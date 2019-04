Dunkin' ha fatto rebranding e torna colorata come sempre, la plastica invade gli oceani (e lo sappiamo) e c'è ancora sul nostro pianeta, tondo o piatto che sia, chi pensa che la pubblicità non serva proprio a nulla.

Il giro del mondo in 5 advertising, pronti a salire sulla giostra dei migliori annunci stampa della settimana?

Dunkin' - Enjoy the Original

Semplice, colorato, bello! Il messaggio di Dunkin' arriva nei consueti toni pastello molto cari al brand: è la ciambella originale, goditela.

Il marchio, specializzato nella vendita di questi popolarissimi dolciumi, molto amati in USA, campeggia in evidenza sulle grafiche con il nuovo logo, frutto di modifiche recenti.

Advertising Agency: El Cuartel, Málaga, Spain

Creative Director: Miguel Moriarty

Art Director: Pablo López

Copywriter: Miguel Moriarty

Photographer: Alberto Novoa

Account Manager: Ariadna Burgos

Producer: Auxi Estrada

Selva Foods - Punchy Leg Piece, Punchy Eggplant

La campagna è stata creata da DESIGN JUICE per Selva Foods, un marchio indiano top nel settore delle spezie. Il messaggio è: ecco quello che le nostre "polverine" possono fare al tuo piatto preferito.

Advertising Agency: DESIGN JUICE, Bengaluru, India

Creative Director: Sandeep, Siddarth Basavaraj

Art Director: Sunil Kumar

Copywriter: Siddarth Basavaraj

Illustrator: Sunil Kumar, Abhijith

Photographer: Abhijith

Additional Credits: Krishnakant

L'Oreal - This Is An Ad For Men - Lipstick, Mascara, Nail Polish

Ecco la triste verità sul gender gap in Germania: consigli direttivi e di amministrazione sono presidiati quasi esclusivamente da esponenti di sesso maschile, ben il 91,4%. L'Oreal Paris ha raccolto e analizzato diversi studi e statistiche realizzando la sua prima pubblicità di cosmetica "per uomini".

Si tratta di infografiche semplificate con prodotti destinati al make-up femminile, che dimostrano quanto le donne siano adatte a ruoli di leadership: le aziende che hanno inserito più donne in posizioni dirigenziali (parliamo di una presenza del 30%), hanno visto crescere la propria produttività del 15%. In generale, l'apporto femminile alla direzione dell'azienda crea diversi boost, dall'amministrazione alla creatività.

Advertising Agency: McCann, Düsseldorf, Germany

CCO: Sebastian Hardieck

ECD: Serdar Kantekin

Senior Copywriter: Schakir Islamow

Senior Art Director: Berkant Yerli

Final Art Worker: Jonas Boamah

Retoucher: Martin Komora

Digital Retoucher: Max Hornäk

Head of Print Production: Oliver Hugo

Photographer: Thomas Steuer

Client Service Director: Sabine Bülow

Junior Account Manager: Katrin Weber

Head of Brand Strategy: Christian Bihn

Strategic Planner: Deborah Schaper

Team Lead Studio: Anja Schilling

Foodgroot - Plastic Woman, Plastic Man

L'immagine della balena spiaggiata con la pancia piena di plastica è purtroppo una scena alla quale siamo sottoposti spesso. Abbiamo mai pensato, però, che la prossima specie a rischio potrebbe essere l'uomo?

Facendo ricerche sull'industria alimentare si scoprono alcuni fatti sconcertanti: una persona nella media ingerisce 70000 microplastiche ogni annoa causa del cibo ultra-elaborato che la maggior parte di noi mangia, inconsapevole di quanto sia distante da qualcosa di anche lontanamente naturale.

La campagna mostra in modo chiaro cosa intende per plastic man e woman. La plastica rimarrà lì, colorata, anche molto dopo che l'uomo sarà scomparso.

Advertising Agency: McCann, Prague, Czech Republic

Chief Creative Officer: Razvan Capanescu

Group Creative Director: Jiri Horut

Group Creative Director: Klára Palmer

Head of Art Direction: Jiri Horut

Copywriters: Aidan Whitely, Razvan Capanescu

Photographer: Carioca Studio

Production: Carioca Studio

Studio Producers: Carioca Studio

Retouchers: Carioca Studio, Jiri Horut

DTP: Benjamin Mulderer

COO: Martina Hejdová

Account Director: Jan Antonu

Account Manager: Radka Jarosova

Public Relations: Peter Hermann, Alice Reindlova

Campaign - Ear, Eye, Brain

Molti marchi, in Ghana, ancora non vedono la necessità di fare pubblicità. In questa campagna, Hashtag Africa prova a "pubblicizzare la pubblicità" per aumentare il numero dei propri clienti in un mercato emergente.

Una possibilità per farsi conoscere, farsi ascoltare e farsi vedere.

Advertising Agency: Hashtag Africa, Accra, Ghana

Creative Director: Kobby Adu-Tutu

Art Director / Copywriter: Jean Quarcoopome