia qualcosa di vero" nell'accusa lanciata da Peter Thiel contro Google e respinta dal gruppo tech. Il finanziere Peter Thiel ha sostenuto che Google sia di fatto una centrale di spie cinesi. Secondo il miliardario che fu tra i primi a investire in Facebook, l'FBI e la CIA dovrebbero indagare per determinare se in Google si sono "infiltrate" spie cinesi.

Ikea

Ikea ha chiuso il suo unico impianto negli Stati Uniti, a Danville, in Virginia, e sospenderà la produzione il prossimo dicembre. «Abbiamo fatto ogni sforzo possibile per migliorare e mantenere la competitività di questo impianto, ma sfortunatamente non ci sono le giuste condizioni in termini di costi per continuare la produzione a Danville» ha detto Bert Eades, il manager della fabbrica, alla CNN.

SumUp

La fintech SumUp ha annunciato ieri un aumento di capitale di 330 milioni di euro da parte di Bain Capital Credit, Goldman Sachs Private Capital, HPS Investment Partners e TPG Sixth Street Partners. La società utilizzerà il capitale per accelerare la sua crescita e acquisire nuovi commercianti nei suoi 31 mercati intorno al mondo.

Gli appuntamenti di oggi

MATERA E LA LUNA - Matera, Capitale europea della Cultura 2019, sede del Centro di geodesia spaziale, ha organizzato da oggi Matera vista dalla Luna: 10 giorni tra spettacoli, presentazioni di libri, proiezioni di film, allestimenti sul tema della Luna e grandi appuntamenti musicali alla Cava del Sole.

Machine Learning. E-GEOS (via Tiburtina 965, Roma) ospita la finale della challenge Intelligenza artificiale e big data per il monitoraggio delle infrastrutture ideata da Lazio Innova in collaborazione con E-GEOS, per identificare soluzioni innovative che possano supportare i gestori, proprietari e fruitori di asset lineari (ferrovie, strade, reti tecnologiche) o di edifici produttivi e abitativi nelle attività di segnalazione e monitoraggio delle cosiddette “interferenze”. Al vincitore un premio in denaro del valore di 20 mila euro, messo a disposizione da Lazio Innova.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

I 50 anni dell’uomo sulla Luna ci ricordano da dove veniamo e dove il progresso tecnologico ci sta portando

Da Bezos a Musk, la corsa alla Luna non è ancora finita

Da Diesel a Sprite, tutte le volte che i brand hanno detto stop agli hater

Quando il silenzio rischia di trasformarsi in complicità, i brand scelgono di prendere posizione in modo forte e determinato

Tecnologia e analisi dei dati di consumo stanno cambiando le Pricing Strategy, ne abbiamo parlato con Marco Bertini

Al World Marketing & Sales Forum, uno dei maggiori esperti mondiali ci ha spiegato come valutare oggi un pricing efficiente ed equilibrato

Rifiuti: in Cina vogliono usare l’Intelligenza Artificiale anche per la differenziata

Alipay ha lanciato un'app per aiutare i cittadini di Shanghai a districarsi nelle rigide regole che l'amministrazione locale ha imposto ai cittadini