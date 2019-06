Il Web Marketing Festival torna questa settimana con oltre 70 eventi di intrattenimento, show e cultura al Palacongressi di Rimini. Tra le novità una Sala Video Strategy realizzata da Infinity e Mediaset, oltre al fatto che Movieplayer sarà uno dei media partner ufficiali. In cartellone un'agenda con oltre 70 eventi di formazione, business e networking, arte, cultura, show e intrattenimento. Attesi sul Mainstage oltre 40 talk e show e ospiti del calibro di Mimmo Lucano, Federica Angeli (La Repubblica), Alessandro Benetton (21invest), Daniele Pucci (IIT), Chiara Cocchiara (EUMETSAT), Pietro Milillo (NASA) e Roberto Zanda. Di seguito i dettagli e altri eventi della settimana.

LUNEDI' 17 GIUGNO - Wegil (Largo Ascianghi 5 a Roma) ospita alle 9 Lazio Digital Summit, appuntamento organizzato da The Innovation Group, in collaborazione con la Regione Lazio e Lazio Innova. Introduce Gian Paolo Manzella, Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, StartUp, “Lazio Creativo” e Innovazione Regione Lazio. Interviene, tra gli altri, Filippo Tortoriello, Presidente di Unindustria.

MARTEDI' 18 GIUGNO - Seconda edizione del PA Social Day (18 città impegnate in contemporanea sui temi della nuova comunicazione). L’evento è organizzato e promosso dall’associazione PA Social.

Blockchain. A Roma (Palazzo Wedekind, Piazza Colonna 366 alle 9.30) si parla di La blockchain come fattore abilitante negli ecosistemi della PA.

MERCOLEDI' 19 GIUGNO - Al CNR di Pisa, in via Giuseppe Maruzzi 1, in agenda il Privacy Day Forum. Interverranno all'evento annuale di Federprivacy numerosi rappresentanti delle autorità ed esperti della materia.

GIOVEDI' 20 GIUGNO - In programma fino al 22 giugno al Palacongressi di Rimini il Web Marketing Festival, evento dedicato all’innovazione digitale e sociale.

VENERDI' 21 GIUGNO - Fino al 26 giugno a Milano presso gli IBM Studios in Piazza Gae Aulenti in programma Think Summit: sei giorni nella Città della tecnologia di IBM per raccontare i cambiamenti digitali che stanno trasformando l’organizzazione e il business delle aziende, ma anche la quotidianità di cittadini e consumatori.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

Facebook

Come riporta il Wall Street Journal, ci sono anche Visa, Mastercard, PayPal e Uber tra gli oltre dieci big che sostengono la nuova criptovaluta di Facebook. Ciascuna delle società investirà circa 10 milioni di dollari in un consorzio che governerà la moneta virtuale, chiamata Libra, che Facebook dovrebbe presentare la prossima settimana e mettere in circolazione l'anno prossimo.

Huawei

Huawei ha comunicato che il Mate X arriverà sul mercato a settembre. Il debutto dello smartphone pieghevole, previsto inizialmente per giugno, è stato posticipato per evitare gli stessi problemi del rivale Galaxy Fold di Samsung. Sembra quindi che la decisione non sia correlata al ban imposto dal governo statunitense.

Spotify

Cambiamenti per gli utenti premium di Spotify, che potranno contare su una sezione “La tua libreria” molto più veloce, completa e semplice da navigare. Nella parte alta dell’interfaccia sono ora presenti le schede Musica e Podcast.

Assange

L'udienza sull'estradizione del fondatore di Wikileaks, Julian Assange, dalla Gran Bretagna verso gli Stati Uniti si terrà nel febbraio 2020.

Airbnb

Airbnb ha annunciato un pacchetto che, per 5 mila dollari, ricrea il viaggio del romanzo "Il giro del mondo in 80 giorni" dello scrittore francese Jules Verne. Sono compresi trasporto, alloggio e cibo. Inizio e fine a Londra, nel costo non è compreso il viaggio di andata e ritorno per la capitale inglese dal luogo di residenza della persona interessata. La proposta turistica è parte di una nuova piattaforma di servizio denominato Airbnb Adventures, un ampliamento del servizio di Airbnb esperienze esistenti focalizzati sulla vendita di pacchetti con attività al di fuori della custodia e utilizza la vasta rete di host che affittano le loro proprietà in tutto il mondo.