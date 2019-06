Send an email

Ninja, storico punto di riferimento per gli innovatori del marketing, è oggi "la piattaforma italiana per la digital economy". Non più solo marketing quindi, ma business innovativo a 360 gradi, trattato però con lo stile unconventional che ci contraddistingue da sempre.

Per questo vogliamo ampliare i temi ma soprattutto la profondità delle analisi che pubblichiamo sul magazine, espandendoci ad argomenti complementari al marketing e interessanti per il nostro pubblico che è composto principalmente da professionisti e aziende, da manager, C-Level, consulenti e imprenditori.

Cerchiamo quindi nuovi esperti sui nuovi filoni che stiamo sperimentando, soprattutto nelle sezioni Business, Future e Life, ma anche Creator che possano integrarsi nella redazione andando ad ampliare il ventaglio non solo di contenuti ma anche di formati prodotti.

Ninja aspira infatti ad essere una Media Company che distribuisce notizie non solo in formato scritto, ma anche audio e video. Già attiva con il progetto Ninja Radio e con due show in formato podcast, vogliamo ampliare i nostri palinsesti con nuovi format audio e video.

Questa è la tua occasione se studi e / o sei un professionista di:

Finanza e Mercati, Economia, Fintech, Blockchain, eCommerce, Legal, HR

Artificial Intelligence, Machine Learning, Criptocurrency, IOT, Cybersecurity ;

; Bio-Hacking, Biologia, Nutrizione, Mindfulness, Psicologia, Sviluppo Personale ;

; Astrofisica, Energia, Automotive, Nanotecnologie, Digital Health, Industria 4.0

oppure sei un sociologo, un futurista e segui i Trend Culturali, Sociali e Tecnologici

altro che non abbiamo ancora immaginato e che vuoi proporci

Ma anche se sei un giornalista o un insider di un settore che punta a fare servizi e inchieste esclusive sui temi del business, del lavoro, dell'economia, del marketing, dei trend socio-culturali.

Oppure sei un video maker, un producer, un podcaster che vuole cimentarsi nel raccontare storie sul mondo dell'economia digitale e crede che Ninja possa essere un buon veicolo / media e possa offrire una audience interessante per i propri progetti.

Chi è il Ninja che stiamo cercando

Pensare fuori dagli schemi, aprire nuove prospettive, organizzare le conoscenze in una visione organica delle nuove tendenze che diventeranno mainstream, individuare prima di tutti i futuri hype.

Sono queste le capacità che cerchiamo in un vero Ninja, sei pronto a metterti alla prova?

Questo annuncio fa per te se:

ti interessi abitualmente, studi per professione questi temi e puoi considerarti un vero esperto

vorresti costruire il tuo personal brand / o posizionare la tua azienda (o il tuo gruppo di ricerca) su uno di questi argomenti attraverso Ninja

(o il tuo gruppo di ricerca) su uno di questi argomenti attraverso Ninja vuoi sfruttare l'attività giornalistica per creare nuovi contatti e accedere facilmente e velocemente a persone, trend, dati e report

sei bravo a documentare la tua passione e il tuo expertise con articoli, foto e video adatti ai canali digitali e social

Cosa farai:

Ti coordinerai con la Redazione Ninja per proporre, progettare e produrre i tuoi contenuti editoriali

Interagirai con la community Ninja coinvolgendola sui social e sviluppando il networking necessario ad essere il migliore sul tuo tema

Contribuirai a divulgare l'informazione e il punto di vista Ninja su questi argomenti in Italia

Acquisirai nuove competenze e mindset grazie alla contaminazione con altri Ninja

Come diventare un Contributor / Expert / Creator Ninja

Per candidarti invia a careers@ninjamarketing.it con oggetto Ninja Contributor - [seguito dall'argomento di cui sei esperto] e le seguenti cose che sono imprescindibili per essere preso in considerazione:

il tuo portfolio sottoforma di articoli / podcast / video una tua videopresentazione / candidatura pubblicata su YouTube con visibilità “non in elenco” il tuo CV che documenta la tua expertise nella materia che proponi

Il video (opzionale ma fortemente raccomandato) deve:

intitolarsi Ninja Contributor - [seguito dall'argomento di cui sei esperto]



durare massimo 3 minuti

ricorda di dirci chi sei, quanti anni hai, dove vivi, cosa hai studiato e quali argomenti segui e ti appassionano

raccontarci la tua esperienza, quali fonti di informazione sul tema utilizzi abitualmente e perché dovremmo scegliere te!

In bocca al lupo e Be Ninja!