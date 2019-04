La settimana più bella dell'anno è appena trascorsa: diciamocelo, quanto è bello un lunedì che non è lunedì? Nonostante tutto, il mondo social non si è arreso e si sono comunque susseguite novità e aggiornamenti.

Dal 23 aprile una nuova funzionalità ha conquistato tutti gli utenti Instagram: scorrendo il menù verso l'altro, oltre alla classica geolocalizzazione, tag e hashatg, domande e sondaggi ecco che il quiz irrompe brutalmente nella quotidianità social.

Starting today, you can use the new quiz sticker in Stories to ask your friends and followers a multiple-choice question. See how well your friends know you. 🤔🙃 pic.twitter.com/a6y1PaOnSY

— Instagram (@instagram) 23 aprile 2019