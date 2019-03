Facebook #1

Le autorità americane hanno accusato Facebook di aver violato il Fair Housing Act "incoraggiando, permettendo e causando discriminazioni" sul mercato immobiliare per aver consentito agli inserzionisti di limitare l'accesso a chi è in grado di vedere la loro pubblicità in base alla razza, la religione e le origini. Il Dipartimento per lo Sviluppo urbano in un'azione legale accusa Facebook anche di aver usato i suoi dati per determinare chi fra i suoi utenti poteva vedere determinate pubblicità immobiliari. L'accusa, lanciata dal dipartimento per la Casa e lo sviluppo urbano, segue un'inchiesta aperta dopo lamentele fatte nell'agosto 2018.

Google e Twitter

Secondo il Washington Post anche le pratiche pubblicitarie di Google e Twitter sarebbero mirino delle autorità americane. Dopo le accuse a Facebook, il Dipartimento per lo Sviluppo Urbano ha chiesto a Google e Twitter informazioni sulle loro pratiche.

Apple

La funzione ECG di Apple Watch Series 4, lo smartphone lanciato da Apple lo scorso autunno, arriva in Italia. Con il rilascio di watchOS 5.2, diffuso dal gruppo di Cupertino, la funzionalità è stata infatti abilitata in diversi Paesi europei, tra cui anche il nostro. Con la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma direttamente dal polso.

Bankitalia

Fabio Panetta sarà il nuovo Direttore generale della Banca d'Italia e Presidente dell'Ivass. Lo ha deciso il Consiglio Superiore su proposta del Governatore Ignazio Visco. In Direttorio entra anche Daniele Franco che lascerà la carica di Ragioniere Generale dello Stato. Entra anche l'esterna Alessandra Perrazzelli, avvocato, come Vice direttore generale.

Too Good To Go

Con oltre otto milioni di utenti in 9 paesi europei, è arrivata anche in Italia l’app danese antispreco Too Good To Go che permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel di recuperare e vendere online il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato”. Ogni anno solo in Italia si sprecano oltre 10 milioni di tonnellate di cibo, pari a circa 15 miliardi l’anno.

Manufacturing Technology Center

Nascerà a Torino il Manufacturing Technology Center, che punta a diventare riferimento in Italia nel settore della manifattura avanzata. Ieri la presentazione dell’accordo di programma, che vale 38 milioni di euro, tra Politecnico e Università di Torino, Regione Piemonte, Città di Torino e Camera di commercio. L'accordo sblocca le risorse per realizzare due centri, uno per la manifattura e l'altro per l'aerospazio nell'area di corso Marche.

Gli appuntamenti di oggi

BRAND FESTIVAL - Fino al 5 aprile a Jesi il Brand Festival, otto giorni di discussione, confronto e progettazione sull’identità personale, aziendale e territoriale che coinvolgono l'intera città. Al centro lo sviluppo di strategie di branding, nazionali e locali. Fra i relatori, Roberto Mancini, CT Nazionale italiana di calcio, Paolo Iabichino di Ogilvy e Alessandro Ubertis, Presidente di Unicom e Owner di Carmi e Ubertis.

Global Service Jam. Fino al 31 marzo anche a Roma la Global Service Jam, tra i più importanti eventi internazionali dedicati al Service Design. Appuntamento negli spazi di Urban Places, in via Tiburtina 652/A, a partire dal 29 marzo alle 18.30. La Global Service Jam è una approccio design-based alla creatività che si realizza contemporaneamente in moltissime città in tutto il mondo: i partecipanti lavorano su una stessa challenge, che viene svelata soltanto all’avvio di ogni edizione.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

