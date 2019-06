Il 12 e 13 giugno a Milano appuntamento con il World Marketing & Sales Forum, il format rilanciato da Wobi | World of Business Ideas, dedicato al futuro del marketing, delle vendite e della comunicazione. Nel corso della due giorni intervengono prestigiosi relatori internazionali: Martin Lindstrom, futurologo dei brand e pioniere della psicologia del consumatore, Robbie Kellman Baxter, principale fautrice della Membership Economy, Neil Rackham, autorità mondiale nel campo del marketing e delle vendite, Mohanbir Sawhney, Direttore del Centro di Ricerca in Tecnologia e Innovazione della Kellogg School of Management, Martha Rogers, esperta di strategie di business orientate al cliente. Di seguito i dettagli e gli altri appuntamenti della settimana.

LUNEDI' 10 GIUGNO - A Roma si sfidano le startup con idee innovative per la mobilità. In programma presso WeGil

A Roma si sfidano le startup con idee innovative per la mobilità. In programma presso WeGil (Largo Ascianghi) l'Innovation Day "Digitale per la Mobilità", la challenge lanciata dalla Regione Lazio, tramite Lazio Innova, insieme a Ferrovie dello Stato Italiane.

MARTEDI' 11 GIUGNO - Alle 12 inaugurazione ufficiale di Talent Garden Ostiense, il nuovo campus di Talent Garden. Uno spazio innovativo nel cuore di Roma per favorire le connessioni, creare impatto e accelerare la crescita digitale. Appuntamento in via Ostiense 92 a Roma.

MERCOLEDI' 12 GIUGNO - In programma oggi e domani al Meliá Milano (via Masaccio 19) il World Marketing & Sales Forum, il format di Wobi | World of Business Ideas, dedicato al futuro del marketing, delle vendite e della comunicazione.

NAStartupDay. Alle 18 a Napoli presso ODCEC, in piazza dei Martiri 30, NAStartupDay Rel054, appuntamento tech per innovatori e startup.

GIOVEDI' 13 GIUGNO - Palazzo Stelline a Milano ospita la seconda edizione del convegno di HEI Human Experience Insights per esplorare gli orizzonti del cambiamento che stiamo vivendo, capire la nuova dimensione del lavoro e dare concretezza a temi che stanno sempre di più occupando il centro della scena nella gestione delle risorse umane.

Festival dell’Energia. Promuovere l’energia come fattore di sviluppo sostenibile sensibilizzando la società civile alle opportunità offerte dalle nuove fonti. Questo lo scopo della XII edizione del Festival dell’Energia, in programma alla Triennale di Milano fino al 15 giugno.

VENERDI' 14 GIUGNO - Oggi e domani presso Parc Hotel Billia (Saint-Vincent) in viale Piemonte 72, appuntamento con Open Innovation Summit 2019, appuntamento dedicato all’innovazione e organizzato da Digital Magics. L’evento si inserisce all’interno della quarta edizione del GIOIN, network per le aziende che vogliono innovare processi, prodotti e servizi grazie alla collaborazione con le startup.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

Uber

Cambio ai vertici di Uber. Il chief operating officer Barney Harford e il chief marketing officer Rebecca Messina lasciano la società. Lo ha annunciato la stessa azienda. Harford e Messina saranno sostituiti rispettivamente da Andrew MacDonald e Jill Hazelbaker.

Huawei #1

Come anticipato dal Wall Street Journal, Facebook ha deciso di adeguarsi al divieto di fare affari con Huawei: tutte le sue app (quindi non solo Facebook ma anche WhatsApp, Instagram e Messenger) non saranno più preinstallate sui futuri smartphone della compagnia cinese.

Huawei #2

Huawei ha standard di sicurezza “scadenti”, peggiori rispetto a quelli dei concorrenti. Ad affermarlo, nel corso di una conferenza a Londra, è stato, la scorsa settimana, Ian Levy, direttore tecnico del National Cyber Security Center britannico, l'organizzazione che promuove la sicurezza informatica nei settori pubblico e privato.

Amazon

FedEx non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo per fare volare in Usa i pacchi di Amazon (che sta sviluppando una rete propria delle consegne, anche con i droni). Tra le due aziende restano in vigore relazioni per il trasporto su terra e per servizi internazionali.

Google

Per la Giornata Mondiale degli Oceani, l'8 giugno, Google ha lanciato Pattern Radio: Whale Songs, un sito che consente di ascoltare circa 8 mila ore di registrazioni subacquee con i canti delle balene. Questo nuovo strumento, nato dalla collaborazione con il National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), utilizza l'intelligenza artificiale.