Deliveroo continua a crescere, mese dopo mese, aggiungendo nuove località alla rete in cui è disponibile il servizio di consegna di cibo a domicilio. Dopo il successo riscosso nelle 75 città nelle quali il servizio è già presente, diventano quindi 89 i comuni dove è possibile ordinare - in modo efficiente, affidabile e attraverso un’ampia varietà di scelta - ottimo cibo a domicilio in appena 30 minuti. L’obiettivo è quello di raggiungere sempre più località del Paese, rispondendo ad una domanda del mercato in costante crescita.

14 nuovi comuni, 15o ristoranti partner, 200 nuovi rider

Sono 14 i comuni nei quali Deliveroo attiverà i propri servizi di consegna del cibo nel mese di Giugno e sono: Fiumicino, Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Quartucciu, Jesolo, Lido Di Camaiore, Savona, Casalecchio di Reno, Imperia, San Benedetto Del Tronto, Lecce, Montesilvano, Viareggio. In queste città Deliveroo collaborerà con più di 150 nuovi ristoranti partner e offre importanti opportunità di collaborazione a chi cerca un lavoro flessibile: attualmente sono aperte posizioni per 200 nuovi rider nelle nuove città.

Anche nelle località balneari

L’azienda leader nell’online food delivery cresce da nord a sud Italia, raggiungendo importanti località turistiche e di villeggiatura come Jesolo, Viareggio, Lido di Camaiore, San Benedetto Del Tronto e Montesilvano. In questo modo i consumatori di food delivery troveranno in molte nuove località balneari i servizi che hanno apprezzato durante tutto l’anno.

Espansione

“Siamo orgogliosi di continuare la nostra espansione anche nel mese di Giugno. Oggi annunciamo l’attivazione del nostro servizio in 14 nuove città, nelle quali sarà presente un’interessante offerta gastronomica disponibile attraverso la nostra piattaforma di food delivery. Lavoriamo con i migliori ristoranti per consentire loro di raggiungere nuovi clienti e far crescere il business”, afferma Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia, “ma anche per offrire ai clienti una modalità di consumo che fino a pochi anni fa non esisteva. Siamo certi che i consumatori apprezzeranno la qualità dei ristoranti e la comodità del nostro servizio, scegliendo tra le variegate proposte italiane ed internazionali presenti”.

Il piano di Giugno

Deliveroo ha appena attivato il proprio servizio a Fiumicino in provincia di Roma, Quartu Sant’Elena, Selargius, Monserrato, Quartucciu che si aggiungono a Cagliari. Dalla prossima settimana amplierà il servizio in Liguria a Savona, in Toscana a Lido Di Camaiore e in Veneto a Jesolo. Nella seconda metà di Giugno il servizio sarà esteso in Liguria a Imperia, in Emilia Romagna a Casalecchio di Reno, nelle Marche a San Benedetto Del Tronto, in Toscana a Viareggio, a Montesilvano, in Abruzzo, che si aggiunge alla vicina Pescara e in Puglia, nella città di Lecce.

La partnership con McDonald’s

Grazie al servizio McDelivery, con Deliveroo sarà possibile ordinare e ricevere comodamente a domicilio tutti i più celebri menu McDonald’s. Nel Lazio a Fiumicino il ristorante servito è quello di Via del Faro. In Sardegna, a Quartu Sant’Elena, il ristorante McDonald’s raggiunto è quello di Viale Lungomare del Golfo, mentre a Quartucciu il ristorante di Via delle Serre. Nel Veneto sarà servito il McDonald’s di Jesolo in via Aldo Policek, in Emilia Romagna a Casalecchio di Reno quello in Via Porrettana, in Toscana i McDonald’s presenti in piattaforma sono il ristorante a Lido di Camaiore in via Aurelia e quello di via Pisana a Viareggio. Per quanto riguarda la Liguria il servizio di consegna a domicilio è attivo a Savona nel ristorante di via Stalingrado e ad Imperia nel McDonald’s situato in Lungomare Vespucci. Deliveroo e McDelivery raggiungono anche le Marche con il McDonald’s in via Liberazione a San Benedetto Del Tronto, l’Abruzzo, a Montesilvano, con il ristorante situato in Corso Umberto I e la Puglia in via dei Templari a Lecce.

Le opportunità per rider e ristoranti

Complessivamente, nelle 14 nuove città dove il servizio sarà attivo Deliveroo conta di creare nuove opportunità di lavoro per oltre 200 rider, che cercano opportunità di lavoro con orari flessibili. Chiunque possieda una bicicletta, una moto o un'auto, può presentare la domanda per collaborare con la piattaforma attraverso il sito www.deliveroo.it/apply.

Il food delivery vale già 350 milioni di euro

La piattaforma rappresenta una nuova opportunità di business per i ristoranti partner, che con Deliveroo riescono ad aumentare il proprio fatturato fino al 30% in più, una tendenza dimostrata anche dal Rapporto Ristorazione 2018 della FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Secondo il rapporto, il food delivery contribuisce significativamente alla crescita della ristorazione italiana, e vale già 350 milioni di euro (dato 2018, +69% rispetto al 2017), senza alcuna sovrapposizione con il business tradizionale dei ristoranti, completando in questo modo la tradizionale offerta rivolta ai consumatori. I ristoranti interessati a diventare partner di Deliveroo possono fare richiesta via web su restaurants.deliveroo.com.

Come funziona il servizio

Il servizio di Deliveroo è facile e veloce: basta accedere alla piattaforma via web (www.deliveroo.it) o tramite app (disponibile per iOS e Android), selezionare il ristorante preferito nella zona dove si desidera ricevere la consegna, consultare il menu verificando con precisione i tempi di preparazione e consegna grazie al servizio di geolocalizzazione. Il pagamento avviene con carta di credito, PayPal o Google Pay.

Le città di Deliveroo

Alessandria, Arcore, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Busto Arsizio, Cagliari, Carpi, Casalecchio di Reno, Cerro Maggiore, Cesena, Como, Concorezzo, Curno, Desio, Ferrara, Firenze, Fiumicino, Foggia, Forlì, Gallarate, Garbagnate, Genova, Gerenzano, Imola, Imperia, Induno Olona, Jesolo, La Spezia, Lainate, Latina, Lecce, Lecco, Legnano, Lido Di Camaiore, Livorno, Lucca, Messina, Mestre, Milano, Modena, Monserrato, Montesilvano, Monza, Napoli, Nerviano, Novara, Olgiate Olona, Paderno Dugnano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pioltello, Pisa, Prato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Ravenna, Reggio Calabria, Rescaldina, Rho, Roma, Salerno, San Benedetto Del Tronto, San Vittore Olona, Sassari, Sassuolo, Savona, Selargius, Taranto, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verano Brianza, Verona, Viareggio, Vicenza, Vimercate e Viterbo.