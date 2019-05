Il Festival of Media Global di quest'anno vedrà protagonisti i più grandi brand del mondo come delegati, giudici e relatori, che si incontreranno a Roma dal 21 al 23 maggio, per imparare e scoprire le nuove opportunità per promuovere le proprie campagne di media e marketing.

Il palco in stile passerella è tornato e sarà completato da tre zone interattive Content, Innovation e Sport, mentre la cerimonia di premiazione dell'evento - che celebra il meglio dell'eccellenza multimediale globale - porterà gli ospiti in un viaggio esperienziale progettato per consentire il networking.

L'agenda del Festival of Media Global 2019

Nell'agenda nomi come Rob Rakowitz, Direttore media globale di Mars e Alessandra Di Lorenzo, CEO di Forward. Inoltre, l'agenzia multimediale interna di Lastminute.com sarà presente a questa tredicesima edizione di Festival of Media Global.

Si parlerà di come i brand hanno la responsabilità di salvare l'ecosistema dei media, e di come gli inserzionisti riescono con successo a pianificare e acquistare campagne media, rivelando quali sono le sfide più grandi e di come dovrebbe essere il team interno al brand.

Se ciò non bastasse, le aziende saranno anche in grado di misurare l'impatto sociale che stanno avendo con le loro campagne tramite Givewith, o semplicemente capire come curare una campagna che spinga le entrate ma che produca un impatto sociale.

In agenda anche i panel delle più influenti figure di marketing di brand come Unilever, P & G, Coca Cola, Formula One e L'Oreal a HSBC, Mastercard, Visa, Adidas e Danone, che discuteranno di argomenti come le complessità del panorama dei media e il modo in cui i brand creano una strategia di marketing sfidante, o di quali strumenti un marketer multimediale globale abbia bisogno per avere successo nel 2019, e ancora di quali sono i problemi chiave da affrontare nel settore.

Tra i partner anche Adobe, Spotify, The Washington Post, Redmill Consulting, Teads e PHD.

Tanti motivi per partecipare

Oltre agli incontri, alle cene, alle sessioni e alle premiazioni, si potrà partecipare alla sessione di life coaching con un coach professionista o si potrà prendere parte a Roaming Rome, la corsa di 5 km intorno alla Città Eterna per sostenere le donne che in tutto il mondo sono state colpite dal cancro al seno e lo stanno affrontando senza paura.

