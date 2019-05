Dal 21 al 23 maggio a Roma c'è il Festival of Media Global 2019, un’agenda ricca di appuntamenti e ospiti che discuteranno di come favorire l’innovazione attraverso i nuovi media e i nuovi canali di comunicazione. Il 22 maggio poi sarà una giornata speciale: ci sarà The Festival of Media Global Awards, la premiazione che celebrerà le migliori compagnie di comunicazione del mondo. Di seguito i dettagli e gli altri appuntamenti della settimana.

LUNEDI' 20 MAGGIO - A Roma, LUISS (Villa Blanc, via Nomentana 216, dalle 15) ospita da oggi al 22 maggio il Global Sustainability Forum 2019, tra i principali eventi mondiale sulla sostenibilità organizzato quest’anno da LUISS Business School.

MARTEDI' 21 MAGGIO - Fino al 23 maggio a Roma presso Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts il Festival of Media Global 2019. L’evento prevede un’agenda ricca di appuntamenti e ospiti che discuteranno come favorire l’innovazione attraverso i nuovi media e i nuovi canali di comunicazione.

Autodisciplina Pubblicitaria. Alle 10 presso la Triennale di Milano (via Alemagna 6) in programma l’incontro annuale dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria. QUI le info.

MERCOLEDI' 22 MAGGIO - Nell'ambito del Festival of Media Global in programma The Festival of Media Global Awards, la premiazione che celebrerà le migliori compagnie di comunicazione del mondo (agenzie, esperti di marketing, comunicazione e tecnologia, marchi o proprietari di piattaforme e canali di diffusione).

Cybersecurity Summit 2019. In agenda a Milano Cybersecurity Summit 2019, organizzato da The Innovation Group al Grand Visconti Palace, dalle 9.15.

GIOVEDI' 23 MAGGIO - In agenda a Roma, presso il Binario F di Facebook (LUISS EnLabs, via Marsala 29H) PSConnect Rome, evento concepito per riunire le community locali e contribuire alla diffusione della cultura dell’eCommerce. Il tema dell’evento è “Come sviluppare le tue vendite online” e durante tutta la giornata avrai la possibilità di partecipare a workshop, conferenze e tavole rotonde che sapranno orientarti e ispirarti nel tuo progetto di e-commerce. Le porte aprono alle 9 e la giornata inizia con il Keynote PrestaShop e seguiranno interventi, tra cui PayPal, eBay, Facebook, Cippest, SEO Chef, Consorzio Netcomm.

VENERDI' 24 MAGGIO - É il futuro il tema del Wired Next Fest 2019 in programma a Milano fino al 26 maggio presso i Giardini Indro Montanelli (Corso Venezia 55). Un appuntamento (a ingresso libero) che ha l'obiettivo di raccontare la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l’innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l’evoluzione, come elementi chiave per lo sviluppo economico, culturale e politico del nostro Paese e stimolare un confronto attraverso interviste, panel, keynote, workshop, laboratori, performance artistiche e concerti, grazie alla partecipazione di esperti e opinion leader di rilievo nazionale e internazionale.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

Huawei

Google ha annunciato la sospensione delle relazioni con il colosso cinese delle TLC Huawei, compagnia che il governo statunitense ha inserito tra le società a rischio per la sicurezza nazionale. In particolare Mountain View avrebbe deciso, dopo la mossa di Trump, di revocare la licenza Android a Huawei che non potrebbe più avere accesso ad aggiornamenti, patch di sicurezza e app.

Google

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria su Google per presunto abuso di posizione dominante. Google secondo quanto spiega l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, avrebbe rifiutato di integrare nell'ambiente Android Auto la app "Enel X Recharge", sviluppata da Enel per fornire agli utenti finali informazioni e servizi per la ricarica delle batterie delle auto elettriche.

Facebook

Secondo il settimanale di Zurigo Handelszeitung, a inizio maggio Facebook ha iscritto nel Registro di commercio di Ginevra la Libra Network (Sagl), società specializzata nella fornitura di servizi e pagamenti, su cui si concentrerebbero i progetti legati allo sviluppo della tecnologia blockchain.

Zuckerberg

Secondo Sensor Tower , Whatsapp è l'app più scaricata del primo trimestre 2019: tra gennaio e marzo è stata installata 223 milioni di volte. Al secondo posto c'è Messenger, con 209 milioni di download. La top 5 è dominata dalle applicazioni controllate da Mark Zuckerberg: Facebook è quarta e Instagram quinta. Solo un'app riesce a inserirsi, terza: è TikTok, il social delle clip in playback.

Peer to peer lending

In Italia si è registrata una forte rescita del Peer to peer lending (il credito tra privati). Il volume totale di 10 piattaforme erogato nel 2018 è stato pari a 763 milioni, con un aumento del 125% rispetto ai 340 milioni nel 2017. L'erogazione totale da parte di 10 piattaforme P2P nell'ultimo trimestre 2018 è aumentata a 256 milioni di euro, + 42% rispetto al terzo trimestre 2018 e + 90% rispetto all'ultimo trimestre 2017.