Appuntamento questa settimana con FED, il Forum dell’Economia Digitale, ideato e realizzato da Facebook Italia e Giovani Imprenditori Confindustria. Al MiCO di Milano l'evento dedicato al presente e al futuro dell’economia digitale quest’anno affronta il tema Be the Change: la trasformazione sociale, economica e tecnologica di domani, che impone a tutti noi un cambiamento per essere cittadini, lavoratori e persone consapevoli dei tempi che verranno. Di seguito i dettagli e gli altri appuntamenti della settimana.

LUNEDI' 8 LUGLIO - Agcom, IAB Italia e UPA organizzano alle 14.15 in via Bergognone 34 a Milano un appuntamento dedicato al settore dei media in merito ai nuovi obblighi degli operatori che raccolgono direttamente o indirettamente pubblicità online. L’incontro ha l’obiettivo di mettere l’accento su un adempimento che coinvolge la maggioranza delle aziende del settore, per migliorare la metodologia di rilevazione del mercato pubblicitario italiano.

MARTEDI' 9 LUGLIO - A Milano e Firenze, fino all'11 luglio, in programma la prima edizione dello European innovation festival-Fceif. L'appuntamento, powered by Gucci con focus su The dawn of superintelligence, metterà in evidenza il potenziale derivante dalla collaborazione tra uomo e macchina e annovererà tra i relatori l'attore Jared Leto e il presidente della maison fiorentina Marco Bizzarri.

MERCOLEDI' 10 LUGLIO - Alle 19.30 a Milano presso Base Milano in via Bergognone 34 Meet The Media Guru ospita Nao Tokui, artista e un ricercatore giapponese che studia l’Intelligenza Artificiale come risorsa creativa e linguaggio espressivo. Fondatore e CEO di Qosmo Inc, Head of Technology Department di Dentsu Craft Tokyo, Tokui è anche docente all’Università di Keio, dove ha fondato il Computational Creativity Lab.

GIOVEDI' 11 LUGLIO - Torna l’appuntamento annuale con FED, il Forum dell’Economia Digitale, ideato e realizzato da Facebook Italia e Giovani Imprenditori Confindustria, in programma al MiCo di Milano.

VENERDI' 12 LUGLIO - A Palazzo Mezzanotte (piazza Affari 6) assemblea annuale di ABI. Partecipa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Relazioni di: Antonio Patuelli, Presidente dell’Abi, Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia, Giovanni Tria, Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

Amazon

L'investimento fatto da Amazon in Deliveroo è finito nel mirino delle autorità del Regno Unito. La Competition and Markets Authority (CMA) britannica ha vietato al colosso americano dell'eCommerce di proseguire con i suoi piani di integrazione delle attività con la startup britannica delle consegne di cibo mentre valuta se aprire un'inchiesta Antitrust. L'attenzione della CMA è sull'operazione da 575 milioni di dollari annunciata a maggio e che renderebbe il gruppo fondato e guidato da Bezos il suo più grande socio.

Wall Street Journal

"Le politiche di Trump stanno aiutando i lavoratori americani più di quanto non abbia fatto Obama". Il Wall Street Journal ha bacchettato i democratici, anche quelli che si stanno candidando per sfidare Donald Trump nelle prossime presidenziali, e li avverte: "La vostra narrazione di un'America come un incubo di dickensiana ineguaglianza" in cui i ricchi diventano più ricchi e tutti gli altri stanno peggio, non corrisponde alla realtà.

Alibaba

Alibaba vuole introdurre dalla prossima settimana il filtro bellezza in Alipay quando si paga tramite riconoscimento facciale. Gli utenti che decideranno di pagare con il proprio volto tramite il sistema di pagamento digitale, sembreranno più belli di come lo sono nella realtà.

App

Nei primi sei mesi del 2019 la popolazione mondiale ha scaricato su smartphone e tablet oltre 56 miliardi di applicazioni, spendendo quasi 40 miliardi di dollari, con una crescita a cifra doppia rispetto al primo semestre del 2018. A stimare il giro d'affari sono stati gli analisti di Sensor Tower.

App Store. Stando ai dati, da gennaio a giugno su scala globale la spesa mobile in app ha raggiunto i 39,7 miliardi di dollari, con un incremento del 15,4% si base annua. A fare la parte del leone è l'App Store di Apple, con 25,5 miliardi di dollari, mentre sul Google Play, che è il negozio di applicazioni per dispositivi Android, vanno 14,2 miliardi.

Deutsche Bank

Deutsche Bank ha annunciato il più grande piano di ristrutturazione della sua storia con la soppressione, entro il 2022, di 18 mila posti di lavoro e l'uscita dal mercato azionario globale. Si tratta del tentativo di lasciarsi alla spalle la profonda crisi che rischia di affondare l'ormai ex fiore all'occhiello della finanza tedesca.