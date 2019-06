In programma questa settimana Blockchain Week Rome appuntamento dedicato alle criptovalute e alla tecnologia blockchain organizzato da Blockchain Management. La manifestazione, che avrà una durata complessiva di 6 giorni, si terrà a Roma presso l’hotel Mercure Roma West, a partire dal 25 giugno. Le prime tre giornate, dal 25 al 27 giugno, saranno dedicate ad un corso intensivo tenuto da professionisti ed esperti del settore. Le altre tre giornate, dal 28 al 30 giugno, saranno invece dedicate al summit: un insieme di conferenze, panel, esposizioni, momenti dedicati al networking, aperitivi e molto altro. Di seguito i dettagli e gli altri appuntamenti in programma.

LUNEDI' 24 GIUGNO - Fino al 28 giugno a Torino in programma la Italian Tech Week: programma di iniziative che coinvolgerà protagonisti italiani ed europei del mondo della tecnologia, della cultura e dell’innovazione organizzato daCamera di Commercio di Torino, Club degli Investitori, Compagnia di Sanpaolo, OGR, Politecnico di Torino, SEI e Università di Torino. In agenda più di 15 eventi, tra convegni e seminari per studenti e per professionisti, occasioni di fund raising per le startup, esposizione di tecnologie d’avanguardia, dibattiti aperti al pubblico e incontri con i protagonisti della scena mondiale dell’imprenditoria tech.

Think Summit. Fino al 26 giugno a Milano presso gli IBM Studios in Piazza Gae Aulenti in programma Think Summit: sei giorni nellaCittà della tecnologia di IBM per raccontare i cambiamenti digitali che stanno trasformando l’organizzazione e il business delle aziende, ma anche la quotidianità di cittadini e consumatori.

MARTEDI' 25 GIUGNO - Fino al 30 giugno a Roma presso l’hotel Mercure Roma West in via Eroi di Cefalonia 301 in programma la Blockchain Week Rome, appuntamento dedicato a blockchain e criptovalute.

Binario F. A Roma (via Marsala 29h alle 11.30) evento di inaugurazione dei nuovi spazi di "Binario F", il community hub di Facebook. L’incontro prevede la presenza e l’intervento di Sheryl Sandberg, COO di Facebook. Intervengono inoltre Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia, Laura Bononcini, Public Policy Director Southern Europe, John Cantarella, VP Social Good & Community Partnerships e alcune tra le principali community Facebook italiane.

MERCOLEDI' 26 GIUGNO - Connexia e Bva Doxa ospitano il decimo appuntamento di Wake up innovators, ciclo di incontri mensili dedicato a cultura digitale, scienza, innovazione, comunicazione disruptive. In Via Bartolomeo Panizza 7a Milano oggi si parla di Digital Death, campo di ricerca interdisciplinare che studia le diverse modalità con le quali le tecnologie digitali in uso stanno modificando il nostro rapporto con la morte, il lutto, l'immortalità e la memoria.



GIOVEDI' 27 GIUGNO - Due giorni e 20 relatori da 11 Paesi coinvolti: sono questi i numeri della seconda edizione di EICS, European Immersive Computing Summit, l’evento internazionale dedicato alle tecnologie immersive in programma al museo M9 di Mestre, in Via Giovanni Pascoli 11, oggi e domani. Il focus di quest’anno sarà il lato umano della tecnologia, con una forte attenzione ai casi concreti di applicazione della virtual reality e augmented reality. L’evento è organizzato da Uqido.



Sharing Mobility. A Roma (Stazione Termini, Sala Esquilino, via Giolitti 34, alle 9.30) terza Conferenza nazionale sulla Sharing Mobility, durante la quale viene presentato il Rapporto nazionale e discussi i dati e i trend aggiornati della mobilità condivisa in Italia. Aprono i lavori Raimondo Orsini - Direttore Fondazione per lo sviluppo sostenibile, e Cristina Tombolini - Direzione Clima ed Energia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

VENERDI' 28 GIUGNO -Alle 10 presso la sede di PwC, Via Monte Rosa 91 (Milano), la Convention annuale IBAN, durante la quale saranno presentati i dati degli investimenti dei business angel nel 2018. Il tema di quest’anno sarà: Esil Open day 2019.

Bitcoin

Il Bitcoin ha sfondato il tetto dei 10 mila dollari e ed è volato ai massimi da 15 mesi. La criptovaluta secondo i dati Bitstamp riportati da Bloomberg ha guadagnato il 5% fino a circa 10.500 dollari. La criptovaluta più nota, che aveva raggiunto i 19.500 dollari a dicembre del 2017, era precipitata fino a quota 3.100 a dicembre dello scorso anno. Ad incidere sull'aumento, secondo gli analisti anche l'annuncio da parte di Facebook del prossimo lancio della propria criptovaluta, Libra.

Bezos

Il founder e CEO di Amazon Jeff Bezos ha quattro consigli chiave per gli imprenditori in erba: essere ossessionati dalla soddisfazione dei clienti, essere appassionati, correre grandi rischi e fallire. Bezos ha condiviso il consiglio alla conferenza Re:Mars di Amazon a Las Vegas la scorsa settimana.

Apple

Secondo quanto riferito da Apple Insider, Apple potrebbe spostare la produzione dei propri device fuori dai confini della Cina. Da tempo si parla di una simile possibilità, in relazione ai dazi che l’amministrazione Trump vorrebbe imporre sul Paese asiatico, e nelle ultime settimane sono emerse numerose ipotesi come il Vietnam e l’India. Ora, a sollecitare il gruppo di Cupertino è Terry Gou, il fondatore di Foxconn: Apple dovrebbe lasciare la nazione al più presto.

Gmail

Dopo Google Drive, Google Keep, l’app Google ora anche l’app di Gmail per Android sta per ricevere il tema scuro. La dark mode è stata scovata dal team di Android Police all’interno dell’ultimo file APK di Gmail e la sta provando solo un numero ristretto di utenti.

Marte

Il rover Curiosity della Nasa ha rilevato su Marte un'alta quantità di metano nell'aria, un gas che sulla terra è solitamente prodotto dagli essere viventi. Per questo i ricercatori che hanno visto i primi dati, relativi a mercoledì e ricevuti giovedì, sono rimasti molto entusiasti. Al punto da cambiare il programma di lavoro del rover per concentrarsi meglio già nelle prossime ore su queste rilevazioni. Lo ha scritto il New York Times.