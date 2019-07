Bruno Bertelli diventa Chief Creative Officer di Publicis Groupe Italia, acquisendo il coordinamento creativo del Gruppo guidato in Italia da Vittorio Bonori.

Gli inizi a New York

Bruno Bertelli inizia la sua esperienza lavorativa di copywriter a New York, proseguendo poi la sua carriera in importanti agenzie internazionali fino ad entrare nel gennaio 2011 in Publicis Italia come Direttore Creativo Esecutivo. A novembre 2014 Publicis WW lo nomina CEO di Publicis Italia. A maggio 2016 viene nominato Global Chief Creative Officer Publicis WW, diventando il primo italiano a ricoprire questo ruolo internazionale. Bertelli è il creativo italiano più premiato al mondo; nell’ultima edizione dei Cannes Lions, Publicis Italia si è aggiudicata ben 13 leoni ed è stata l’unica agenzia italiana premiata.

Nelle sfide di business transformation

Bertelli nel suo nuovo ruolo di Chief Creative Officer di Publicis Groupe Italia sarà una guida e un supporto per le direzioni creative delle diverse Agenzie. Bruno porterà inoltre la sua esperienza e professionalità a vantaggio di tutte le componenti del Gruppo, infondendo e condividendo visione e cultura creativa all’interno di Publicis Groupe a garanzia della massima integrazione nel supportare i clienti nelle sfide di business transformation.

La persona giusta

“I recenti risultati di Cannes dimostrano come Bruno sia la persona giusta per questo ruolo. La sua mentorship unita alle eccellenze creative che vantiamo all’interno delle nostre Agenzie faranno la differenza e ci consentiranno di elevare ancora di più il valore della creatività nel nostro Gruppo” dichiara Vittorio Bonori, CEO di Publicis Groupe Italia.

Opportunità e sfida. “Questo nuovo incarico mi onora e ringrazio Vittorio per questa nuova opportunità e sfida. Per Publicis Groupe la creatività è al centro del posizionamento “Power of One”. È un elemento indispensabile che quando magicamente connesso ai dati e alla tecnologia produce straordinari risultati di business per i Clienti” commenta Bruno Bertelli, CCO di Publicis Groupe Italia.