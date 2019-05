Diventa un esperto in Facebook Marketing: impara strategie e strumenti per promuovere un’azienda su Facebook. Scopri il Corso Facebook PRO di Ninja Academy, formula online + aula pratica (opzionale) a Milano.

Un'altra settimana volge al termine e noi di Ninja, come sempre, non possiamo fare a meno di allietare il vostro weekend con tutte le news del mondo social.

Siete pronti a dire addio a un'app che molti di voi, siamo sicuri, usano quotidianamente?

Bye, bye Direct

Facciamo il punto della situazione: nasce Instagram, si sviluppa, diventa il social più in voga del momento. Accanto a questa "nuova", grande piattaforma nasce la necessità di indirizzare i propri messaggi privati e di diventare una sorta di Messenger by Instagram. Così, in poco tempo si sviluppa Direct, l'app parallela di Instagram, quella stessa app sulla quale ci si può scambiare il messaggio di risposta alla storia e, perché no, intavolare conversazioni.

Quindi Direct, l’app di messaggistica indipendente nata nel 2017 oggi, a quanto pare, non serve più.

Dal prossimo mese Instagram tornerà a inglobare i messaggi direttamente nell'app. Nessuna dichiarazione ufficiale in merito a questa scelta, solo un messaggio che gli utenti possono leggere quando aprono Direct. Cosa sarà mai successo?

Live? No, grazie!

Quanto accaduto lo scorso marzo in Nuova Zelanda non ha lasciato spazio all'immaginazione. La necessità di dare testimonianza diretta di tutto quello che accade intorno a noi, probabilmente, sta sfuggendo di mano. Proprio come accaduto per Christchurch: il terrorismo lanciato sui social attraverso le dirette live.

Questo modo di vivere le tragedie non è però eticamente corretto ed è per questo che Facebook è in fase di ritocco delle regole relative ai live.

Dopo la suddetta sparatoria trasmessa in diretta dall'attentatore, il video è stato ricondiviso milioni di volte, ma tutto questo è andato anche a discapito della piattaforma. Così, Mark Zuckenberg ha deciso di intervenire: chiunque violerà le norme di Facebook non potrà più usare i live per un tot di tempo.

E attenzione: basterà una sola violazione per essere bannati.

Nuovo adesivo per Instagram

L'app più amata del momento continua a incrementare le sue funzionalità: dopo la new entry relativa ai quiz ecco che arriva un altro adesivo da postare nelle Stories. Torniamo sulla parte "musicale" di Instagram poiché il nuovo adesivo permetterà agli utenti di condividere il testo della canzone postata nella Story.

Come spesso accade, si tratta di una fase di test: Lyrics dunque trasformerà le storie rendendole (ancora di più?) interattive. Alzi la mano chi non vede l'ora di usare l'adesivo.